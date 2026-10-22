Cuba

Adulto mayor denuncia detenciones y hostigamiento policial cerca de una iglesia en La Habana

El testimonio de Ramón Alarcó señala que los agente de la Policía Nacional Revolucionaria lo interceptaron cuando acudía por alimentos y que las acciones afectan a otras personas sin vivienda en repetidas ocasiones

(Cortesía: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa)
(Cortesía: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa)
Guardar

Un hombre de 70 años identificado como Ramón Alarcón Deliz denunció que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo han detenido y hostigado en varias ocasiones cuando acude a la iglesia Siervas de María, en El Vedado, para recibir alimentos. El testimonio fue difundido por el medio comunitario Amanecer Habanero, vinculado al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Ramón afirmó que estas actuaciones se repiten contra personas que duermen en la calle o que frecuentan espacios donde reciben ayuda. Según relató, los policías le solicitan su documento de identidad y lo trasladan sin que, a su entender, exista una causa relacionada con un delito.

PUBLICIDAD

Es una falta de respeto que llamen a un hombre ya de sesenta años a estarle pidiendo carnet sin tener delito, sin tener nada, mortificarlo por gusto”, expresó en declaraciones recogidas por Amanecer Habanero.

A su vez, el adulto mayor cuestionó que los controles recaigan sobre adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, mientras, según su percepción, otros hechos delictivos reciben una atención diferente. “Donde esté durmiendo un hombre, tú tienes que dejarlo porque ese hombre no te ha hecho nada”, sostuvo.

Ramón Alarcón cuestionó la exigencia del documento de identidad y los traslados policiales a personas de sesenta años sin causa penal. (Cortesía: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa)

De acuerdo con el relato divulgado por el citado medio comunitario, los hechos ocurrirían en el municipio Plaza de la Revolución, donde se realizarían operativos policiales con frecuencia contra personas identificadas como habitantes de calle.

PUBLICIDAD

De igual forma, Ramón señaló que en esas intervenciones algunos hombres son trasladados durante la noche y liberados por la mañana. También denunció presuntos malos tratos.

“El caso expone el reclamo de personas que dependen de redes de asistencia para acceder a alimentos y de organizaciones religiosas que ofrecen apoyo a sectores con necesidades básicas insatisfechas”, según el ICLEP.

Un reclamo registrado en el video señaló la falta de respeto hacia la comunidad religiosa durante las acciones de los agentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un reclamo registrado en el video señaló la falta de respeto hacia la comunidad religiosa durante las acciones de los agentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Venimos a buscar un desayuno”, dijo el denunciante

El hombre explicó que su presencia frente a la iglesia Siervas de María está relacionada con la entrega de comida. “Nosotros venimos aquí a coger un desayuno que nos van a dar. Nosotros no venimos aquí a robar ni a nada”, afirmó. Y agregó: “En este país. Esto ya eso se ha convertido en un ejercicio social”, reclamó.

Durante el registro audiovisual, otra voz insiste en que la iglesia tampoco recibe respeto durante estas actuaciones. Ramón respondió que quienes acuden al lugar pertenecen a la comunidad religiosa y que su objetivo es recibir el desayuno.

La iglesia no la respetan. Nosotros pertenecemos a la iglesia”, declaró. El testimonio vincula la denuncia con la situación de quienes buscan alimentos en instituciones religiosas ante dificultades económicas y falta de recursos para cubrir sus necesidades diarias.

El hombre también cuestionó el trato dispensado a personas de edad avanzada. En su intervención, reclamó que no se someta a controles y traslados a quienes, según dijo, no han cometido infracciones. “¿Qué somos nosotros, muchachos?”, preguntó al referirse a los procedimientos que describió.

La acusación se suma a los señalamientos sobre la situación de personas sin vivienda estable, adultos mayores y ciudadanos que dependen de la ayuda comunitaria para alimentarse en La Habana.

Temas Relacionados

La HabanaHabitantes de calleAbuso policialCuba

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nueva Ley de Vivienda en Cuba: qué deben hacer los propietarios que viven fuera del país

La entrada en vigor de la Ley 187 modifica el régimen inmobiliario cubano, con nuevas obligaciones de conservación, registro y representación para las viviendas cuyos titulares permanecen ausentes.

