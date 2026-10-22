Rafael Valdez García, buscado por femicidio y parricidio en Costa Rica, fue capturado cuatro días después en una finca de Jinotega, Nicaragua

Rafael Antonio Valdez García, de 42 años, fue localizado el 21 de octubre en la finca La Aurora, en Jinotega, y quedó bajo custodia policial mientras es remitido ante la Justicia nicaragüense. (Imagen de cortesía)

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La Policía Nacional de Nicaragua capturó este miércoles 21 de octubre de 2026 a Rafael Antonio Valdez García, de 42 años, señalado como autor del femicidio de su esposa, Jasmina López Castro, y del parricidio de su hija, Valeska Valdez López, de nueve años, ocurridos cuatro días antes en Liberia, Costa Rica. El detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales nicaragüenses para ser procesado por crimen atroz, informó la institución.

La detención se produjo en la finca La Aurora, en la comunidad La Fundadora, departamento de Jinotega, donde el hombre presuntamente se ocultaba después de eludir a la Justicia costarricense. Las víctimas eran de nacionalidad nicaragüense.

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Los homicidios ocurrieron el sábado 17 de octubre en la ciudad de Liberia, provincia de Guanacaste. La Policía Nacional sostuvo que Valdez García ingresó a Nicaragua tras el doble crimen con la intención de refugiarse en zonas rurales del norte del país.

La captura en una finca de la comunidad La Fundadora

Las autoridades nicaragüenses indicaron que la ubicación del sospechoso fue posible mediante labores de búsqueda e inteligencia. El organismo lo mantiene bajo custodia policial mientras avanza su remisión ante la Justicia.

Los agentes de seguridad desplegaron operativos intensos tras el doble femicidio en una vivienda donde fallecieron una mujer y su pequeña hija.(Cortesía: Noticias Trivisión)

La institución describió el caso como un crimen de extrema crueldad y señaló que la muerte de una menor de edad convirtió al detenido en una amenaza para la seguridad ciudadana. También afirmó que Nicaragua no será refugio para quienes atenten contra la vida e integridad de mujeres y niños.

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Antes de desaparecer, el sospechoso acudió a la casa de una vecina para pedirle que avisara a las autoridades, bajo el argumento de que había encontrado sin vida a su esposa y su hija. Cuando la Fuerza Pública y los agentes judiciales ingresaron a la vivienda, ya no estaba en el lugar.

Una testigo declaró que el hombre se comunicó por teléfono para solicitar la intervención policial durante el levantamiento de los cuerpos, de acuerdo con Noticias Trivisión.

Los antecedentes de agresividad bajo evaluación judicial

Entre los elementos que analizaba el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica figuraba una fotografía que documentaría una presunta agresión física ocurrida días antes de los asesinatos. Según esa información, el hombre habría golpeado a Jasmina López Castro en la cabeza con una pala.

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Jasmina López y su hija Valeska Valdez perdieron la vida tras un ataque en su hogar. (Cortesía: Redes sociales)

Las fuerzas de seguridad costarricenses habían desplegado retenes, revisiones de autobuses, motocicletas y vehículos particulares, además de rastreos en lotes baldíos y edificaciones abandonadas. La búsqueda se concentró especialmente en la zona norte del país ante la posibilidad de que hubiera cruzado la frontera hacia Nicaragua.

Nelson Barquero, viceministro de Unidades Regulares del Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica, había afirmado que las autoridades no descansarían hasta poner al sospechoso a disposición de los tribunales. La captura en Jinotega se produjo después de ese operativo y del pedido de colaboración para localizarlo.

En declaraciones brindadas a medios de comunicación como Trivisión y Guanacaste Informativo TV, Erlin López, hermano de Yasmina y tío de la menor, expresó el agradecimiento de la familia por las muestras de solidaridad recibidas en Costa Rica.

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Pese al hermetismo y la timidez propia de una familia humilde abatida por el duelo, Erlin compartió el impacto desgarrador que causó la noticia.

López añadió que Yasmina llevaba un poco más de seis años residiendo en Costa Rica junto al sospechoso, a quien conocían desde Nicaragua por ser originario de la misma zona.