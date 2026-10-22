Guatemala

El Tribunal Supremo Electoral autoriza la inscripción de Dignidad y eleva a 28 los partidos vigentes en Guatemala

La resolución, publicada en el Diario de Centro América, permite a la nueva organización realizar actividades previstas por la ley y organizar asambleas antes de los comicios generales de 2027

Infografía con textos e iconos de urnas, documentos, edificios y un calendario sobre la cantidad de partidos políticos registrados.
Una infografía detalla la inscripción del partido Dignidad ante el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y el registro de 28 organizaciones vigentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala inscribió a Dignidad como partido político y elevó a 28 el número de organizaciones vigentes antes de las elecciones generales de 2027.

La habilitación permite a la nueva agrupación participar en las actividades previstas por la legislación electoral y avanzar con sus asambleas internas.

PUBLICIDAD

La decisión fue autorizada por la Dirección General del Registro de Ciudadanos y quedó incorporada en una publicación oficial difundida por el Diario de Centro América.

Dignidad presentó la documentación requerida para completar su inscripción definitiva ante la autoridad electoral.

El informe del Registro de Ciudadanos, fechado el 9 de octubre, estableció que la agrupación reúne 29,736 afiliados. Su secretario general provisional, Gabriel Romero Pérez, presentó la solicitud junto con los documentos exigidos por el artículo 67 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

La autoridad verificó posteriormente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 69 de esa norma, conocida por sus siglas como LEPP, y avanzó con la publicación correspondiente. Ese paso formalizó la condición de Dignidad como partido político.

PUBLICIDAD

Mapa de Guatemala con figuras, personas frente a un palacio con bandera, una mano depositando un voto en una urna y un gráfico de sectores.
Una composición gráfica ilustra la participación ciudadana, la afiliación partidaria y el sistema electoral en Guatemala ante el Palacio Nacional de la Cultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La constitución de Dignidad en Santo Domingo Suchitepéquez

La agrupación fue constituida mediante la escritura pública número 54, autorizada el 22 de septiembre en Santo Domingo Suchitepéquez, municipio del departamento de Suchitepéquez. El documento dispone que el partido utilizará el nombre Dignidad sin abreviatura.

La escritura también describe el emblema partidario, compuesto por elementos gráficos y la palabra que identifica a la organización. La publicación oficial detalla, además, sus estructuras territoriales en departamentos y municipios del país.

La dirigencia nacional provisional está encabezada por Romero Pérez como secretario general. Byron Alfredo González ocupa el cargo de secretario general adjunto y Javier Sánchez Lara integra el Comité Ejecutivo Nacional Provisional.

El documento divulgado durante ocho páginas incluye los nombres de responsables de organización, finanzas y formación política, entre otras áreas internas. Esas estructuras deberán sostener la actividad partidaria mientras se aproxima el proceso electoral.

La inscripción se concretó menos de tres semanas después de que el TSE oficializara, el 30 de septiembre, la constitución de Raíces. Esa agrupación, fundada por exdiputados del Movimiento Semilla, había elevado entonces a 27 la cantidad de partidos políticos vigentes.

Raíces es liderada por el diputado Samuel Pérez y reunió más de 44.000 afiliados durante los dos años de su proceso de formación. La organización quedó ubicada como la segunda con mayor afiliación en Guatemala, solo por detrás de la Unidad Nacional de la Esperanza.

El padrón partidario antes de los comicios de 2027

La expansión de las organizaciones habilitadas ocurre mientras el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos mantiene un proceso de depuración y actualización de nóminas partidarias. En septiembre, esa dependencia confirmó que 26 partidos cumplían con el mínimo legal de afiliados.

La ley exige al menos 28,083 afiliados, una cifra equivalente al 0.30% del padrón empleado en las últimas elecciones generales. En ese momento, la afiliación partidaria total alcanzaba a 849,681 ciudadanos.

A inicios de octubre, el registro de personas afiliadas ya había superado los 895,000 ciudadanos. La actualización de esas nóminas se desarrolla mientras las organizaciones fortalecen su presencia territorial.

El TSE deberá convocar oficialmente al proceso electoral en enero de 2027. Hasta entonces, la cantidad de partidos vigentes podría modificarse porque aún existen comités en formación que buscan completar los requisitos legales para constituirse como nuevas organizaciones.

En los comicios de 2027, Guatemala elegirá presidente, diputados y autoridades municipales para el período 2028-2032.

