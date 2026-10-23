La emotiva carta abierta de Matías Bagnato tras el estreno La masacre de Flores: “Esta madrugada me encuentra con los ojos llenos de lágrimas”

La serie documental La Masacre de Flores fue producida por Juan José Campanella

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A las tres y media de la mañana de este viernes, mientras los mensajes por el estreno de la serie documental La masacre de Flores se acumulaban en su teléfono, Matías Bagnato compartió un texto íntimo en el que agradeció el acompañamiento recibido. “Estoy despierto, como tantas otras noches, pero hoy es diferente”, escribió el único sobreviviente del ataque que en 1994 mató a cinco personas de su entorno familiar.

El posteo fue publicado durante la madrugada, pocas horas después de que estrenara la serie centrada en el crimen de su familia y en las décadas posteriores que atravesó Bagnato. El relato audiovisual reúne tres episodios de 45 minutos, dirigidos por Augusto Tejada y con producción ejecutiva de, entre otros, Juan José Campanella.

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El horario del estreno, el mismo en que cambió su vida

El mensaje que compartió Matías Bagnato en su cuenta de Instagram

En su mensaje, Bagnato ubicó el momento de la publicación en una franja horaria cargada de significado personal. “Es el mismo horario en el que mi vida cambió para siempre”, señaló. Luego contó que leía, uno por uno, los saludos que le llegaban a partir del estreno de la producción que reconstruye su caso.

La madrugada del 17 de febrero de 1994, un incendio intencional consumió la vivienda de la familia en el barrio porteño de Flores. Bagnato tenía 16 años y logró salir de la casa. En el ataque murieron su padre, José Bagnato; su madre, Alicia Plaza; sus hermanos Fernando y Alejandro; y Nicolás Borda, amigo de uno de ellos.

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El único sobreviviente del ataque ocurrido en Flores en 1994 agradeció los mensajes que recibió tras la llegada de la serie documental

La causa judicial estableció que Fructuoso Álvarez González provocó el fuego en medio de un conflicto económico con José Bagnato. El hombre recibió una condena a prisión perpetua y murió detenido en 2023. Sin embargo, la sentencia no terminó con las consecuencias del caso para el sobreviviente, que durante años denunció amenazas y reclamó medidas de protección.

El agradecimiento por los miles de mensajes recibidos

El texto difundido por Bagnato en su cuenta de Instagram puso el foco en lo que implica revivir esa secuencia más de tres décadas después, frente a un público masivo. “No encuentro palabras suficientes para agradecer tanto amor”, escribió antes de referirse a los miles de mensajes que dijo haber recibido.

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La publicación se alejó del detalle policial y se concentró en la dimensión personal que, según expuso, acompaña al estreno de la serie. “Detrás de esta historia que hoy llega a las pantallas hay una persona. Hay heridas que todavía duelen, ausencias que nunca dejan de extrañarse, noches difíciles y una vida entera intentando encontrar la manera de seguir adelante y ser feliz”, expresó.

Bagnato junto a Campanella, uno de los productores de la serie documental

La masacre de Flores se apoya en el testimonio de Bagnato, archivos familiares, registros periodísticos y entrevistas a personas vinculadas con el expediente. Campanella aparece en pantalla como interlocutor en conversaciones que articulan el relato, mientras que la producción recupera el antes y el después del crimen, incluido el vínculo del sobreviviente con su abuela Norma Calzaretta.

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Esa perspectiva personal fue uno de los motivos por los que Bagnato aceptó contar su historia en formato documental. En declaraciones previas, explicó que muchas veces había debido hablar para reclamar protección o justicia, pero que no había podido profundizar en la vida familiar, sus pérdidas y el proceso posterior al ataque.

En el texto, Bagnato describió el efecto que tuvieron las expresiones de afecto recibidas tras la llegada de la serie a la plataforma. “Cada mensaje, cada palabra de cariño y cada abrazo, aunque sea a la distancia, significan muchísimo más de lo que se imaginan”, afirmó.

El sobreviviente también explicó que la reacción del público lo encontró entre lágrimas, aunque con una sensación de gratitud. “Esta madrugada me encuentra con los ojos llenos de lágrimas, pero también con el corazón desbordado de agradecimiento”, publicó.

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“Cada mensaje me llena el alma”, escribió Bagnato al referirse a la reacción del público

En otro pasaje, sostuvo que los mensajes de personas que no conoce le permiten sentirse acompañado. “Aun después de tanto odio y dolor, también existe el amor”, escribió. Y añadió que ese afecto “llega de personas desconocidas” y puede hacer que alguien se sienta “un poquito menos solo”.

Bagnato cerró con un agradecimiento dirigido a quienes vieron la serie, escucharon su testimonio y se tomaron el tiempo de escribirle. Reconoció que no podría responder de manera individual a todos los mensajes, aunque aseguró que los está leyendo.

Finalmente, nombró a los integrantes de su familia que murieron en el ataque y a su abuela: “Gracias en nombre de mi mamá, papá, Fer, Ale y de mi abu”.

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