Adulto mayor denuncia detenciones y hostigamiento policial cerca de una iglesia en La Habana

(Cortesía: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa)

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Un hombre de 70 años identificado como Ramón Alarcón Deliz denunció que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo han detenido y hostigado en varias ocasiones cuando acude a la iglesia Siervas de María, en El Vedado, para recibir alimentos. El testimonio fue difundido por el medio comunitario Amanecer Habanero, vinculado al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Ramón afirmó que estas actuaciones se repiten contra personas que duermen en la calle o que frecuentan espacios donde reciben ayuda. Según relató, los policías le solicitan su documento de identidad y lo trasladan sin que, a su entender, exista una causa relacionada con un delito.

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“Es una falta de respeto que llamen a un hombre ya de sesenta años a estarle pidiendo carnet sin tener delito, sin tener nada, mortificarlo por gusto”, expresó en declaraciones recogidas por Amanecer Habanero.

A su vez, el adulto mayor cuestionó que los controles recaigan sobre adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, mientras, según su percepción, otros hechos delictivos reciben una atención diferente. “Donde esté durmiendo un hombre, tú tienes que dejarlo porque ese hombre no te ha hecho nada”, sostuvo.

Ramón Alarcón cuestionó la exigencia del documento de identidad y los traslados policiales a personas de sesenta años sin causa penal. (Cortesía: Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa)

De acuerdo con el relato divulgado por el citado medio comunitario, los hechos ocurrirían en el municipio Plaza de la Revolución, donde se realizarían operativos policiales con frecuencia contra personas identificadas como habitantes de calle.

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De igual forma, Ramón señaló que en esas intervenciones algunos hombres son trasladados durante la noche y liberados por la mañana. También denunció presuntos malos tratos.

“El caso expone el reclamo de personas que dependen de redes de asistencia para acceder a alimentos y de organizaciones religiosas que ofrecen apoyo a sectores con necesidades básicas insatisfechas”, según el ICLEP.

Un reclamo registrado en el video señaló la falta de respeto hacia la comunidad religiosa durante las acciones de los agentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Venimos a buscar un desayuno”, dijo el denunciante

El hombre explicó que su presencia frente a la iglesia Siervas de María está relacionada con la entrega de comida. “Nosotros venimos aquí a coger un desayuno que nos van a dar. Nosotros no venimos aquí a robar ni a nada”, afirmó. Y agregó: “En este país. Esto ya eso se ha convertido en un ejercicio social”, reclamó.

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Durante el registro audiovisual, otra voz insiste en que la iglesia tampoco recibe respeto durante estas actuaciones. Ramón respondió que quienes acuden al lugar pertenecen a la comunidad religiosa y que su objetivo es recibir el desayuno.

“La iglesia no la respetan. Nosotros pertenecemos a la iglesia”, declaró. El testimonio vincula la denuncia con la situación de quienes buscan alimentos en instituciones religiosas ante dificultades económicas y falta de recursos para cubrir sus necesidades diarias.

El hombre también cuestionó el trato dispensado a personas de edad avanzada. En su intervención, reclamó que no se someta a controles y traslados a quienes, según dijo, no han cometido infracciones. “¿Qué somos nosotros, muchachos?”, preguntó al referirse a los procedimientos que describió.

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La acusación se suma a los señalamientos sobre la situación de personas sin vivienda estable, adultos mayores y ciudadanos que dependen de la ayuda comunitaria para alimentarse en La Habana.