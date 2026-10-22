Deportes

Estudiantes de La Plata busca su sexta final de Copa Libertadores: la tabla histórica del torneo y la disputa Argentina-Brasil que podría dirimir

El Pincha ganó cuatro y cayó en una sola final. Hoy irá por la épica en el Maracaná ante el Fla

Dos fotografías contiguas muestran a un futbolista que besa un trofeo y a varios jugadores levantando la misma copa entre papeles picados.
Flamengo y Estudiantes campeones de Libertadores (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Estudiantes de La Plata pretende escribir otra página dorada en su historia cuando visite esta noche al Flamengo en el Maracaná por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. Luego del 0-0 en La Plata la semana pasada, al Pincha solamente le queda ganar (en tiempo reglamentario o penales) para clasificarse a la gran final del certamen continental por excelencia, instancia en la que espera Palmeiras, que eliminó ayer a Fluminense.

Ambos clubes son tetracampeones de la Libertadores y sueñan con ganar su quinta corona. El León tocó el cielo con las manos por última vez en 2009, cuando venció en la final al Cruzeiro con Juan Sebastián Verón como figura, capitán y estandarte futbolístico. Entre finales de los 60 y principios de los 70, disputó sus otras cuatro finales: ganó las de 1968 (a Palmeiras), 1969 (Nacional de Uruguay) y 1970 (Peñarol), mientras que cayó en la de 1971 (con Nacional). Vale recordar que en aquella época, el campeón vigente se clasificaba directamente a las semifinales del torneo siguiente.

PUBLICIDAD

Por su parte, Flamengo le ganó su primera Libertadores en 1981 a Cobreloa de Chile y recién volvió a disputar una final en tiempos contemporáneos, donde protagonizó cuatro de los últimos siete duelos definitorios. Ganó las ediciones de 2019 (a River), 2022 (a Athletico Paranaense) y la última de 2025 (a Palmeiras), mientras que cayó en la de 2021 (también ante el Verdao).

El club que más finales de Libertadores disputó es Boca, con un total de 12 (seis ganadas y seis perdidas), mientras que Peñarol lo sigue con 10 (ganó cinco y perdió cinco), siendo su última participación en 2011. Con el boleto que selló anoche, Palmeiras tendrá presencia en 8 finales (hasta ahora ganó tres y perdió cuatro), por lo que superó a Independiente, River Plate y Olimpia de Paraguay, con 7 cada uno (el Rojo es el único que ganó todas las que jugó y máximo exponente de la competencia). Estudiantes y Flamengo protagonizaron 5 finales: el que se clasifique esta noche en Río de Janeiro, alcanzará la línea de Nacional de Montevideo y San Pablo con 6.

PUBLICIDAD

En la línea de 4 títulos están River, Estudiantes y Flamengo, por lo que si el Pincha o el Fla alzan el trofeo este año, sobrepasarán la línea del Millonario y su rival de turno para alcanzar en logros a Peñarol de Montevideo. En tanto, por primera vez en la historia desde 1965, Brasil podría sumar más títulos de Libertadores que Argentina. Si un brasileño gana esta Copa, se posicionarán como líderes absolutos con 26 sobre 25. Solo ocurrió una vez con los títulos del 62 y 63 del Santos de Pelé, que fue empardado rápidamente con el doblete de Independiente en el 64 y 65, mientras que no volvió a estar arriba desde el del 1967 de Racing.

LOS CLUBES CON MÁS FINALES DE COPA LIBERTADORES

El Xeneize es el club con más finales de Libertadores de la historia (REUTERS/Ricardo Moraes)
El Xeneize es el club con más finales de Libertadores de la historia (REUTERS/Ricardo Moraes)

1) Boca Juniors (Argentina): 12 finales

2) Peñarol (Uruguay): 10 finales

3) Palmeiras (Brasil): 8 finales*

4) Independiente (Argentina), River Plate (Argentina) y Olimpia (Paraguay): 7 finales

5) Nacional (Uruguay) y São Paulo (Brasil): 6 finales

6) Estudiantes de La Plata (Argentina), Flamengo (Brasil), Gremio (Brasil) y Santos (Brasil): 5 finales

7) América de Cali (Colombia) y Cruzeiro (Brasil): 4 finales

8) Atlético Nacional (Colombia) e Internacional (Brasil): 3 finales

9) Atlético Mineiro (Brasil), Athletico Paranaense (Brasil), Barcelona de Guayaquil (Ecuador), Cobreloa (Chile), Deportivo Cali (Colombia), Fluminense (Brasil) y Newell’s Old Boys (Argentina): 2 finales

10) Argentinos Juniors (Argentina), Botafogo (Brasil), Chivas de Guadalajara (México), Colo-Colo (Chile), Corinthians (Brasil), Cruz Azul (México), Lanús (Argentina), Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador), Nacional (Paraguay), Once Caldas (Colombia), Racing Club (Argentina), San Lorenzo (Argentina), São Caetano (Brasil), Sporting Cristal (Perú), Tigres UANL (México), Unión Española (Chile), Universidad Católica (Chile), Universitario (Perú), Vasco da Gama (Brasil), Independiente del Valle (Ecuador) y Vélez Sarsfield (Argentina): 1 final

* Se contabiliza la final que ya alcanzó en 2026

LOS CLUBES CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES

tabla campeones 2025 FLAMENGO
Así está la tabla con todos los ganadores de la Copa Libertadores (Infobae/Cristian Méndez)

