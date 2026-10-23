Laura Fernández critica reelección de Carlo Díaz como fiscal general de Costa Rica: “Lamento la decisión, no voy a ser hipócrita”

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, criticó duramente la reelección de Carlo Díaz como fiscal general durante su conferencia semanal en Casa Presidencial.

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, lanzó fuertes críticas contra la reelección de Carlo Díaz como fiscal general de la República y aseguró que lamenta la decisión de los magistrados de mantenerlo al frente del Ministerio Público, en medio de las tensiones entre el Poder Ejecutivo y las autoridades judiciales.

La mandataria respondió cuestionó tanto su desempeño institucional como la relación que ha mantenido con el Gobierno.

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“Sobre don Carlo Díaz, yo lo primero que voy a decir es que no me sorprende. Él tenía varios meses de estar en una campaña política para alcanzar esa reelección. Lamento la decisión. No, no voy a ser hipócrita en esto. Tampoco voy a ser hipócrita en desearle lo mejor”, manifestó Fernández.

La presidenta aseguró que espera que el fiscal general revise algunas de sus actuaciones y modifique su relación con el Poder Ejecutivo, especialmente en asuntos relacionados con la seguridad y la coordinación institucional.

Fernández acusa al fiscal de negarse a trabajar con el Gobierno

Uno de los principales cuestionamientos de la mandataria estuvo relacionado con la supuesta ausencia del Ministerio Público en espacios de coordinación convocados por el Gobierno.

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Fernández consideró que esa situación representa un obstáculo para el trabajo conjunto de las instituciones encargadas de atender los problemas nacionales.

“Para mí es un grave error negarse a trabajar en equipo con el gobierno. Para mí no solamente es un desplante, sino es una equivocación garrafal dejarme a mí las sillas vacías donde vamos a coordinar cosas que van a beneficiar al pueblo de Costa Rica”, afirmó.

La presidenta también puso en duda las motivaciones de esa falta de participación y aseguró que el Poder Judicial ha estado ausente de las mesas de trabajo durante su administración.

“El Poder Judicial ha sido un ausente en la mesa de trabajo desde que yo soy presidente y creo que es o por cálculo político o por pura mezquindad”, declaró.

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En ese contexto, lanzó una de sus expresiones más contundentes contra Díaz.

“Le doy gracias a Dios que ya pasó la elección del señor para ver si ahora sí se pone a trabajar”, expresó.

La mandataria acusó al fiscal general de instrumentalizar políticamente la justicia y de negarse a participar en espacios de coordinación con el Poder Ejecutivo. Crédito: Poder Judicial

Presidenta denuncia supuesta politización de la justicia

Fernández también acusó al fiscal general de utilizar políticamente el sistema judicial y cuestionó presuntas irregularidades relacionadas con su gestión.

“Creo que es importante que él tome conciencia y pare ya de instrumentalizar politiqueramente la justicia de este país”, manifestó.

La mandataria afirmó que existen cuestionamientos sobre transparencia, nombramientos y posibles actos de corrupción, además de realizar señalamientos sobre asuntos personales del fiscal general.

“Creo que saltan a la vista problemas de falta de transparencia y hasta de corrupción por parte de don Carlo, nombramientos a dedo”, aseguró.

Cuestiona investigaciones penales contra ella y Rodrigo Chaves

Fernández aseguró que algunas denuncias en su contra carecen de fundamento y cuestionó la actuación de la Fiscalía.

Como ejemplo, mencionó una investigación por presunto prevaricato, originada, según relató, en una denuncia relacionada con la publicación de una fe de erratas en el diario oficial La Gaceta.

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La mandataria sostuvo que el caso resultaba injustificado porque, durante su gestión ministerial, no tenía control sobre las fechas de publicación de ese medio oficial.

También hizo referencia a las causas penales que involucran al expresidente Rodrigo Chaves, y afirmó que, según una consulta que solicitó, permanecían 77 expedientes.

“Cuando usted no tiene argumentos para atacar al expresidente o atacarme a mí, recurre a lo más bajo. Abra causas penales a diestra y siniestra”, manifestó.

Laura Fernández cuestionó la apertura de investigaciones penales contra ella y contra el expresidente Rodrigo Chaves, al considerar que algunas responden a motivaciones políticas. Crédito: Captura transmisión Presidencia de la República

Rodrigo Chaves también cuestiona la decisión de los magistrados

El ministro y expresidente Rodrigo Chaves respaldó los cuestionamientos de Fernández y dirigió sus críticas contra los magistrados de la Corte Plena, responsables de la reelección del fiscal general.

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“Es una vergüenza para el país”, afirmó Chaves, quien sostuvo que la responsabilidad de la decisión recae principalmente en quienes integran el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial.

Además, cuestionó la independencia de Díaz y aseguró que existen magistrados que ejercen influencia sobre su actividad profesional, sin aportar pruebas concretas durante su intervención.

Las declaraciones de ambos funcionarios evidencian la persistencia de un enfrentamiento institucional entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General, en un contexto de cuestionamientos gubernamentales sobre la actuación de las autoridades judiciales.