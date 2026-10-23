Costa Rica

Laura Fernández critica reelección de Carlo Díaz como fiscal general de Costa Rica: “Lamento la decisión, no voy a ser hipócrita”

La presidenta cuestionó la continuidad del jerarca del Ministerio Público, lo acusó de politizar la justicia y denunció una falta de coordinación con el Gobierno. También lanzó señalamientos sobre supuestas irregularidades en su gestión.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, criticó duramente la reelección de Carlo Díaz como fiscal general durante su conferencia semanal en Casa Presidencial.
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, criticó duramente la reelección de Carlo Díaz como fiscal general durante su conferencia semanal en Casa Presidencial.
Guardar

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, lanzó fuertes críticas contra la reelección de Carlo Díaz como fiscal general de la República y aseguró que lamenta la decisión de los magistrados de mantenerlo al frente del Ministerio Público, en medio de las tensiones entre el Poder Ejecutivo y las autoridades judiciales.

La mandataria respondió cuestionó tanto su desempeño institucional como la relación que ha mantenido con el Gobierno.

PUBLICIDAD

“Sobre don Carlo Díaz, yo lo primero que voy a decir es que no me sorprende. Él tenía varios meses de estar en una campaña política para alcanzar esa reelección. Lamento la decisión. No, no voy a ser hipócrita en esto. Tampoco voy a ser hipócrita en desearle lo mejor”, manifestó Fernández.

La presidenta aseguró que espera que el fiscal general revise algunas de sus actuaciones y modifique su relación con el Poder Ejecutivo, especialmente en asuntos relacionados con la seguridad y la coordinación institucional.

Fernández acusa al fiscal de negarse a trabajar con el Gobierno

Uno de los principales cuestionamientos de la mandataria estuvo relacionado con la supuesta ausencia del Ministerio Público en espacios de coordinación convocados por el Gobierno.

PUBLICIDAD

Fernández consideró que esa situación representa un obstáculo para el trabajo conjunto de las instituciones encargadas de atender los problemas nacionales.

“Para mí es un grave error negarse a trabajar en equipo con el gobierno. Para mí no solamente es un desplante, sino es una equivocación garrafal dejarme a mí las sillas vacías donde vamos a coordinar cosas que van a beneficiar al pueblo de Costa Rica”, afirmó.

La presidenta también puso en duda las motivaciones de esa falta de participación y aseguró que el Poder Judicial ha estado ausente de las mesas de trabajo durante su administración.

“El Poder Judicial ha sido un ausente en la mesa de trabajo desde que yo soy presidente y creo que es o por cálculo político o por pura mezquindad”, declaró.

En ese contexto, lanzó una de sus expresiones más contundentes contra Díaz.

“Le doy gracias a Dios que ya pasó la elección del señor para ver si ahora sí se pone a trabajar”, expresó.

La mandataria acusó al fiscal general de instrumentalizar políticamente la justicia y de negarse a participar en espacios de coordinación con el Poder Ejecutivo. Crédito: Poder Judicial
La mandataria acusó al fiscal general de instrumentalizar políticamente la justicia y de negarse a participar en espacios de coordinación con el Poder Ejecutivo. Crédito: Poder Judicial

Presidenta denuncia supuesta politización de la justicia

Fernández también acusó al fiscal general de utilizar políticamente el sistema judicial y cuestionó presuntas irregularidades relacionadas con su gestión.

“Creo que es importante que él tome conciencia y pare ya de instrumentalizar politiqueramente la justicia de este país”, manifestó.

La mandataria afirmó que existen cuestionamientos sobre transparencia, nombramientos y posibles actos de corrupción, además de realizar señalamientos sobre asuntos personales del fiscal general.

“Creo que saltan a la vista problemas de falta de transparencia y hasta de corrupción por parte de don Carlo, nombramientos a dedo”, aseguró.

Cuestiona investigaciones penales contra ella y Rodrigo Chaves

Fernández aseguró que algunas denuncias en su contra carecen de fundamento y cuestionó la actuación de la Fiscalía.

Como ejemplo, mencionó una investigación por presunto prevaricato, originada, según relató, en una denuncia relacionada con la publicación de una fe de erratas en el diario oficial La Gaceta.

La mandataria sostuvo que el caso resultaba injustificado porque, durante su gestión ministerial, no tenía control sobre las fechas de publicación de ese medio oficial.

También hizo referencia a las causas penales que involucran al expresidente Rodrigo Chaves, y afirmó que, según una consulta que solicitó, permanecían 77 expedientes.

“Cuando usted no tiene argumentos para atacar al expresidente o atacarme a mí, recurre a lo más bajo. Abra causas penales a diestra y siniestra”, manifestó.

Laura Fernández cuestionó la apertura de investigaciones penales contra ella y contra el expresidente Rodrigo Chaves, al considerar que algunas responden a motivaciones políticas. Crédito: Captura transmisión Presidencia de la República
Laura Fernández cuestionó la apertura de investigaciones penales contra ella y contra el expresidente Rodrigo Chaves, al considerar que algunas responden a motivaciones políticas. Crédito: Captura transmisión Presidencia de la República

Rodrigo Chaves también cuestiona la decisión de los magistrados

El ministro y expresidente Rodrigo Chaves respaldó los cuestionamientos de Fernández y dirigió sus críticas contra los magistrados de la Corte Plena, responsables de la reelección del fiscal general.

