América Latina

Violencia en Bolivia: lanzan el tercer plan de seguridad ante incremento de asesinatos vinculados al narcotráfico

Se puso en marcha un nuevo plan de seguridad para ampliar la capacidad operativa de la Policía en el departamento de Santa Cruz, el más afectado por el crimen organizado

Un grupo de agentes uniformados con ropa verde oscura, gorras y fusiles se encuentra formado en filas en una plaza al aire libre
El Gobierno de Bolivia presentó un plan para combatir el crimen organizado en Bolivia. Se trata de la tercera estrategia presentada en el año ante el incremento de la violencia.
Guardar

El Gobierno de Bolivia puso en marcha el plan de seguridad Frontera Segura 2.0, que prevé reforzar la presencia policial en Santa Cruz y las zonas fronterizas para combatir el crimen organizado, en medio de una nueva ola de violencia que dejó al menos 26 asesinatos en los últimos tres meses en ese departamento, según un recuento de Infobae sobre la base a información difundida en medios locales.

El lanzamiento del plan se realizó este miércoles en la plaza principal de la ciudad, con la presencia del ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo y autoridades regionales.

PUBLICIDAD

“No vamos a parar, y este es un mensaje muy claro para jueces y fiscales que están encubriendo a estas organizaciones (criminales). Así como vamos a ser duros hacia afuera, vamos a ser duros hacia adentro”, afirmó el ministro Oviedo durante su discurso y dijo que en los últimos 20 años se asentaron organizaciones transnacionales en el país. “Hubo una permisividad criminal de las autoridades de entonces, (cuyas consecuencias) hoy día la sociedad está pagando”, agregó.

Hombre con gafas, traje oscuro y corbata roja habla en un micrófono, señalando con el índice de su mano derecha. Fondo con bandera de colores
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en una conferencia de prensa. (Reuters)

El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, informó de la llegada de 250 efectivos para reforzar los controles en el departamento, muchos de los cuales fueron formados en los cursos recientes de especialización contra el crimen organizado y el narcotráfico.

PUBLICIDAD

Según el jefe policial, la nueva estrategia contempla la presencia permanente del Estado en las fronteras, el control territorial en las zonas limítrofes y el fortalecimiento de las condiciones de seguridad para la población.

Se trata del tercer plan de seguridad que presenta el Gobierno en este año ante el descontrol de la violencia vinculada al crimen organizado. A inicios de mayo se lanzó el “Plan Halcón” en Santa Cruz de la Sierra y tres meses después se presentó “Fronteras Seguras”, en la localidad de Guayaramerín; ambos programas de seguridad apuntaban a reforzar la presencia policial en zonas con mayor incidencia de la violencia criminal y frenar la expansión de estas organizaciones.

Sin embargo, solo desde mayo se contabilizan al menos 56 ejecuciones presuntamente vinculadas a ajustes de cuentas a nivel nacional, con mayor cantidad de casos en el departamento de Santa Cruz.

Miembros de la policía formados en filas junto a perros adiestrados frente a un edificio oficial con banderas y letreros
Presentación del Plan Halcón para combatir el crimen organizado en Bolivia. El lanzamiento fue realizado el 6 de mayo de 2026.

La iniciativa Fronteras Seguras 2.0 fue presentada un día después de que se registraran tres asesinatos violentos en la ciudad. El martes fueron acribillados dos ciudadanos brasileños en un inmueble cerca del aeropuerto internacional de Viru Viru, uno de los principales centros de conexión aérea del país.

Las víctimas, identificadas como Jefferson Pereira Penariol y Wendeles Álvez Espinosa, tenían antecedentes de narcotráfico y fueron atacadas por dos hombres encapuchados y vestidos con indumentaria militar, según los reportes preliminares.

En la misma jornada, el cuerpo de un hombre reportado como desaparecido fue encontrado en la maletera de un vehículo abandonado cerca del río, en la zona sur de la ciudad.

La sucesión de ataques armados ha aumentado la preocupación sobre la actividad de grupos criminales y las posibles disputas vinculadas con economías ilegales. En ese contexto, el ministro Oviedo adelantó que se tiene prevista la instalación de unidades de “súper élite” en localidades fronterizas de los departamentos amazónicos de Beni y Pando, al noroeste del país. Sin fijar plazos ni dar más detalles, Oviedo señaló que estás unidades contarán con “cooperación americana”.

