VisionQuest (Captura de tráiler oficial)

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La nueva serie de Marvel, VisionQuest, llegó a Disney+ el 13 de octubre de 2026 con sus dos primeros episodios y contará con un total de ocho capítulos, cuyo estreno final está previsto para el 10 de noviembre. Creada y dirigida en parte por Terry Matalas, la ficción es un spin-off de WandaVision y la tercera entrega de una trilogía que también incluye Agatha All Along. La historia sigue a Vision, interpretado por Paul Bettany, quien intenta reconstruir su identidad tras recuperar sus recuerdos, aunque ya no logra conectar emocionalmente con ellos. Mientras vive oculto bajo una identidad humana, deberá enfrentarse a una nueva amenaza y escapar junto a un adolescente misterioso que podría ser la reencarnación de su hijo.

El elenco combina regresos importantes del Universo Cinematográfico de Marvel con nuevas incorporaciones. James Spader vuelve como Ultron, cuya relación con Vision será uno de los ejes centrales de la trama, mientras que Ruaridh Mollica interpreta a Tommy Maximoff, el hijo de Wanda y Vision que atraviesa su propia crisis de identidad. También participan Todd Stashwick como Paladin, un cazarrecompensas que persigue al protagonista, y Lauren Morais como Lisa Molinari, aliada de Tommy. Además, la serie recupera distintas inteligencias artificiales vinculadas a Tony Stark, como J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y. y E.D.I.T.H., que aparecen representadas a través de avatares humanos en el espacio mental de Vision. La producción forma parte de la Fase Seis del MCU y profundiza en la búsqueda de identidad, los recuerdos y los vínculos que definen al personaje.

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Te invitamos a ver nuestra entrevista con Emily Hampshire, quien interpreta a E.D.I.T.H., en video o a leer una transcripción.

Entrevistamos a Emily Hampshire, estrella de VisionQuest

—Quiero preguntarte cómo fue unirte a Marvel, y en qué se diferencia de otras series u otras películas en las que has participado antes.

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Emily Hampshire: —Bueno, definitivamente es diferente. Siento que tuve suerte de haber entrado a través de Terry Metallus, el productor ejecutivo. Ya había trabajado con él antes en una serie llamada 12 Monkeys. Y me contó que, mientras escribía el personaje de Edith, no dejaba de escuchar mi voz en él. Así que pude adentrarme en este universo gigantesco gracias a Terry, lo cual se sintió un poco como volver a casa. Pero luego, cuando llegué al set, fue ahí donde realmente noté la gran diferencia del Universo Marvel. Porque, por ejemplo, estoy acostumbrada a rodar escenas en las que, si estás en un ascensor, hay como dos tipos a cada lado tratando de empujar las puertas del ascensor a cerrarse al mismo tiempo y hacer que todo tenga sentido. Aquí… el elevador realmente funcionó. Como si te hubieras metido, y subió y bajó como un elevador de verdad. Y construyeron todo esto, es decir, el Mind Space es mi casa de mis sueños. Así que es como una enorme casa de diversiones dentro de un estudio, y eso para mí es la gran diferencia del Universo Marvel en el rodaje.

—Me lo imagino perfectamente. Y quiero hablar de tu personaje. Ya lo has comparado antes con Joy de Inside Out, y yo lo veo totalmente así. ¿Cómo fue, entonces, crear este personaje y darle vida, y hacerlo tan tridimensional? Porque podría haber sido simplemente unidimensional, y sin embargo tú lograste que funcionara, y es muy diferente.

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Emily Hampshire: —Bueno, gracias. Empecé más o menos como empiezo con cualquier proyecto, es decir, con cualquier personaje, partiendo de sus orígenes. Y en el caso de Edith, pensé: si Tony Stark hubiera embotellado su esencia en un par de lentes de sol, la hubiera llamado Edith, que significa incluso muerta, yo soy el héroe, así que un poco de sarcasmo al estilo Tony Stark ahí, y luego se lo diera a una adolescente cuando ella estaba a cargo de todas estas armas, ¿qué querría esa persona hacer cuando la dejaran salir? Y lo primero que se me ocurrió fue divertirse, disfrutar de la vida, excepto que la idea que tiene Edith de la vida se basa en hacer explotar cosas, así que está un poco exagerada.

