El Tribunal Supremo Electoral autoriza la inscripción de Dignidad y eleva a 28 los partidos vigentes en Guatemala

Una infografía detalla la inscripción del partido Dignidad ante el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y el registro de 28 organizaciones vigentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala inscribió a Dignidad como partido político y elevó a 28 el número de organizaciones vigentes antes de las elecciones generales de 2027.

La habilitación permite a la nueva agrupación participar en las actividades previstas por la legislación electoral y avanzar con sus asambleas internas.

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La decisión fue autorizada por la Dirección General del Registro de Ciudadanos y quedó incorporada en una publicación oficial difundida por el Diario de Centro América.

Dignidad presentó la documentación requerida para completar su inscripción definitiva ante la autoridad electoral.

El informe del Registro de Ciudadanos, fechado el 9 de octubre, estableció que la agrupación reúne 29,736 afiliados. Su secretario general provisional, Gabriel Romero Pérez, presentó la solicitud junto con los documentos exigidos por el artículo 67 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La autoridad verificó posteriormente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 69 de esa norma, conocida por sus siglas como LEPP, y avanzó con la publicación correspondiente. Ese paso formalizó la condición de Dignidad como partido político.

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Una composición gráfica ilustra la participación ciudadana, la afiliación partidaria y el sistema electoral en Guatemala ante el Palacio Nacional de la Cultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La constitución de Dignidad en Santo Domingo Suchitepéquez

La agrupación fue constituida mediante la escritura pública número 54, autorizada el 22 de septiembre en Santo Domingo Suchitepéquez, municipio del departamento de Suchitepéquez. El documento dispone que el partido utilizará el nombre Dignidad sin abreviatura.

La escritura también describe el emblema partidario, compuesto por elementos gráficos y la palabra que identifica a la organización. La publicación oficial detalla, además, sus estructuras territoriales en departamentos y municipios del país.

La dirigencia nacional provisional está encabezada por Romero Pérez como secretario general. Byron Alfredo González ocupa el cargo de secretario general adjunto y Javier Sánchez Lara integra el Comité Ejecutivo Nacional Provisional.

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El documento divulgado durante ocho páginas incluye los nombres de responsables de organización, finanzas y formación política, entre otras áreas internas. Esas estructuras deberán sostener la actividad partidaria mientras se aproxima el proceso electoral.

La inscripción se concretó menos de tres semanas después de que el TSE oficializara, el 30 de septiembre, la constitución de Raíces. Esa agrupación, fundada por exdiputados del Movimiento Semilla, había elevado entonces a 27 la cantidad de partidos políticos vigentes.

Raíces es liderada por el diputado Samuel Pérez y reunió más de 44.000 afiliados durante los dos años de su proceso de formación. La organización quedó ubicada como la segunda con mayor afiliación en Guatemala, solo por detrás de la Unidad Nacional de la Esperanza.

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El padrón partidario antes de los comicios de 2027

La expansión de las organizaciones habilitadas ocurre mientras el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos mantiene un proceso de depuración y actualización de nóminas partidarias. En septiembre, esa dependencia confirmó que 26 partidos cumplían con el mínimo legal de afiliados.

La ley exige al menos 28,083 afiliados, una cifra equivalente al 0.30% del padrón empleado en las últimas elecciones generales. En ese momento, la afiliación partidaria total alcanzaba a 849,681 ciudadanos.

A inicios de octubre, el registro de personas afiliadas ya había superado los 895,000 ciudadanos. La actualización de esas nóminas se desarrolla mientras las organizaciones fortalecen su presencia territorial.

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El TSE deberá convocar oficialmente al proceso electoral en enero de 2027. Hasta entonces, la cantidad de partidos vigentes podría modificarse porque aún existen comités en formación que buscan completar los requisitos legales para constituirse como nuevas organizaciones.

En los comicios de 2027, Guatemala elegirá presidente, diputados y autoridades municipales para el período 2028-2032.

Raíces integrado por disidentes del movimiento que llevo a Arévalo a la presidencia de Guatemala

El partido Raíces fue oficializado por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala como el segundo partido con más afiliados del país, solo detrás de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), y elevó a 27 el número de organizaciones políticas vigentes a nueve meses de las elecciones generales de 2027.

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La agrupación fue creada por exdiputados del Movimiento Semilla, el partido que llevó a Bernardo Arévalo de León a la Presidencia en 2023.