“Es una vergüenza para el país”, afirmó Chaves, quien sostuvo que la responsabilidad de la decisión recae principalmente en quienes integran el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial.

Además, cuestionó la independencia de Díaz y aseguró que existen magistrados que ejercen influencia sobre su actividad profesional, sin aportar pruebas concretas durante su intervención.

Las declaraciones de ambos funcionarios evidencian la persistencia de un enfrentamiento institucional entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General, en un contexto de cuestionamientos gubernamentales sobre la actuación de las autoridades judiciales.

Temas Relacionados

Costa RicaLaura FernándezCarlo DíazFiscal GeneralReelecciónMinisterio Público

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Siete de cada 10 costarricenses realizan actividad física, según encuesta

Mientras el 31% de la población permanece inactiva, y los problemas de salud y las restricciones de movilidad fueron los siguientes obstáculos señalados por los consultados, con 16.5% y 11.6%, respectivamente

Siete de cada 10 costarricenses realizan actividad física, según encuesta

Cinco consejos para aprovechar el aguinaldo, evitar deudas y comenzar el 2027 con tranquilidad financiera

Las compras navideñas, los regalos y las celebraciones pueden afectar el presupuesto familiar. Especialistas recomiendan planificar los gastos, establecer prioridades y reservar parte del dinero para enfrentar las obligaciones del próximo año.

Cinco consejos para aprovechar el aguinaldo, evitar deudas y comenzar el 2027 con tranquilidad financiera

Enfrentamiento en penal de Puntarenas deja un recluso muerto y desata alerta en el sistema carcelario en Costa Rica

Una persona fallecida y 37 reclusos trasladados a celdas de máxima seguridad es el saldo de un violento intento de motín registrado en el Centro de Atención Institucional (CAI) 26 de Julio, en Puntarenas

Enfrentamiento en penal de Puntarenas deja un recluso muerto y desata alerta en el sistema carcelario en Costa Rica

Reducir 24 días el curso lectivo en Costa Rica podría afectar a miles de estudiantes y provocar pérdidas de hasta USD 22 mil en transporte escolar

Transportistas y especialistas advierten que disminuir las clases de 200 a 176 días también podría comprometer la alimentación estudiantil, la protección de menores y los ingresos de pequeños comercios.

Reducir 24 días el curso lectivo en Costa Rica podría afectar a miles de estudiantes y provocar pérdidas de hasta USD 22 mil en transporte escolar

Costa Rica supera los 1.4 millones de cabezas de ganado vacuno y la producción de carne domina la actividad ganadera

La Encuesta Nacional Agropecuaria revela que el 65.3% del hato nacional se destina a la producción de carne. Durante 2025 se registraron más de 427,000 nacimientos y las plagas y enfermedades figuraron como la principal causa de pérdidas de animales.

Costa Rica supera los 1.4 millones de cabezas de ganado vacuno y la producción de carne domina la actividad ganadera

TECNO

Más de 30 servicios públicos del Reino Unido no están disponibles por fallas de ciberseguridad global

Más de 30 servicios públicos del Reino Unido no están disponibles por fallas de ciberseguridad global

Una madre demandó a OpenAI por usar datos de sus hijos de 12 y 16 años para entrenar a ChatGPT

Cuatro creencias falsas sobre criptomonedas que todos deben conocer, según Binance

Lanzan una IA gratuita que traduce el ADN a lenguaje cotidiano

Cuánto influye la luz, el aire y la temperatura en el espacio de trabajo con PC

ENTRETENIMIENTO

Evangeline Lilly, estrella de ‘Ant-Man’, revela por qué decidió dejar Hollywood

Evangeline Lilly, estrella de ‘Ant-Man’, revela por qué decidió dejar Hollywood

Becca Tobin revela su preocupación por su regreso al reboot de ‘Glee’

El hallazgo que convirtió a un jubilado británico en millonario gracias a sus cartas Pokémon

Kim Kardashian deja pistas sobre Lewis Hamilton en ‘The Kardashians’: “Estoy muy, muy feliz”

North West, hija de Kim Kardashian, elige a una polémica estrella para su disfraz de Halloween

MUNDO

Marco Rubio y el secretario general de la OTAN abordaron los esfuerzos para un acuerdo negociado entre Rusia y Ucrania

Marco Rubio y el secretario general de la OTAN abordaron los esfuerzos para un acuerdo negociado entre Rusia y Ucrania

Putin se mostró dispuesto a negociar con Ucrania pero advirtió que las regiones anexionadas por Rusia no pertenecen a Kiev

Protestas en Francia: París prolongó el toque de queda en dos zonas hasta el lunes 26 de octubre

Ucrania ordenó la evacuación obligatoria de todas las familias con niños en los últimos bastiones que controla en Donetsk

Macron busca prohibir o limitar las protestas en Francia tras los disturbios: “La prioridad es volver a la calma”