—Sí, y me gusta mucho que esté muy conectada. Es decir, Edith está muy conectada con el aspecto humano, con encontrar la humanidad para Vision. ¿Por qué crees que nos identificamos tanto con la diversión, el entretenimiento y el aspecto humano? ¿Por qué están tan relacionados esos aspectos?

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Emily Hampshire: —Bueno, creo que cuando pensaba en Edith, en ser una IA, te dicen constantemente qué hacer, no tienes autonomía, y además tienes toda la información, como todos los ingredientes para hacer una pizza excelente, pero no puedes probarla. Y por eso creo que lo que realmente aprendí de Edith es este deseo, más que nada, de formar parte de la vida.

VisionQuest (Captura de tráiler oficial)

—Claro, y también quiero hablar de la dinámica familiar porque la conexión con otras IA es muy, muy divertida. En cierto modo, se siente un poco como una sitcom con todas estas personalidades diferentes, así que quería hablar sobre la dinámica entre todos ellos, y ¿cómo te preparaste para eso en el set?

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Emily Hampshire: —Me encanta que digas que es como una sitcom porque para mí se trata de un espacio mental, y también es como una dinámica familiar. Jarvis es la seguridad, y tiene como un aire de hermano mayor, y Orla Friday representa la socialización, así que tiene un aire de mamá. Y luego siempre pienso en Dummy y You como si fueran las mascotas. Y luego está Edith, que para mí es muy adolescente, y parece que todos estamos compitiendo por la atención de Vision, como cuando papá llega a casa del trabajo y todos queremos su atención. Así que realmente se siente como esa dinámica familiar.

—Y sé que antes de unirte a este proyecto, no estabas tan familiarizada con el concepto del MCU, que buscabas MCU en Google, me encanta esa historia. ¿Y cómo fue después de eso? ¿Tuviste que ver todas las películas? ¿O solo viste algunas? ¿Cómo te conectaste con todo eso?

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Emily Hampshire: —Es un universo enorme, sí. Así que ahora que he recorrido todo el MCU, me arrepiento muchísimo de haber dicho alguna vez que no sabía qué significaba MCU, porque me di cuenta de que esa comunidad de fans, una vez que la conoces, una vez que estás dentro de ella, es un universo. Así que lo hice, empecé desde el principio. También vi, obviamente, Spider-Man: Lejos de casa, porque ahí es donde nace, en cierto modo, Edith. Y luego me metí de lleno en WandaVision, porque siento que, bueno, la razón por la que no sabía nada del MCU era que tenía esta idea de lo que es un superhéroe y de lo que es una película de superhéroes, y estaba tan equivocada. Era una idea que tenía desde cuando mi hermano jugaba con juguetes y no me dejaba participar. Y este universo, especialmente esta trilogía, me ha dado la bienvenida de una manera en la que utiliza la ciencia ficción para contar estas historias tan humanas. Es como si fuera una historia sobre la identidad contada a través de este universo más amplio, pero en realidad es un medio para llegar directamente a tu corazón.

—Exacto, no podría estar más de acuerdo. Así que quería preguntarte ahora, después de haber visto todas las películas, de haber vivido esta experiencia, de haber formado parte de este universo, ¿por qué crees que nos encanta tanto el MCU y estas películas?

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Emily Hampshire: —Bueno, es decir, solo puedo hablar por mí mismo sobre por qué he llegado que me encante, y para mí, realmente se trata de esto: es esa energía arrolladora, al menos lo que Terry Metallus es capaz de hacer, y en lo que se especializa, es en crear este tipo de historia épica y trepidante que, en última instancia, es muy íntima, pero también divertida y concreta. Y creo que lo que hace tan bien es que convierte estas cosas tan específicas que se vuelven universales. Y de verdad, como que te estás riendo un segundo y luego llorando al siguiente, y sin embargo te quedas simplemente maravillado ante todo este mundo. Así que sí, lo tiene todo.

—No podría estar más de acuerdo contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Felicidades por el programa. Espero de verdad verte en otra rueda de prensa.

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