Estudiantes de La Plata busca su sexta final de Copa Libertadores: la tabla histórica del torneo y la disputa Argentina-Brasil que podría dirimir

Flamengo y Estudiantes campeones de Libertadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estudiantes de La Plata pretende escribir otra página dorada en su historia cuando visite esta noche al Flamengo en el Maracaná por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. Luego del 0-0 en La Plata la semana pasada, al Pincha solamente le queda ganar (en tiempo reglamentario o penales) para clasificarse a la gran final del certamen continental por excelencia, instancia en la que espera Palmeiras, que eliminó ayer a Fluminense.

Ambos clubes son tetracampeones de la Libertadores y sueñan con ganar su quinta corona. El León tocó el cielo con las manos por última vez en 2009, cuando venció en la final al Cruzeiro con Juan Sebastián Verón como figura, capitán y estandarte futbolístico. Entre finales de los 60 y principios de los 70, disputó sus otras cuatro finales: ganó las de 1968 (a Palmeiras), 1969 (Nacional de Uruguay) y 1970 (Peñarol), mientras que cayó en la de 1971 (con Nacional). Vale recordar que en aquella época, el campeón vigente se clasificaba directamente a las semifinales del torneo siguiente.

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Por su parte, Flamengo le ganó su primera Libertadores en 1981 a Cobreloa de Chile y recién volvió a disputar una final en tiempos contemporáneos, donde protagonizó cuatro de los últimos siete duelos definitorios. Ganó las ediciones de 2019 (a River), 2022 (a Athletico Paranaense) y la última de 2025 (a Palmeiras), mientras que cayó en la de 2021 (también ante el Verdao).

El club que más finales de Libertadores disputó es Boca, con un total de 12 (seis ganadas y seis perdidas), mientras que Peñarol lo sigue con 10 (ganó cinco y perdió cinco), siendo su última participación en 2011. Con el boleto que selló anoche, Palmeiras tendrá presencia en 8 finales (hasta ahora ganó tres y perdió cuatro), por lo que superó a Independiente, River Plate y Olimpia de Paraguay, con 7 cada uno (el Rojo es el único que ganó todas las que jugó y máximo exponente de la competencia). Estudiantes y Flamengo protagonizaron 5 finales: el que se clasifique esta noche en Río de Janeiro, alcanzará la línea de Nacional de Montevideo y San Pablo con 6.

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En la línea de 4 títulos están River, Estudiantes y Flamengo, por lo que si el Pincha o el Fla alzan el trofeo este año, sobrepasarán la línea del Millonario y su rival de turno para alcanzar en logros a Peñarol de Montevideo. En tanto, por primera vez en la historia desde 1965, Brasil podría sumar más títulos de Libertadores que Argentina. Si un brasileño gana esta Copa, se posicionarán como líderes absolutos con 26 sobre 25. Solo ocurrió una vez con los títulos del 62 y 63 del Santos de Pelé, que fue empardado rápidamente con el doblete de Independiente en el 64 y 65, mientras que no volvió a estar arriba desde el del 1967 de Racing.

LOS CLUBES CON MÁS FINALES DE COPA LIBERTADORES

El Xeneize es el club con más finales de Libertadores de la historia (REUTERS/Ricardo Moraes)

1) Boca Juniors (Argentina): 12 finales

2) Peñarol (Uruguay): 10 finales

3) Palmeiras (Brasil): 8 finales*

4) Independiente (Argentina), River Plate (Argentina) y Olimpia (Paraguay): 7 finales

5) Nacional (Uruguay) y São Paulo (Brasil): 6 finales

6) Estudiantes de La Plata (Argentina), Flamengo (Brasil), Gremio (Brasil) y Santos (Brasil): 5 finales

7) América de Cali (Colombia) y Cruzeiro (Brasil): 4 finales

8) Atlético Nacional (Colombia) e Internacional (Brasil): 3 finales

9) Atlético Mineiro (Brasil), Athletico Paranaense (Brasil), Barcelona de Guayaquil (Ecuador), Cobreloa (Chile), Deportivo Cali (Colombia), Fluminense (Brasil) y Newell’s Old Boys (Argentina): 2 finales

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10) Argentinos Juniors (Argentina), Botafogo (Brasil), Chivas de Guadalajara (México), Colo-Colo (Chile), Corinthians (Brasil), Cruz Azul (México), Lanús (Argentina), Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador), Nacional (Paraguay), Once Caldas (Colombia), Racing Club (Argentina), San Lorenzo (Argentina), São Caetano (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Tigres UANL (México), Unión Española (Chile), Universidad Católica (Chile), Universitario (Perú), Vasco da Gama (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador) y Vélez Sarsfield (Argentina): 1 final

* Se contabiliza la final que ya alcanzó en 2026

LOS CLUBES CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES

Así está la tabla con todos los ganadores de la Copa Libertadores (Infobae/Cristian Méndez)

1) Independiente (Argentina): 7 títulos

2) Boca Juniors (Argentina): 6 títulos

3) Peñarol (Uruguay): 5 títulos

4) Flamengo (Brasil), River Plate (Argentina) y Estudiantes de La Plata (Argentina): 4 títulos

5) Palmeiras (Brasil), San Pablo (Brasil), Santos (Brasil), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay) y Nacional (Uruguay): 3 títulos

6) Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia): 2 títulos

7) Atlético Mineiro (Brasil), Fluminense (Brasil), Botafogo (Brasil), Vasco da Gama (Brasil), Corinthians (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Racing Club (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez Sarsfield (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador) y Colo-Colo (Chile): 1 título

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LOS CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES POR PAÍS

Las últimas siete ediciones de Libertadores fueron ganadas por equipos brasileños

1) Argentina - 25 títulos: Independiente (7), Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1)

2) Brasil - 25 títulos: Flamengo (4), San Pablo (3), Santos (3), Gremio (3), Palmeiras (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1)

3) Uruguay - 8 títulos: Peñarol (5) y Nacional (3)

4) Colombia - 3 títulos: Atlético Nacional (2) y Once Caldas (1)

4) Paraguay - 3 títulos: Olimpia (3)

6) Chile - 1 título: Colo-Colo (1)

6) Ecuador - 1 título: Liga de Quito (1)