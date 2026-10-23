La canasta básica en El Salvador alcanza su precio más alto de 2026 y ya afecta el gasto de siete de cada diez familias

Una mano sostiene dinero frente a una canasta de alimentos básicos en una cocina, simbolizando el aumento de la canasta básica en El Salvador que asfixia el hogar salvadoreño, según datos del BCR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El costo de los alimentos subió un 35.6% respecto a 2009, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el Banco Central de Reserva (BCR) de El Salvador. Ese indicador alcanzó en septiembre los 135.60 puntos, el nivel más alto desde que se estableció la metodología vigente.

En paralelo, la canasta básica alimentaria (CBA) urbana llegó a USD 269.15 en septiembre, su precio más alto registrado, según informó Diario El Mundo con datos de la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC), organismo adscrito al BCR.

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Una infografía detalla el incremento de la canasta básica urbana en El Salvador a 269,15 dólares en septiembre, con base en datos del Banco Central de Reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canasta urbana suma USD 4.42 más en un mes

El valor de septiembre representa un alza de USD 4.42 frente a los USD 264.73 que costó la canasta en agosto, de acuerdo con Diario El Mundo. En lo que va de 2026, el encarecimiento acumulado llega a USD 18.31, desde los USD 250,82 que marcó la ONEC en enero.

El organismo atribuye el repunte a un contexto de inflación impulsado por el conflicto en Medio Oriente y por el fenómeno de El Niño, que afectó la producción agrícola.

La canasta rural crece a menor ritmo

El costo de la canasta rural también subió, aunque de forma más moderada. Pasó de USD 189,63 en agosto a USD 191.03 en septiembre, un aumento de USD 1.40, según los mismos registros de la ONEC citados por el diario.

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Vista aérea de una canasta básica de alimentos con granos, lácteos, frutas, verduras y pan, mostrando la diversidad de productos esenciales para los hogares en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a los USD 183.26 de enero, la canasta rural acumula un alza de USD 7.76 en el año. El valor de septiembre es el más alto desde septiembre de 2023, cuando se ubicó en USD 193.47.

La diferencia de ritmo entre ambas canastas debe leerse con cautela: la versión rural contempla menos grupos de alimentos y raciones más pequeñas que la urbana, por lo que no son estrictamente comparables en magnitud.

Los vegetales y los huevos lideran las alzas

La metodología que mide la canasta urbana data de la década de 1980 y asigna el mayor peso del gasto a carnes y verduras. Sin embargo, los mayores incrementos porcentuales en 2026 se concentraron en vegetales, huevos y frutas.

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Una caja de cartón contiene huevos de cáscara blanca y marrón junto a otros tres colocados en una superficie de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ración de verduras subió 20.55% en el año, de USD 0,226 en enero a USD 0.272 en septiembre. Los huevos se encarecieron 10.48%, al pasar de USD 0.104 a USD 0.114.

Las frutas treparon 9.78%, de USD 0.165 a USD 0.181, seguidas por la leche fluida con 8.96% y el pan francés con 7.83%. También subieron las carnes (6.12%), las grasas (4.53%), las tortillas (3.59%), el azúcar (2.14%) y los frijoles (2.06%). El arroz fue la única ración que bajó, un 0.12%.

El índice de precios toca su nivel más alto desde 2009

El repunte de la canasta básica se enmarca en una tendencia inflacionaria más amplia. El IPC de 135.60 puntos que reportó el BCR en septiembre implica que bienes y servicios cuestan hoy un 35.6% más que en el año base de esa medición, según consignó La Prensa Gráfica, diario salvadoreño.

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La inflación interanual se ubicó en 3.6% en agosto, de acuerdo con cifras del BCR citadas por El Diario de Hoy, también diario salvadoreño. El dato mide la variación de precios respecto al mismo mes de 2025 y marca una desaceleración frente al avance acumulado de los últimos años.

Una familia salvadoreña observa el menú de un restaurante con asombro ante los precios elevados, mientras la ilustración relaciona los altos costos con la comida y el transporte que se pagan con dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete de cada diez hogares recortan gastos

El encarecimiento de los alimentos ya se refleja en el comportamiento de las familias. Un 71.2% de la población salvadoreña ha tenido que reducir sus gastos ante los aumentos de precios, según una encuesta difundida por El Diario de Hoy.

El economista Rafael Lemus analizó el fenómeno en una entrevista con la radio YSKL, recogida por ese diario. “Se ha acumulado un aumento de hasta un 32% en el precio de los alimentos”, señaló al referirse al periodo completo del actual gobierno.

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Lemus advirtió que el crecimiento económico de 5.1% registrado por El Salvador en el segundo trimestre de 2026, según el BCR, no se tradujo en una mejora equivalente del poder adquisitivo de los hogares, y remarcó que los salarios no formales enfrentan mayores dificultades para cubrir el costo de los alimentos básicos.