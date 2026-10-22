Violencia en Bolivia: lanzan el tercer plan de seguridad ante incremento de asesinatos vinculados al narcotráfico

El Gobierno de Bolivia presentó un plan para combatir el crimen organizado en Bolivia. Se trata de la tercera estrategia presentada en el año ante el incremento de la violencia.

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El Gobierno de Bolivia puso en marcha el plan de seguridad Frontera Segura 2.0, que prevé reforzar la presencia policial en Santa Cruz y las zonas fronterizas para combatir el crimen organizado, en medio de una nueva ola de violencia que dejó al menos 26 asesinatos en los últimos tres meses en ese departamento, según un recuento de Infobae sobre la base a información difundida en medios locales.

El lanzamiento del plan se realizó este miércoles en la plaza principal de la ciudad, con la presencia del ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo y autoridades regionales.

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“No vamos a parar, y este es un mensaje muy claro para jueces y fiscales que están encubriendo a estas organizaciones (criminales). Así como vamos a ser duros hacia afuera, vamos a ser duros hacia adentro”, afirmó el ministro Oviedo durante su discurso y dijo que en los últimos 20 años se asentaron organizaciones transnacionales en el país. “Hubo una permisividad criminal de las autoridades de entonces, (cuyas consecuencias) hoy día la sociedad está pagando”, agregó.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en una conferencia de prensa. (Reuters)

El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, informó de la llegada de 250 efectivos para reforzar los controles en el departamento, muchos de los cuales fueron formados en los cursos recientes de especialización contra el crimen organizado y el narcotráfico.

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Según el jefe policial, la nueva estrategia contempla la presencia permanente del Estado en las fronteras, el control territorial en las zonas limítrofes y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad para la población.

Se trata del tercer plan de seguridad que presenta el Gobierno en este año ante el descontrol de la violencia vinculada al crimen organizado. A inicios de mayo se lanzó el “Plan Halcón” en Santa Cruz de la Sierra y tres meses después se presentó “Fronteras Seguras”, en la localidad de Guayaramerín; ambos programas de seguridad apuntaban a reforzar la presencia policial en zonas con mayor incidencia de la violencia criminal y frenar la expansión de estas organizaciones.

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Sin embargo, solo desde mayo se contabilizan al menos 56 ejecuciones presuntamente vinculadas a ajustes de cuentas a nivel nacional, con mayor cantidad de casos en el departamento de Santa Cruz.

Presentación del Plan Halcón para combatir el crimen organizado en Bolivia. El lanzamiento fue realizado el 6 de mayo de 2026.

La iniciativa Fronteras Seguras 2.0 fue presentada un día después de que se registraran tres asesinatos violentos en la ciudad. El martes fueron acribillados dos ciudadanos brasileños en un inmueble cerca del aeropuerto internacional de Viru Viru, uno de los principales centros de conexión aérea del país.

Las víctimas, identificadas como Jefferson Pereira Penariol y Wendeles Álvez Espinosa, tenían antecedentes de narcotráfico y fueron atacadas por dos hombres encapuchados y vestidos con indumentaria militar, según los reportes preliminares.

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En la misma jornada, el cuerpo de un hombre reportado como desaparecido fue encontrado en la maletera de un vehículo abandonado cerca del río, en la zona sur de la ciudad.

La sucesión de ataques armados ha aumentado la preocupación sobre la actividad de grupos criminales y las posibles disputas vinculadas con economías ilegales. En ese contexto, el ministro Oviedo adelantó que se tiene prevista la instalación de unidades de “súper élite” en localidades fronterizas de los departamentos amazónicos de Beni y Pando, al noroeste del país. Sin fijar plazos ni dar más detalles, Oviedo señaló que estás unidades contarán con “cooperación americana”.

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