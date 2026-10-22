El recuerdo de Mery del Cerro a un año de su operación por un tumor abdominal: “Mi renacer”

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La imagen impacta de entrada: Mery del Cerro, recién operada, en una cama de hospital y con una vía de suero en una mano. A su lado, el afecto. Su perro sobre las sábanas, como un guardián inesperado; su pareja, Meme Bouquet, junto a ella y una mariposa de tela prendida en el pecho. A un año del diagnóstico que alteró su vida, la actriz eligió mostrar esas postales y ponerles palabras a un proceso que atravesó en silencio.

“Hoy exactamente se cumple 1 año de mi Renacer”, escribió la actriz en Instagram con la palabra renacer en mayúscula. La fecha no pasó desapercibida para ella. El recuerdo de aquellos días volvió con la fuerza de un balance personal, pero también con gratitud hacia quienes la acompañaron cuando un dolor de panza encendió una alarma que nadie esperaba.

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“A veces la vida te da un cimbronazo así”, expresó Del Cerro al comienzo de su descargo. Después de una consulta médica, los estudios revelaron un tumor de 7 centímetros en el abdomen. La actriz recordó la secuencia como un golpe abrupto, de esos que suspenden el ritmo cotidiano y obligan a mirar todo desde otro lugar.

En su mensaje, la protagonista de Margarita destacó el encuentro con Lila Dubra, a quien definió como “mi ángel”. También agradeció a Viviana Saccone, que funcionó como nexo entre ambas. “Coincidir a la misma hora y en el mismo lugar no fue casualidad”, señaló Mery, convencida de que aquella cadena de encuentros resultó clave en uno de los períodos más delicados de su vida.

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La intervención marcó un punto de quiebre. Del Cerro contó que, frente a la noticia, quedó inmersa en una pausa difícil de explicar. “Sin entender por qué me estaba pasando. Para qué…”, confesó. Con el paso de los meses, algunas de esas preguntas persisten, aunque la actriz identifica un cambio profundo en su manera de encarar la vida.

Después de la operación, llegaron los días más largos. Fueron 40 días de incertidumbre, a la espera de un resultado que definía el panorama. “No sabía qué podía pasar, pero estaba confiada”, recordó. La respuesta de los médicos la sorprendió: “Lo tuyo es un caso de estudio, lo vamos a presentar en congresos como un caso raro… nunca vieron algo así”.

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En junio, la actriz habló sobre este episodio durante una entrevista televisiva. Allí reveló que el tumor estaba encapsulado y que el equipo médico logró preservar sus órganos reproductivos. También relató que el diagnóstico llegó después de la pérdida de un embarazo, una experiencia que transitó lejos de la exposición pública.

Ahora, con el resultado de la intervención como una certeza, Del Cerro volvió sobre aquel recorrido y destacó el sostén de Meme Bouquet, padre de sus hijas Mila y Cala. “Gracias, amor mío, por sostenerme la mano y no soltármela nunca más”, escribió la actriz, junto a una foto de los dos en el hospital.

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Amigos y colegas le acercaron su apoyo a Mery del Cerro a un año de su cirugía por un tumor abdominal

La publicación se llenó de mensajes de amigos y colegas que se enteraron de la situación o volvieron a acompañarla en este aniversario. Georgina Barbarossa reaccionó con sorpresa: “Ayyyyyyyy Mery de mi corazón, nunca me enteré tesoro. Te mando millones de besos, ahora no estoy en Argentina, cuando llegue te llamo”.

Catherine Fulop también le dedicó unas palabras: “Mi vidiiita, te quiero abrazar, qué bueno saber que ya estás bien. Te amo amiga. Te abrazoooo”. Por su parte, Gastón Dalmau escribió: “Mariaaaaaa de mi vida. Te amo mucho y qué felicidad que todo esté bieeen”.

Paula Chaves se sumó con un “Yeyita te amo”. Nico Vázquez y Mica Tinelli eligieron corazones rojos y manos en oración. Soy Rada fue directo: “Te quiero mucho María”. Viviana Saccone, una de las personas centrales en esta historia, escribió: “Te adoro Mery”.

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Mery del Cerro atravesó los días más difíciles hace un tiempo y recibió la visita de su perro

Los mensajes siguieron con Laurita Fernández, quien definió a la actriz como “fuerte, valiente y generosa”; Isabel Macedo, que le dejó un “Te quiero mucho Mericuchi. Vamos con tooodooo. Es HOY”; Vero Lozano, Sebastián Almada y Pachu Peña, entre otros.

El cierre tuvo el tono de una declaración de principios. “Cómo no agradecer la vida con todo lo lindo que me dio y me da”, escribió. Y completó: “Vivir la vida a fondo, hacer lo que nos gusta y no quedarse con las ganas de nada”. La última frase resumió el sentido de un posteo que mezcló miedo, alivio, amor y una certeza: “Salud, la vida es una”.

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