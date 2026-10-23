‘Clair Obscur: Expedition 33′ vendió 8,7 millones pese a su paso por Xbox Game Pass

Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive.

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Clair Obscur: Expedition 33 vendió alrededor de 8,7 millones de copias y generó unos $366 millones desde su lanzamiento, según estimaciones de Alinea Analytics. La mayor parte de las compras se realizó en Steam, mientras que Xbox Game Pass permitió que otros 4,3 millones de usuarios jugaran el RPG en consolas y PC sin adquirirlo por separado. Esa disponibilidad ayuda a explicar la baja proporción de ventas registrada en Xbox.

Steam dominó la distribución de copias

De acuerdo con el desglose de Alinea Analytics, Steam concentró el 58,8% de las unidades vendidas. PlayStation 5 quedó en segundo lugar con el 35,7%, mientras que las consolas Xbox y la tienda de Microsoft en PC reunieron apenas el 5,5%.

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Si esos porcentajes se aplican a los 8,7 millones estimados, Steam habría aportado cerca de 5,1 millones de copias. PlayStation 5 rondaría los 3,1 millones y Xbox, incluyendo su presencia en PC, quedaría por debajo de las 480.000 unidades. Son cálculos aproximados derivados de las cifras del informe, no datos oficiales comunicados por el editor.

El resultado muestra una diferencia marcada entre las plataformas. Los usuarios de Steam y PlayStation 5 necesitaban comprar el juego para acceder, mientras que una parte importante del público de Xbox podía descargarlo mediante Game Pass desde el lanzamiento. La suscripción redujo el incentivo para realizar una compra individual dentro del ecosistema de Microsoft.

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Game Pass sumó 4,3 millones de jugadores

Alinea Analytics calcula que aproximadamente 4,3 millones de personas accedieron a Clair Obscur: Expedition 33 mediante Game Pass entre consolas Xbox y PC. Dentro de ese grupo, poco menos de 700.000 usuarios de Xbox habrían utilizado la suscripción para probar el título durante el período más reciente analizado.

Alinea describe el efecto sobre las compras como canibalización de Game Pass. El término se refiere a los casos en que una persona utiliza el juego mediante la suscripción en lugar de pagar por una copia. El porcentaje de Xbox, limitado al 5,5% de las ventas, contrasta con el alcance total que tuvo el RPG dentro del servicio.

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Sin embargo, los 4,3 millones de accesos no pueden contabilizarse automáticamente como ventas perdidas. No existe certeza de que todos esos jugadores hubieran comprado el título si no hubiera estado incluido en el catálogo. La suscripción también pudo acercarlo a personas que normalmente evitan los RPG por turnos o que preferían probarlo antes de gastar en una copia.

El director creativo Guillaume Broche valoró ese efecto porque Game Pass redujo la barrera de entrada para un género que puede alejar a quienes prefieren sistemas de combate en tiempo real. El analista Mat Piscatella, de Circana, planteó una lectura similar: considera que la inclusión en una suscripción pudo ampliar el potencial comercial al favorecer el descubrimiento y la recomendación entre jugadores.

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La comparación entre 8,7 millones de copias y 4,3 millones de usuarios de Game Pass permite dimensionar el alcance total. Ambos grupos no deben sumarse como compradores, pero indican que el título llegó a una audiencia mayor que la expresada únicamente por sus ventas.

Clair Obscur: Expedition 33, de Sandfall Interactive.

Las ventas de Xbox empezaron a crecer

El acuerdo que mantenía a Clair Obscur: Expedition 33 dentro de Game Pass terminó el 16 de octubre, después de un período de un año y medio, según la información citada por Alinea Analytics. Desde entonces, los analistas detectaron un movimiento positivo en las ventas para Xbox, aunque consideran que todavía es pronto para medir el efecto a largo plazo.

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El informe también comparó su rendimiento con otros ganadores del premio principal a juego del año. Elden Ring encabeza esa lista con 36,4 millones de copias y $2.000 millones en ingresos estimados. Baldur’s Gate 3 aparece después con 23,2 millones de unidades y $1.200 millones, mientras que Astro Bot, disponible como exclusivo, registra 4,7 millones de copias y $291 millones.

Clair Obscur: Expedition 33 quedó entre esos resultados con sus 8,7 millones de unidades. El juego también igualó la marca de Baldur’s Gate 3 al ganar los cinco principales premios Game of the Year, una categoría que reconoce al título más destacado de cada temporada. Tras su salida de Game Pass, Alinea Analytics seguirá observando si el aumento inicial de compras en Xbox se mantiene durante los próximos meses.

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