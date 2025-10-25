Eva Bargiela y Gianluca Simeone anunciaron el nacimiento de su hijo Faustino: las primeras fotos

Nació Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron la noticia más feliz de sus vidas: el nacimiento de su primer hijo. La modelo y el exfutbolista lo anunciaron con una publicación compartida en sus redes sociales y una serie de fotografías en la que presentaban al recién nacido.

“El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”, dice el texto junto a un corazón blanco y la información del peso al momento de nacer: “4,085 kg de puro amor”. De inmediato, el posteo se pobló de felicitaciones de amigas y colegas de la modelo, como Ailén Bechara, Luli Fernández, Virginia Gallardo, Flopy Tesouro y Stephanie Demner, quienes manifestaron su felicidad con palabras y emojis.

La primera foto muestra un primer plano de los piecitos de Faustino recién llegado al mundo. Las otras los muestran a los flamantes papás, contemplando a su hijo, entre lágrimas y sonrisas en la sala de parto. Y en la última, Eva amamanta por primera vez a su hijo, mientras Gianluca contempla la escena con una mirada que mezcla ternura y admiración.

El posteo de Eva y Gianluca anunciando el nacimiento

Apenas un par de días antes, Bargiela no ocultaba sus ansias por el inminente nacimiento del niño, refugiándose en sus seres queridos y reduciendo sus apariciones en las redes sociales. Esto motivó que sus fans expresaran alguna preocupación, lo que derivó en un mensaje tranquilizador.

Para ello, mostró el mensaje privado que le había enviado una seguidora. “Eva, ¿cómo estás? ¿Ya nació? Estás desaparecida, danos señales”, escribió la usuaria notablemente ansiosa. Fiel a su estilo, la influencer compartió la imagen junto a la frase: “Tengo que subir evidencia, si no, no me creen”. Además, la modelo agregó un sticker que decía “juguito de la paciencia”.

Eva amamantando por primera vez a su hijo

Más allá de esta explicación, la pareja del exfutbolista decidió grabar un video para comunicarse con sus casi 480 mil seguidores: “Sigo esperando a que salga Faustino de la panza, está muy cómodo este nene. Me estoy poniendo nerviosa, pero yo quiero mantener el eje porque estamos en fecha, está todo bien, todos los controles nos están dando bien. La médica me dijo que no entre en pánico, que está todo bien, que va a salir cuando él quiera. Así que acá seguimos esperándolo”, relató. Y tal como lo había presagiado, Faustino llegó al mundo cuando él tuvo ganas.

Un acto de fe

Previo al nacimiento, Eva Bargiela regresó a la Basílica de Nuestra Señora de Luján para cumplir una promesa realizada meses atrás. La modelo compartió imágenes del encuentro a través de sus redes sociales y relató el significado espiritual de la visita. La postal frente al templo se transformó en parte del ritual con el que la pareja eligió atravesar la etapa previa al nacimiento.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone en Luján, días antes del nacimiento de Faustino

“Esperándote, bebito amado y bendecido. En la última foto, en el mismo lugar, hace un año”, publicó Eva Bargiela en su cuenta de Instagram. Con esa frase, la modelo estableció un puente entre el pasado y el presente, exhibiendo la evolución del sueño familiar que comparte con Gianluca Simeone. La sesión fotográfica recogió momentos de intimidad y fe, reflejados en la actitud serena de la pareja frente al santuario, rodeados por peregrinos y fieles.

La Basílica de Luján, epicentro para el agradecimiento y la protección espiritual, ofreció el contexto elegido por la pareja para documentar este instante. Vestida de blanco y con su embarazo avanzado, Bargiela se mostró junto a Simeone, quien optó por un atuendo informal, acorde al clima del día. Las imágenes difundidas muestran la fachada neogótica y el interior del templo, espacios reconocidos entre los sitios de devoción popular en la Argentina.