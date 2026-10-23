La temporada 3 de WARDOGS se adelanta tras las críticas a Bulkhead Studios

Wardogs, de Bulkhead

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Bulkhead Studios adelantará significativamente la temporada 3 y parte de su contenido después de admitir que aceleró demasiado la progresión de WARDOGS. La decisión fue anunciada el 17 de octubre, pocos días después del estreno de la temporada 2 en Steam, donde el juego rozó los 289.000 usuarios simultáneos y recibió críticas mixtas. El estudio mantendrá la economía actual hasta el próximo ciclo y dará más detalles en un diario de desarrollo.

Por qué se rompió la progresión

La temporada 2 había comenzado con un reinicio completo del progreso. Todos los jugadores debían recuperar sus armas, vehículos, dinero y demás recursos desde cero, una medida pensada para que el nuevo ciclo ofreciera condiciones similares desde su inicio.

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Bulkhead Studios modificó al mismo tiempo las recompensas y la velocidad de avance. Los participantes del Equipo Azul recibieron experiencia y dinero adicionales, lo que permitió que numerosos usuarios alcanzaran el equipamiento de máximo nivel en cuestión de días.

El sistema de economía, es decir, las reglas que determinan cuánto dinero y recursos recibe cada jugador, quedó desbalanceado frente a la duración prevista de la temporada. Parte de la comunidad sintió que el reinicio había perdido su propósito: después de borrar el avance acumulado, las nuevas bonificaciones redujeron el tiempo necesario para regresar al nivel más alto.

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El problema afecta directamente al ciclo de juego. Conseguir armas, vehículos y recursos es una de las principales razones para continuar participando en las partidas. Si el mejor equipamiento queda disponible demasiado pronto, disminuyen los objetivos pendientes para quienes avanzan con rapidez.

Las críticas no se limitaron a ese punto. Las reseñas de la temporada 2 también mencionaron la presencia de tramposos y la falta de restricciones regionales, que pueden reunir en una misma partida a usuarios con grandes diferencias de conexión. Bulkhead Studios no anunció todavía medidas concretas para esos dos reclamos.

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La respuesta de Bulkhead Studios

El estudio reconoció que había acelerado la progresión de manera intencional. El objetivo era ajustar el equilibrio general, y los cambios habían sido incluidos previamente en las notas de la actualización. Tras observar sus efectos, los desarrolladores calificaron la decisión como equivocada.

La segunda temporada debía ser un nuevo comienzo, pero para muchos de ustedes no se siente así. Aceleramos intencionalmente el progreso e intentamos equilibrar mejor el juego, como indicamos en las notas de la actualización, pero fue una decisión equivocada.

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Bulkhead Studios descartó aplicar otro reinicio inmediato. Según su explicación, borrar nuevamente la economía perjudicaría a quienes disfrutan de una progresión gradual y todavía están reuniendo recursos. También eliminaría el avance de los usuarios que dedicaron horas a la temporada durante sus primeros días.

La solución elegida fue modificar el calendario: la temporada 3 llegará considerablemente antes de lo planeado y una parte de su contenido también será anticipada. Ese nuevo ciclo permitirá ofrecer otro comienzo sin interrumpir ahora el avance de quienes siguen jugando.

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El estudio todavía no comunicó una fecha exacta, qué contenidos estarán disponibles en el estreno ni cómo cambiarán las recompensas. Tampoco detalló si reducirá los beneficios del Equipo Azul antes de terminar la temporada 2. Hasta que se anuncie lo contrario, el progreso actual permanecerá activo.

Wardogs, de Bulkhead

Qué añadió la temporada 2

La controversia por la progresión acompañó una actualización con nuevas herramientas de combate, transporte y construcción. La temporada incorporó cuatro armas, cuatro vehículos y tres estructuras, además de sumar el cóctel Molotov como recurso ofensivo.

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La lluvia fue otro de los cambios. Este efecto meteorológico modifica la visibilidad y la percepción del sonido durante las partidas, por lo que puede dificultar la detección de enemigos y vehículos. Su incidencia va más allá de un cambio visual: altera la información disponible para tomar decisiones durante un enfrentamiento.

La actualización también presentó un comerciante experimental vinculado al rendimiento individual. El personaje permite arriesgar recursos en función de los resultados propios, con posibles recompensas o pérdidas según el desempeño obtenido.

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Estas incorporaciones seguirán disponibles mientras Bulkhead Studios prepara el próximo ciclo. El diario de desarrollo anunciado para la semana siguiente al comunicado detallará cuánto se adelantará la temporada 3 y qué parte de su contenido llegará con el nuevo calendario.