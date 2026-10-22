Canal de Panamá registra aumento de tránsitos y tonelaje durante el Año Fiscal 2026

Un buque portacontenedores cruza las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá mientras varios visitantes observan la maniobra desde el mirador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Canal de Panamá restableció reservas de último minuto para los buques que transiten por las esclusas Panamax, luego de las medidas de ahorro de agua y de lluvias recientes cercanas al promedio en la cuenca hidrográfica.

La decisión entró en vigor este miércoles 21 de octubre y permite que las embarcaciones sin reserva accedan a un cupo disponible si la administración de la vía decide ofrecerlo.

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El servicio constituye una opción adicional para los usuarios y queda sujeto a la discreción de la entidad.

El anuncio coincidió con la presentación de los resultados del Año Fiscal 2026, que comprendió el período entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.

La vía interoceánica informó alzas tanto en la cantidad de cruces como en el volumen de carga movilizado.

La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, afirmó que vía acuática mantiene su papel como conexión para el transporte marítimo mundial. (Foto AP/Matias Delacroix)

El Canal de Panamá registró 13.951 tránsitos durante el período, frente a los 13.404 del ejercicio anterior.

La variación estuvo impulsada por los segmentos energéticos y por el desempeño de los portacontenedores.

El tonelaje alcanzó 521 millones de toneladas CP/SUAB, la medida utilizada por la vía para calcular el arqueo de las naves.

El volumen superó los 489,2 millones contabilizados en el año fiscal previo.

Las esclusas Neopanamax concentraron 52,2% del tonelaje total. Ese segmento elevó 8,2% su volumen respecto del período anterior, con una mayor participación de embarcaciones de gran capacidad.

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Se indicó que el resultado del Canal responde a la disciplina financiera aplicada, que permitirá respaldar los proyectos estratégicos previstos para los próximos años.

La administración mantuvo un calado máximo de 15,2 metros (50 pies) durante toda la estación seca.

Según la información difundida por el vía interoceánica, esa condición permitió sostener condiciones operativas favorables para las navieras.

Los resultados también reflejaron cambios en los flujos del comercio internacional. La entidad vinculó esa dinámica con la recuperación sostenida de la demanda de cruces por la ruta panameña.

De igual manera, los ingresos totales del Año Fiscal 2026 fueron de $6.600 millones. La cifra representó un incremento de 16,6% frente al resultado del período fiscal anterior.

La entidad aclaró que los datos todavía deben pasar por auditoría. Aun así, sostuvo que el resultado responde a la disciplina financiera aplicada y que permitirá respaldar los proyectos estratégicos previstos para los próximos años.

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Foto de archivo. Los trabajadores del Canal de Panamá caminan junto a las esclusas de Miraflores mientras el buque portacontenedores MSC CONAKRY IV atravesaba la vía marítima. REUTERS/Enea Lebrun

Durante una llamada organizada por Anna Milne, directora general de Investigación Corporativa de Mercados Emergentes de Bank of America Merrill Lynch, las autoridades expusieron los datos operativos y financieros.

La administradora de la vía acuática, Ilya Espino de Marotta, el subadministrador Miguel Lorenzo y el vicepresidente de Finanzas, Juan Mojica, participaron de la presentación.

Los funcionarios abordaron la estrategia hídrica y las iniciativas incluidas en la Visión 2025-2035.

Entre esos proyectos figura el desarrollo del Lago de Río Indio. La iniciativa forma parte de la planificación planteada para afrontar los desafíos vinculados a la disponibilidad de agua.

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Espino de Marotta afirmó que el Canal mantiene su papel como conexión para el transporte marítimo mundial.

Un buque portacontenedores cargado navega por una de las cámaras de las esclusas Neopanamax del Canal de Panamá entre muros de concreto y vías de remolque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Canal de Panamá, lejos de restringir los flujos comerciales, es un facilitador del comercio marítimo internacional”, señaló la administradora.

La funcionaria agregó que la ruta ofrece a sus usuarios una alternativa confiable y segura. Su intervención se produjo mientras la administración expuso los efectos del fenómeno atmosférico de El Niño sobre las operaciones y las acciones adoptadas para administrar el recurso hídrico.

Las autoridades de el Canal de Panamá indicaron que seguirán de cerca las condiciones de lluvia y los niveles de agua en la cuenca. La entidad, dijeron, comunicará cualquier modificación operativa que resulte necesaria.

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El restablecimiento de las reservas de último minuto se limita, por ahora, a los tránsitos por las esclusas Panamax. El mecanismo se aplicará cuando exista un espacio disponible para una nave que no hubiera obtenido una reserva previa.