1) Independiente (Argentina): 7 títulos

2) Boca Juniors (Argentina): 6 títulos

3) Peñarol (Uruguay): 5 títulos

4) Flamengo (Brasil), River Plate (Argentina) y Estudiantes de La Plata (Argentina): 4 títulos

5) Palmeiras (Brasil), San Pablo (Brasil), Santos (Brasil), Gremio (Brasil), Olimpia (Paraguay) y Nacional (Uruguay): 3 títulos

6) Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia): 2 títulos

7) Atlético Mineiro (Brasil), Fluminense (Brasil), Botafogo (Brasil), Vasco da Gama (Brasil), Corinthians (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Racing Club (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez Sarsfield (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador) y Colo-Colo (Chile): 1 título

LOS CAMPEONES DE LA COPA LIBERTADORES POR PAÍS

Flamengo celebrando la obtención de la Copa Libertadores 2025. - Crédito: AFP
Las últimas siete ediciones de Libertadores fueron ganadas por equipos brasileños

1) Argentina - 25 títulos: Independiente (7), Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1)

2) Brasil - 25 títulos: Flamengo (4), San Pablo (3), Santos (3), Gremio (3), Palmeiras (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1), Atlético Mineiro (1), Fluminense (1) y Botafogo (1)

3) Uruguay - 8 títulos: Peñarol (5) y Nacional (3)

4) Colombia - 3 títulos: Atlético Nacional (2) y Once Caldas (1)

4) Paraguay - 3 títulos: Olimpia (3)

6) Chile - 1 título: Colo-Colo (1)

6) Ecuador - 1 título: Liga de Quito (1)

Temas Relacionados

Estudiantes de La PlataFlamengoCopa LibertadoresBoca JuniorsRiver PlateConmebol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los Philadelphia Eagles no serán sancionados por el manejo de los coágulos de sangre de Jalen Hurts

El jugador franquicia fue diagnosticado con trombosis venosa superficial horas antes del partido contra Jaguars Jacksonville en Londres, pero los especialistas lo autorizaron a participar en todas las jugadas ofensivas

Los Philadelphia Eagles no serán sancionados por el manejo de los coágulos de sangre de Jalen Hurts

Estudiantes de La Plata va por el golpe ante Flamengo en el Maracaná para clasificarse a la final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

El Pincha va por un triunfo para meterse en el duelo decisivo ante Palmeiras. Arrancará a las 21.30

Estudiantes de La Plata va por el golpe ante Flamengo en el Maracaná para clasificarse a la final de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Crece la incertidumbre en la Premier League: la drástica decisión que podrían tomar con el Manchester City si se ratifica que rompió más de 100 reglas

David Kogan, titular del organismo que supervisa a los clubes ingleses, explicó que puede apartar a los propietarios si determina que la conducción no cumple los estándares exigidos

Crece la incertidumbre en la Premier League: la drástica decisión que podrían tomar con el Manchester City si se ratifica que rompió más de 100 reglas

El álbum de fotos de la recorrida de bodegas de Manu Ginóbili durante sus vacaciones en Mendoza: “¡Qué linda semana con amigos!“

El integrante de la Generación Dorada disfrutó de unos días de descanso en Argentina

El álbum de fotos de la recorrida de bodegas de Manu Ginóbili durante sus vacaciones en Mendoza: “¡Qué linda semana con amigos!“

Sorpresa por la confesión de Thibaut Courtois tras ser eliminado del grupo de la selección de Bélgica: la explicación del arquero

El portero del Real Madrid hablóo sobre su ausencia en la última fecha FIFA y se mostró dispuesto a competir nuevamente por la titularidad

Sorpresa por la confesión de Thibaut Courtois tras ser eliminado del grupo de la selección de Bélgica: la explicación del arquero

MALDITOS NERDS

‘No, I’m not a Human’ llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Switch en 2027

‘No, I’m not a Human’ llegará a PlayStation 5, Xbox Series y Switch en 2027

Tencent revela 22 minutos de ‘Ordinary Oddness’, su surrealista RPG gacha

Buckshot Roulette confirma versiones para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch

‘Mayor of Kingstown’ revela imágenes y fecha de su temporada final con Jeremy Renner

‘Subnautica 2′ prepara una gran actualización con nuevos biomas y criaturas

ENTRETENIMIENTO

Los Globos de Oro rechazan a la película biográfica de Michael Jackson para su próxima edición

Los Globos de Oro rechazan a la película biográfica de Michael Jackson para su próxima edición

Kylie Jenner estaría presionando a Timothée Chalamet para casarse ante el posible compromiso de Kendall con Jacob Elordi

Cole Sprouse responde a los titulares sobre la afirmación de su hermano Dylan de que son “hijos del incesto”

Selma Blair revela que recurrió al alcohol para aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

INFOBAE AMÉRICA

Adulto mayor denuncia detenciones y hostigamiento policial cerca de una iglesia en La Habana

Adulto mayor denuncia detenciones y hostigamiento policial cerca de una iglesia en La Habana

Honduras: sin acuerdo Salud y médicos, continúan las asambleas

El guatemalteco Mario Cordero Ávila gana el Concurso Iberoamericano en México con una novela sobre la migración

Destinan $310 millones para financiar a las micro, medianas y pequeñas empresas afectadas por el terremoto en Panamá

Reducir 24 días el curso lectivo en Costa Rica podría afectar a miles de estudiantes y provocar pérdidas de hasta USD 22 mil en transporte escolar