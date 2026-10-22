El Salvador

422 productos salvadoreños ingresarán con ventajas arancelarias a Belice tras ratificación de acuerdo comercial

El convenio, aprobado con 58 votos, fue suscrito el 13 de agosto de 2026 tras dos rondas de negociación y busca ampliar el intercambio comercial entre ambas naciones, además de mejorar las condiciones de acceso

Banderas oficiales de Belice y El Salvador sujetas a mástiles metálicos frente a un cielo azul con nubes blancas.
Más de 300 productos salvadoreños entrarán a Belice con 0 % de arancel. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó con 58 votos, de los 60 diputados, un acuerdo de alcance parcial con Belice que permitirá a 422 productos salvadoreños ingresar al mercado vecino con preferencias arancelarias. El convenio, suscrito el 13 de agosto de 2026 tras dos rondas de negociación, busca ampliar el intercambio comercial y mejorar las condiciones de acceso para ambos países.

La medida también alcanza a la población salvadoreña residente en Belice, estimada en 70.000 personas. La subdirectora de acuerdos comerciales del Ministerio de Economía, María Renderos de López, afirmó que el pacto aportará mayor certeza jurídica mediante normas sobre eliminación de barreras y medidas sanitarias.

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Los márgenes de preferencia oscilarán entre 25% y 100%, según la mercancía y su categoría. El acuerdo podrá revisarse, modificarse y ampliarse para incorporar nuevas listas de bienes con acceso preferencial.

Arancel cero para 316 manufacturas salvadoreñas

Del total de productos salvadoreños incluidos, 316 manufacturas tendrán arancel cero en Belice, mientras que otras 106 recibirán reducciones parciales que se aplicarán en plazos de cinco a 10 años. Entre los bienes que accederán sin impuestos figuran camisas de punto, botellas de plástico y medicamentos para uso humano.

El Salvador y Belice firmaron un acuerdo de alcance parcial que otorga acceso preferencial a productos salvadoreños en el mercado beliceño./ (Redes Adriana Mira)
El Salvador y Belice firmaron un acuerdo de alcance parcial que otorga acceso preferencial a productos salvadoreños en el mercado beliceño./ (Redes Adriana Mira)

Las rebajas graduales beneficiarán, entre otros artículos, a cepillos, muebles de metal y preparaciones de atún. Los sectores alcanzados incluyen la metalmecánica, las industrias químicas, los medicamentos, los textiles y la confección, el papel y cartón, los plásticos y cauchos, la agroindustria y otros rubros industriales.

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El Salvador concederá condiciones preferenciales a 276 productos originarios de Belice. De ese grupo, 194 ingresarán sin impuestos desde la entrada en vigor del convenio y 82 tendrán reducciones parciales. Los productos beliceños favorecidos pertenecen a los sectores de agroindustria, alimentos y bebidas, maderas y muebles, papel y cartón, manufacturas de piedra, y pieles y cueros.

Reglas aduaneras y cooperación económica bilateral

El convenio simplificará los trámites aduaneros y establecerá reglas de origen para determinar qué mercancías podrán acogerse a las preferencias. También incorpora mecanismos para la solución de diferencias comerciales entre las dos naciones.

Durante el estudio del dictamen previo al decreto legislativo, el jefe del departamento de negociaciones y tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lisandro Landaverde, sostuvo que el objetivo es fortalecer las relaciones comerciales y económicas con Belice mediante beneficios arancelarios y mecanismos de resolución de controversias.

Banderas de Belice y El Salvador junto a muebles de madera, alimentos, montones de papel, bloques de piedra y artículos de cuero sobre mesas.
Textiles, medicamentos y agroindustria salvadoreña ganan acceso preferencial al mercado de Belice. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jefe de política económica internacional de la misma cartera Ejecutiva, Néstor Gámez Platero, señaló que la suscripción de acuerdos económicos forma parte de la estrategia de diplomacia económica impulsada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Renderos de López indicó: “Hay marco jurídico relacionado con eliminación de barrera, reglas claras en medidas sanitarias y que en este momento ya las cumplimos, lo que buscamos con este acuerdo es tener más certeza jurídica”.

El instrumento promueve la inversión y la cooperación económica y técnica a través de encuentros empresariales, intercambio de información, transferencia de tecnología y capacitación para fortalecer la producción, las exportaciones y el acceso a nuevos mercados. El pacto contempla un capítulo de defensa comercial que habilita mecanismos para actuar ante un aumento de importaciones que afecte a la producción local.

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