Raíces integrado por disidentes del movimiento que llevo a Arévalo a la presidencia de Guatemala

El partido Raíces fue oficializado por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala como el segundo partido con más afiliados del país, solo detrás de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), y elevó a 27 el número de organizaciones políticas vigentes a nueve meses de las elecciones generales de 2027.

La agrupación fue creada por exdiputados del Movimiento Semilla, el partido que llevó a Bernardo Arévalo de León a la Presidencia en 2023.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloTSE de Guatemalaelecciones 2027 en Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ministros defienden ante el Congreso sus solicitudes presupuestarias para 2027 con planes energéticos, sociales y culturales

Las carteras de Energía, Trabajo y Cultura expusieron ejecución, programas prioritarios y fundamentos técnicos de los recursos requeridos ante la Comisión de Finanzas, durante la discusión del proyecto de gastos del próximo año

Ministros defienden ante el Congreso sus solicitudes presupuestarias para 2027 con planes energéticos, sociales y culturales

El ciclo escolar público de 2026 concluirá el 30 de octubre tras completar 180 días de clases

El viceministro técnico Francisco Cabrera afirmó que la planificación anual avanzó sin paros, conflictos ni manifestaciones, favorecida por el clima, y calificó el período como regular en el sector estatal

El ciclo escolar público de 2026 concluirá el 30 de octubre tras completar 180 días de clases

Aeródromo de Quetzaltenango en Guatemala podría recibir vuelos internacionales en marzo de 2029

La meta requiere ampliar la terminal, construir una torre de control y un edificio para emergencias, además de sumar equipo, especialistas, capacitación y certificaciones técnicas, operativas necesarias para elevar la categoría de la instalación

Aeródromo de Quetzaltenango en Guatemala podría recibir vuelos internacionales en marzo de 2029

Gobierno de Guatemala amplia presupuesto por 3.27 millones de dólares para promoción turística en 2026

La autorización gubernativa, publicada el miércoles, permitirá al instituto destinar recursos acumulados de ejercicios previos a campañas, ferias y actividades publicitarias dentro y fuera del país durante el próximo año fiscal

Gobierno de Guatemala amplia presupuesto por 3.27 millones de dólares para promoción turística en 2026

El Gobierno de Guatemala mantiene cuadrillas en 14 departamentos para recuperar el paso tras las lluvias

La cartera reportó 208 incidencias en la red carretera, donde los equipos despejan calzadas y revisan estructuras para restablecer la conexión entre poblaciones, mercados, empleos y servicios esenciales afectados por el invierno

El Gobierno de Guatemala mantiene cuadrillas en 14 departamentos para recuperar el paso tras las lluvias

TECNO

Un juez de California decidirá si Anthropic puede usar letras de canciones para entrenar a Claude

Un juez de California decidirá si Anthropic puede usar letras de canciones para entrenar a Claude

Estos son los 9 juegos nuevos disponibles en PlayStation Plus Extra y Premium

Empresas y hospitales apagan sus páginas web tras detectar un fallo de seguridad crítico

Mark Zuckerberg evalúa irse de California por una ley que cobraría impuestos a los multimillonarios

Pasos para transcribir audios de WhatsApp sin tener que reproducirlos

ENTRETENIMIENTO

Los Globos de Oro rechazan a la película biográfica de Michael Jackson para su próxima edición

Los Globos de Oro rechazan a la película biográfica de Michael Jackson para su próxima edición

Kylie Jenner estaría presionando a Timothée Chalamet para casarse ante el posible compromiso de Kendall con Jacob Elordi

Cole Sprouse responde a los titulares sobre la afirmación de su hermano Dylan de que son “hijos del incesto”

Selma Blair revela que recurrió al alcohol para aliviar los síntomas de la esclerosis múltiple

Adele: las pistas que apuntan a su regreso musical con un nuevo álbum

MUNDO

Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

Netanyahu dijo que derrocar al régimen de Irán es la única forma de acabar con la amenaza

Avanzan los preparativos para la reunión trilateral entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping

La inflación en Reino Unido sube a su nivel más alto en casi un año por la guerra en Irán

Estados Unidos sancionó a un bufete de Panamá y Grecia por ocultar a los dueños de la flota fantasma de Irán

Zelensky señaló que Estados Unidos propuso una cita trilateral con Rusia “lo antes posible”