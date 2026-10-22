Salió por unas compras y lo mataron para robarle la moto: quién era el joven de 18 años asesinado en Uruguay

Santiago Prestes, un joven asesinado en Uruguay cuando le querían robar la moto (@huracansirefutsal)

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Santiago Prestes había salido en su moto en la noche de este martes a hacer un mandado, en la periferia de Montevideo. Eran cerca de las 20:30 de la noche cuando este joven, de 18 años, manejaba por una calle ubicada en el límite de los departamentos de Montevideo y Canelones. Detenidos en una esquina había al menos dos delincuentes, esperando para atacar. Para robarle la moto, lo mataron.

El asesinato de Prestes generó consternación, en especial para sus familiares y los compañeros del club Huracán Siré de Fútbol de Salón. El joven fallecido se desempeñaba en la categoría sub 20.

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El crimen ocurrió en Toledo Chico, en la intersección de las calles Don Pedro de Mendoza y Camino Ramón Trabal. Una cámara de seguridad permite ver primero a los dos presuntos delincuentes y luego a la víctima, que circulaba a una velocidad reducida, informó el noticiero Telemundo de Canal 12.

Los atacantes doblaron en un camino que está unos metros más adelante, esperaron que el hombre pase y fueron a su encuentro para rapiñarlo.

El lugar en el que fue asesinado Santiago Prestes, en Uruguay (Captura Subrayado/Canal 10)

Cuando los policías llegaron a la escena del crimen pensaron que se trataba de un accidente de tránsito porque el joven estaba tendido en el suelo, gravemente herido. Personas que estaban en el lugar le practicaron reanimación cardiopulmonar. Poco después, un médico constató el fallecimiento.

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Los policías recabaron el testimonio de un guardia de seguridad que escuchó que el joven gritó: “¡Pará!”, antes de que se sintieran dos disparos.

Uno de estos disparos alcanzó la axila de este joven y le terminó provocando la muerte.

Un familiar del joven estaba en la escena del crimen y le contó a la policía que su Prestes había salido a hacer un mandado. La última vez que habían hablado, el joven le dijo que estaba en Las Piedras, una ciudad del departamento de Canelones ubicada a unos siete kilómetros de esa esquina.

El tiempo pasó, pero el joven no solo no regresaba sino tampoco respondía al celular. Ante esta situación, el hombre salió a buscarlo y, de camino, se encontró con la peor imagen.

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La moto fue ubicada prendida fuego en Punta del Manga, otro barrio de la periferia de Montevideo.

La tristeza en el fútbol de salón: “Ya no se aguanta más”

Prestes jugaba al fútbol en Huracán Siré, otro barrio de la periferia de Montevideo, cercano al lugar en el que ocurrió el crimen. Santiago era el golero de un equipo que expresó que el dolor es “grande e irreparable”.

Al mediodía de este miércoles, el club lamentó el fallecimiento con un posteo en Instagram. “Con profundo dolor y tristeza, la Institución Atlética Huracán Siré lamenta comunicar el fallecimiento de nuestro querido jugador Santiago Prestes, quien defendía nuestros colores como golero de las categorías Sub 20 y Primera División”, informaron.

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“Hoy nos toca despedir a uno de los nuestros, a un compañero que formó parte de nuestra familia y que siempre tendrá un lugar en la historia y en el corazón de nuestra institución”, agrega la publicación.

Santiago Prestes, asesinado en Uruguay, era golero de fútbol de salón (@futboldesalonpando)

El club le envió condolencias a familiares, amigos, compañeros y allegados.

Huracán Siré le agradeció a Prestes por “defender los colores” y estar “siempre presente en el corazón del barrio”.

La cuenta del Fútbol de Salón de Pando posteó: “No hay consuelo en estos momentos. Le arrebataron la vida al joven de 18 años Santiago Prestes, arquero de la Sub 20 y Mayores de Huracán Siré. La delincuencia que tiene este país ya no se aguanta más y a veces nos toca de cerca. Dolor, impotencia y muchas cosas más que en estos momentos no sirve de nada expresarlas. Desde Fútbol de Salón Pando acompañamos a familiares, amigos, club y allegados”.

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La Liga de Pando de Fútbol de Salón decidió suspender la fecha de este fin de semana.