Temas Relacionados

BoliviaMarco Antonio OviedoAdrián ÁlvarezFronteras SegurasFronteras Seguras 2.0Plan Halcóncrimen organizadoSanta Cruz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reducir 24 días el curso lectivo en Costa Rica podría afectar a miles de estudiantes y provocar pérdidas de hasta USD 22 mil en transporte escolar

Transportistas y especialistas advierten que disminuir las clases de 200 a 176 días también podría comprometer la alimentación estudiantil, la protección de menores y los ingresos de pequeños comercios.

Reducir 24 días el curso lectivo en Costa Rica podría afectar a miles de estudiantes y provocar pérdidas de hasta USD 22 mil en transporte escolar

Condenado por asesinar al periodista Danilo López muere en un ataque armado en Retalhuleu, Guatemala

La víctima, que cumplía una sentencia de 30 años, recibió varios disparos mientras comía en una cevichería de Nuevo San Carlos, y los agresores escaparon sin causar lesiones a otros presentes

Condenado por asesinar al periodista Danilo López muere en un ataque armado en Retalhuleu, Guatemala

La Policía de Ecuador detuvo a Luisa González, la excandidata presidencial del correísmo

La detención se produjo en Canuto, la localidad rural de la provincia de Manabí. González fue la postulante de Rafael Correa en 2023 y 2025

La Policía de Ecuador detuvo a Luisa González, la excandidata presidencial del correísmo

Salió por unas compras y lo mataron para robarle la moto: quién era el joven de 18 años asesinado en Uruguay

Santiago Prestes era golero amateur del club Huracán Siré. Una cámara de seguridad captó los movimientos de los presuntos atacantes y la Policía encontró la moto incendiada en otro punto de la capital

Salió por unas compras y lo mataron para robarle la moto: quién era el joven de 18 años asesinado en Uruguay

Elecciones en Brasil: las regiones con más electores indefinidos que serán claves en el balotaje

Un relevamiento muestra dónde se concentran los 48 millones de votantes que no respaldaron a ninguno de los dos candidatos el pasado 4 de octubre

Elecciones en Brasil: las regiones con más electores indefinidos que serán claves en el balotaje
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Pentágono autoriza la utilización de “rayo de calor” en la frontera con México para evitar que migrantes ilegales crucen: así funciona

El Pentágono autoriza la utilización de “rayo de calor” en la frontera con México para evitar que migrantes ilegales crucen: así funciona

La parada más inesperada de la Familia Real en los Premios Princesa de Asturias 2022: Letizia y Leonor se refugian en un hotel de carretera por una gastroenteritis

Video: Karina y el bloque libertario le cantaron el “feliz cumpleaños” al presidente Javier Milei

Terminal de transporte del Salitre en Bogotá tomó importante decisión sobre las rutas de buses intermunicipales en las nocches: de qué trata la medida

Abelardo de la Espriella ordenó bombardear al ELN en Nariño: van 8 guerrilleros muertos, según reporte preliminar

DEPORTES

La acusación que alimenta el escándalo por el código de vestimenta que publicó un club de Paraguay y apuntó contra una fotógrafa

La acusación que alimenta el escándalo por el código de vestimenta que publicó un club de Paraguay y apuntó contra una fotógrafa

Estudiantes de La Plata busca su sexta final de Copa Libertadores: la tabla histórica del torneo y la disputa Argentina-Brasil que podría dirimir

Los Philadelphia Eagles no serán sancionados por el manejo de los coágulos de sangre de Jalen Hurts

Estudiantes de La Plata va por el golpe ante Flamengo en el Maracaná para clasificarse a la final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Crece la incertidumbre en la Premier League: la drástica decisión que podrían tomar con el Manchester City si se ratifica que rompió más de 100 reglas

ENTRETENIMIENTO

De qué murió Sahara Ray: la dura etapa que atravesó la modelo antes de fallecer a los 34 años

De qué murió Sahara Ray: la dura etapa que atravesó la modelo antes de fallecer a los 34 años

Jane Austen regresa a la pantalla con una nueva versión de Sensatez y Sentimiento

Larry David relató los conflictos ocultos en Seinfeld: “No hacían más que empeorar las cosas”

“Cuando terminé las secuelas de Star Wars, pensé en retirarme”: Mark Hamill contó por qué estuvo cerca de dejar la actuación

En marcha una serie de una de las villanas más icónicas de Batman, Poison Ivy: contará con el showrunner de ‘El Pingüino’ y se podrá ver en HBO Max