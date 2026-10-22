Olimpia buscará en Tegucigalpa la remontada ante Cartaginés tras perder por la mínima

El técnico uruguayo señaló una disparidad de criterios en las decisiones de los jueces durante la primera mitad.(Cortesía: Concacaf)

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Olimpia perdió 1-0 ante el Cartaginés en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf y deberá remontar en Tegucigalpa para avanzar a la final del torneo regional.

El equipo dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel tuvo que modificar sus planes tras la expulsión de su delantero Yustin Arboleda. Con un jugador menos, los albos resistieron los ataques del conjunto costarricense e intentaron contener la diferencia en el marcador.

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Pese al resultado adverso, Espinel dejó claro que no considera definida la eliminatoria y que Olimpia asumirá la responsabilidad de buscar el triunfo de local para continuar en la competición.

“Si hubiéramos ganado, también tenemos que ponernos la responsabilidad nosotros de salir a ganar”, expresó el entrenador, al señalar que el equipo debe asumir un papel protagonista independientemente del resultado del primer compromiso.

La expulsión de Arboleda

Uno de los aspectos que más incidieron en el análisis del técnico fue la tarjeta roja a Yustin Arboleda. Espinel consideró que la expulsión modificó el desarrollo del partido y condicionó el planteamiento de Olimpia durante el resto del encuentro.

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“Yo creo que cambió el partido”, manifestó el entrenador, al referirse a una jugada que obligó a su equipo a afrontar el compromiso en inferioridad numérica.

Los albos tuvieron que reorganizarse para contener las ofensivas del Cartaginés y evitar que la diferencia en el marcador fuera mayor. El conjunto hondureño se marchó de Costa Rica con una desventaja mínima que mantiene abierta la disputa por el boleto a la final.

Espinel expresó también su inconformidad con las decisiones arbitrales durante el primer tiempo. El uruguayo señaló que, desde su perspectiva, hubo diferencias en la manera de sancionar determinadas faltas.

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Cartaginés defenderá la diferencia de un gol en suelo hondureño con el propósito de clasificar a la final regional. (Cortesía: Concacaf)

“Sí vimos por ahí una tendencia en el primer tiempo, principalmente, de las mismas faltas no con el mismo criterio. A nosotros no nos pitaban, a ellos sí”, afirmó.

El entrenador manifestó además su malestar con la designación de la cuarteta arbitral para el encuentro de ida.

La remontada, en Tegucigalpa

Con el 1-0 en contra, Olimpia preparará el partido de vuelta con la obligación de buscar un resultado que le permita superar la serie. El encuentro en Tegucigalda será decisivo para determinar si el conjunto hondureño avanza a la final o si Cartaginés mantiene la ventaja obtenida en su estadio.

Espinel insistió en que sus jugadores deben asumir el protagonismo y salir a buscar el resultado, sin utilizar el marcador de la ida como excusa para renunciar a sus aspiraciones.

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Los albos lograron contener las ofensivas locales para marcharse con una desventaja mínima de cara al cierre de la llave. EFE/Jose Valle

El margen de un gol mantiene a Olimpia en la pelea, aunque el equipo necesitará mejorar su producción ofensiva y evitar situaciones que vuelvan a comprometer su estructura en el encuentro decisivo.

Cartaginés llegará a Tegucigalpa con la ventaja mínima y el objetivo de asegurar su presencia en la final de la Copa Centroamericana.

Olimpia tendrá una nueva oportunidad el próximo miércoles 28 de octubre, cuando reciba al Cartaginés a las 9:00 de la noche en Tegucigalpa, en un partido decisivo para sus aspiraciones de alcanzar la final de la Copa Centroamericana.