Nueva Ley de Vivienda en Cuba: qué deben hacer los propietarios que viven fuera del país

Doctora cubana denuncia que compra sus propios insumos: "Yo no voy a seguir pagando por trabajar en este país"

La especialista en Medicina General Integral grabó un video en Facebook donde relató que adquiere con su propio dinero hojas y bolígrafos para cumplir con exigencias administrativas de su policlínico. Su salario tampoco había sido depositado al momento de la denuncia

Doctora cubana denuncia que compra sus propios insumos: "Yo no voy a seguir pagando por trabajar en este país"

Estados Unidos pide rechazar la resolución de Cuba por abusos laborales y reclutamiento militar con Rusia

La diplomacia estadounidense reclamó rechazar el proyecto anual contra el embargo tras acusar a La Habana de trata de personas y complicidad con las filas armadas de Moscú

Estados Unidos pide rechazar la resolución de Cuba por abusos laborales y reclutamiento militar con Rusia

Jurado pide la pena de muerte para un cubano que torturó, asfixió a su pareja e hijastras y escondió los cuerpos en un armario

Una discusión de celos en el estacionamiento de un centro comercial fue el detonante de una de las tragedias más macabras en la historia reciente del sur de la Florida

Jurado pide la pena de muerte para un cubano que torturó, asfixió a su pareja e hijastras y escondió los cuerpos en un armario

La Seguridad del Estado amenaza con prisión y arresto domiciliario al periodista Adelth Bonne Gamboa

Adelth Bonne Gamboa compareció ante agentes en La Habana y salió libre, pero con una advertencia concreta sobre su futuro inmediato si continúa informando para ese medio

La Seguridad del Estado amenaza con prisión y arresto domiciliario al periodista Adelth Bonne Gamboa

TECNO

Cuántos salarios mínimos se necesita en Colombia para comprar un iPhone Duo

Cuántos salarios mínimos se necesita en Colombia para comprar un iPhone Duo

Dos juegos de historia llegan gratis a Amazon Luna para los miembros de Prime

Reino Unido enviará "embajadores digitales" a Reddit para frenar los consejos erróneos de la IA sobre impuestos

Qué es PHP y por qué sus fallas afectaron a millones de sitios web en el mundo y encendieron alertas de ciberseguridad

Tesla venderá su robotaxi sin volante a terceros antes de fin de año pese a una investigación federal

ENTRETENIMIENTO

Jane Austen regresa a la pantalla con una nueva versión de Sensatez y Sentimiento

Jane Austen regresa a la pantalla con una nueva versión de Sensatez y Sentimiento

Larry David relató los conflictos ocultos en Seinfeld: “No hacían más que empeorar las cosas”

“Cuando terminé las secuelas de Star Wars, pensé en retirarme”: Mark Hamill contó por qué estuvo cerca de dejar la actuación

En marcha una serie de una de las villanas más icónicas de Batman, Poison Ivy: contará con el showrunner de ‘El Pingüino’ y se podrá ver en HBO Max

Tras estrenar ‘La invitación’ con Penélope Cruz, Olivia Wilde ya tiene nuevo proyecto: una comedia navideña con Jennifer Aniston y esta actriz de moda

MUNDO

La mayor petrolera del mundo evacuó a su principal refinería por los ataques hutíes mientras sube el precio del barril de crudo

La mayor petrolera del mundo evacuó a su principal refinería por los ataques hutíes mientras sube el precio del barril de crudo

“Quería inspirar a otros a desafiar sus propias limitaciones”: un entrenador logró el récord de más flexiones de brazos en 3 minutos

Rescataron con hipotermia grave a dos adolescentes abandonados por sus padres en los Alpes a más de 2.300 metros

Continúan los bloqueos en el sur de Italia pese al acuerdo anunciado por el gobierno de Giorgia Meloni

Le avisaron que había ganado una fortuna, creyó que se trataba de una estafa y bloqueó el número