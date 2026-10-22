“Tené cuidado porque terminás vos en el freezer”: el picante comentario de Wanda Nara a Edith Hermida tras una mención a la China Suárez

El tenso momento de Wanda Nara con Edith Hermida en MasterChef Celebrity: “Agarrátela con la China"

Guardar

Wanda Nara y Edith Hermida protagonizaron un cruce al aire en MasterChef Celebrity cuando una conversación sobre Zaira Nara y Jakob Von Plessen derivó en referencias a Eugenia “la China” Suárez y una advertencia de la conductora del reality.

El intercambio se produjo durante una de las emisiones del ciclo de Telefe que conduce la mediática. Ella se acercó a la participante, conocida por su rol como panelista de Bendita, programa de El Nueve, para plantearle un reclamo que mezcló humor, tensión y viejas diferencias expuestas en televisión.

PUBLICIDAD

Edith Hermida habló de Zaira Nara y Jakob Von Plessen, y Wanda reaccionó sin filtros

Wanda le marcó a Edith que no le molestaban las bromas dirigidas hacia ella, aunque sí puso un límite a la hora de hablar de Zaira. “Yo tengo buena onda con vos, lo único no te metas con mi hermana porque yo veo tu programa. Ahora me dejaron un poquito a mí y le empiezan a dar a mi hermana”, expresó.

La frase hizo referencia a los comentarios que suelen surgir en Bendita sobre la vida privada de las figuras del espectáculo. Hermida, lejos de bajar el tono, reaccionó con sorpresa y explicó que su mirada sobre la relación de Zaira con Jakob Von Plessen era favorable.

PUBLICIDAD

El cruce por Zaira Nara y la reconciliación con Von Plessen

Zaira Nara retomó el vínculo con Jakob Von Plessen en los últimos meses, tras cuatro años distanciados

“¡No! Me encanta esta segunda vuelta de Zaira con Jakob Von Plessen”, afirmó Edith Hermida. La declaración dio pie a una nueva chicana de Wanda, quien cuestionó el tratamiento que el tema recibe en el programa de El Nueve.

“Ah, ¿te gusta? Pero no dicen lo mismo en tu programa”, le contestó la conductora de MasterChef Celebrity. Hermida sostuvo su posición y apeló a un dicho popular para explicar el enfoque con el que suelen tratar ese tipo de reconciliaciones: “Claro, porque las segundas partes nunca son buenas, dicen”.

La referencia apuntó a la nueva etapa del vínculo entre Zaira y Von Plessen, quienes habían confirmado su separación en 2022 luego de más de una década de relación y dos hijos en común. Con el paso del tiempo, los rumores de un acercamiento volvieron a instalarse en los medios y se convirtieron en material de debate en los programas de espectáculos.

PUBLICIDAD

El cruce entre Wanda Nara y Edith Hermida terminó con una frase sobre “el freezer”

Wanda no ocultó su postura protectora con su hermana y lanzó una advertencia formulada en tono de broma. “Yo soy brava y Zaira es peor que yo. Ella es como vos, medio calladita y son las peores, tené cuidado. No te estoy amenazando”, señaló frente a Edith.

Apareció la China...

Wanda Nara puso un límite después de que Edith Hermida mencionara a Zaira y a la China Suárez.

La charla tomó otro rumbo cuando Hermida retomó la descripción de Wanda sobre Zaira y vinculó esa idea con la China Suárez. “La juega de callada, son las más zorras, claro... como la China”, afirmó la panelista.

El comentario no pasó inadvertido para Wanda Nara, cuya conflictiva relación pública con la actriz tuvo numerosos capítulos desde el llamado Wandagate de 2021. Aunque no profundizó en ese antecedente, la conductora respondió de inmediato y redirigió la discusión.

PUBLICIDAD

“Bueno, agarratela con la China, pero con mi hermana no. Tené cuidado, gordi, porque terminás vos en el freezer”, lanzó Wanda, que se produjo ante las cámaras del reality.

El término “freezer” es utilizado con frecuencia en la televisión argentina para aludir al alejamiento temporal de una figura de un ciclo o de la pantalla. En este caso, Wanda lo empleó como remate ante Edith, luego de que la participante mencionara a Zaira y a la China Suárez en la misma conversación.

Wanda Nara cruzó a Edith Hermida por Zaira: “No te estoy amenazando”

El episodio se dio pocos días después de que Wanda respondiera a los cuestionamientos por su debut en el cine. La conductora protagoniza ¿Querés ser mi hijo?, película en la que comparte elenco con Agustín Bernasconi.

PUBLICIDAD

Durante la presentación del filme, Wanda afirmó que asume las opiniones sobre su trabajo artístico, aún cuando sean negativas. “Me gusta y lo acepto”, expresó al referirse a las críticas.

Wanda Nara en el estreno de su película "¿Querés ser mi hijo?"

También explicó que presta atención a las devoluciones de los periodistas que vieron la película y consideró que esas miradas pueden ayudarla a mejorar. Sin embargo, trazó una diferencia cuando los comentarios involucran aspectos de su vida familiar.

“Me duelen las mentiras y cuando se meten con mis hijos, que es mi punto débil”, sostuvo. En MasterChef Celebrity, esa misma actitud volvió a quedar expuesta cuando Wanda intervino para defender a Zaira y dejó claro que no acepta bromas sobre su hermana sin responder.

PUBLICIDAD