Costa Rica

Costa Rica comenzará a trasladar presos a su nueva cárcel de máxima seguridad el 26 de octubre: implicados en asesinato de policía serán los primeros

El Gobierno confirmó que el Centro de Alta Contención empezará a recibir privados de libertad el próximo lunes. Los primeros ingresos corresponderán a personas vinculadas con el homicidio del oficial Gerson Rosales, seguidas por reclusos que actualmente permanecen en módulos de alta seguridad.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, confirmó que los primeros traslados a la nueva cárcel de máxima seguridad comenzarán el lunes 26 de octubre de 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, confirmó que los primeros traslados a la nueva cárcel de máxima seguridad comenzarán el lunes 26 de octubre de 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Costa Rica comenzará este lunes 26 de octubre de 2026 el traslado de privados de libertad a su nuevo Centro de Alta Contención (CACO), una infraestructura penitenciaria de máxima seguridad impulsada por el Gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado y reforzar el control de las cárceles.

El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, donde confirmó que los primeros ingresos se efectuarán pocos días después de la inauguración del complejo.

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Según explicó el jerarca, las primeras personas trasladadas serán aquellas implicadas en el homicidio del oficial Gerson Rosales, atendiendo una instrucción girada por la presidenta durante la semana anterior.

“Este mismo lunes, este próximo lunes, iniciaremos con el traslado de privados de libertad al CACO”, manifestó Campos.

El ministro detalló que, una vez completados los primeros ingresos, continuará el traslado de otras personas que actualmente permanecen bajo regímenes de alta contención en el sistema penitenciario nacional.

“Las personas que ingresarán de primero, los privados de libertad que estrenarán el CACO, van a ser los implicados en el cobarde homicidio de nuestro oficial Gerson Rosales”, afirmó.

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Gobierno busca descongestionar cárceles y reforzar la seguridad

La presidenta Laura Fernández explicó que la puesta en funcionamiento del nuevo complejo también busca contribuir a la descongestión de las instalaciones penitenciarias existentes, particularmente las ubicadas en La Reforma.

Durante su intervención, consultó al ministro sobre el cronograma de ocupación del centro y el momento en que comenzarían a utilizarse los nuevos módulos.

“¿Cuándo empezamos a trasladar reos al CACO? ¿Cuándo empieza usted a llenar esa nueva infraestructura y a descongestionar la cárcel que tenemos actualmente ahí en Reforma?”, preguntó la mandataria.

En respuesta, Campos confirmó que el traslado será progresivo y que posteriormente se procederá a ocupar el primer módulo con personas provenientes de áreas de alta contención.

El anuncio representa el inicio de la fase operativa de una infraestructura que el Ejecutivo considera fundamental para fortalecer la administración penitenciaria y limitar la capacidad de acción de organizaciones criminales desde los centros de reclusión.

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, informó que los primeros privados de libertad que ingresarán al centro serán los implicados en el homicidio del oficial Gerson Rosales. Crédito: Captura video Presidencia de la República
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, informó que los primeros privados de libertad que ingresarán al centro serán los implicados en el homicidio del oficial Gerson Rosales. Crédito: Captura video Presidencia de la República

Laura Fernández pide protocolos claros sobre funcionamiento de la cárcel

Otro de los temas abordados fue el funcionamiento interno del nuevo establecimiento, particularmente las condiciones de atención y los procedimientos que se aplicarán a la población penitenciaria.

La presidenta recordó su reciente visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, donde conoció algunos aspectos del funcionamiento del sistema penitenciario salvadoreño.

Fernández explicó que durante el recorrido observó procedimientos relacionados con la atención médica, la actividad física y el acceso a servicios de asesoría jurídica para las personas privadas de libertad.

A raíz de esa experiencia, solicitó al ministro de Justicia presentar públicamente los protocolos que regularán las operaciones del CACO.

“Me interesa mucho por transparencia”, manifestó la mandataria al pedir que la información sea expuesta durante alguna de las próximas conferencias de prensa.

La presidenta insistió en la importancia de explicar con claridad las condiciones bajo las cuales funcionará el nuevo centro penitenciario.

“Cuando no hay transparencia y hay mala fe, es donde la gente empieza a suponer o donde empieza a mentir abiertamente”, señaló.

El ministro Gerald Campos aceptó presentar esos detalles en una futura comparecencia.

Costa Rica inauguró el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad con capacidad para 5.100 privados de libertad, destinada a los delincuentes considerados más peligrosos del país. Crédito: Presidencia de la República
Costa Rica inauguró el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad con capacidad para 5.100 privados de libertad, destinada a los delincuentes considerados más peligrosos del país. Crédito: Presidencia de la República

Costa Rica toma como referencia la experiencia penitenciaria de El Salvador

Laura Fernández también se refirió a su reciente visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, donde conoció de primera mano el funcionamiento del sistema penitenciario impulsado por el presidente Nayib Bukele. La mandataria afirmó que la crisis de violencia que enfrentó ese país debe servir como advertencia para Costa Rica y aseguró que todavía existe una oportunidad para impedir que el crimen organizado alcance niveles similares de expansión.

Fernández señaló que, según la información que recibió durante su visita, el centro salvadoreño alberga aproximadamente 21,000 privados de libertad, y sostuvo que las personas recluidas allí están vinculadas con múltiples asesinatos. “Costa Rica está a tiempo de no llegar hasta allá”, expresó la presidenta, quien insistió en que las instituciones nacionales deben actuar con urgencia para evitar un deterioro de la seguridad.

“Hay que hacer las acciones con urgencia, con vehemencia y con total priorización dentro de la agenda nacional de los tres poderes de la República”, manifestó.

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