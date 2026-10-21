Guatemala

Guatemala: la Municipalidad de Mixco subastará vehículos incautados y en abandono en dos eventos el próximo 6 de noviembre

El Concejo Municipal aprobó el procedimiento que permite rematar bienes no reclamados tras seis meses de publicación oficial, con condiciones estrictas de pago y sin posibilidad de reclamos posteriores por parte de los adjudicatarios

El remate municipal se llevará a cabo el 6 de noviembre en el Salón Municipal de la zona 1 de Mixco.
La Municipalidad de Mixco subastará vehículos y motocicletas declarados en abandono que no fueron reclamados en un plazo de seis meses. (Municipalidad de Mixco)
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La Municipalidad de Mixco, en el departamento de Guatemala, subastará vehículos y motocicletas que fueron retirados de la vía pública, incautados o declarados en abandono y que no hayan sido reclamados por sus propietarios dentro del plazo legal.

El procedimiento está respaldado por un acuerdo aprobado por el Concejo Municipal, que contempla que los bienes pueden pasar a subasta cuando transcurren seis meses desde la publicación de sus características en avisos oficiales sin que exista un reclamo de sus dueños o tenedores legítimos.

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La medida se aplica a vehículos que permanecen en predios municipales luego de haber sido retirados de calles o avenidas.

Los vehículos se venderán en el estado en que se encuentren

Las subastas se celebrarán en el Salón Municipal, ubicado en la 4ª calle 4-95 de la zona 1 del municipio de Mixco, en dos eventos que se llevarán a cabo el próximo 6 de noviembre.

El primero iniciará a las 10 de la mañana, donde se subastarán motocicletas. Mientras que a las 14 horas del mismo día se realizará la subasta de vehículos de cuatro ruedas.

La Municipalidad de Mixco subastará vehículos y motocicletas declarados en abandono que no fueron reclamados en un plazo de seis meses.
El remate municipal se llevará a cabo el 6 de noviembre en el Salón Municipal de la zona 1 de Mixco. (Municipalidad de Mixco)

Los interesados podrán revisar los vehículos y las motocicletas del 2 al 5 de noviembre de 8 a 12 horas y de la una a las cuatro de la tarde en los predios Paralela, ubicado en la 11 calle 6-30, de la zona 4 de Mixco y Minerva, de la 10 avenida 16-70, zona 11 del mismo municipio.

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Tras esa inspección, la municipalidad entregará las bases de participación y el listado de las partidas disponibles.

Para intervenir como postor será necesario presentar Documento Personal de Identificación (DPI), Número de Identificación Tributaria (NIT) y boleto de ornato vigente. Además, cada participante deberá entregar un depósito equivalente al 15% del precio base de la unidad por la que pretenda ofertar.

La adjudicación se otorgará al mejor postor y las partidas se ofrecerán en el estado y las condiciones en que se encuentren. La Municipalidad de Mixco no admitirá reclamos posteriores ni devolverá los pagos efectuados por vehículos ya adjudicados.

La Municipalidad de Mixco subastará vehículos y motocicletas declarados en abandono que no fueron reclamados en un plazo de seis meses.
Los interesados podrán inspeccionar las unidades disponibles del 2 al 5 de noviembre en los predios Paralela y Minerva. (Municipalidad de Mixco)

Quien obtenga una partida deberá cancelar el total del precio de adjudicación de inmediato o, como máximo, al día siguiente. Si no cumple con esa obligación, perderá el depósito presentado para participar y la venta quedará sin efecto.

Los compradores tendrán 10 días hábiles para retirar las unidades del predio municipal. Después de ese período, se aplicarán las tarifas de resguardo del predio.

Las multas quedarán exoneradas únicamente en el ámbito de la Municipalidad de Mixco. Los nuevos propietarios deberán resolver ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) los trámites pendientes y la inhabilitación de los vehículos dentro de los 30 días posteriores a la adjudicación.

La SAT realizará una subasta de vehículos y motocicletas en Puerto Barrios

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) también convocó a una subasta pública aduanera para el viernes 30 de octubre de 2026, a las 9:00 horas, en el Salón del Restaurante Safari de Puerto Barrios, Izabal.

La Municipalidad de Mixco subastará vehículos y motocicletas declarados en abandono que no fueron reclamados en un plazo de seis meses.
La Superintendencia de Administración Tributaria programó una subasta pública de 46 partidas aduaneras en Puerto Barrios. (SAT)

La subasta No. GRN-06-2026 incluirá 46 partidas, entre ellas un contenedor refrigerado vacío de 40 pies y 45 vehículos. Los precios base irán de Q 1.900 a Q 20.700, mientras que el valor conjunto de las mercancías asciende a Q 415.465,11.

Los vehículos, entre motocicletas, automóviles, camionetillas y picops, estarán disponibles para inspección entre el 27 y el 29 de octubre. Los aspirantes deberán tener NIT, datos actualizados en el Registro Tributario Unificado y entregar un cheque de caja por el 25% del precio base de cada partida elegida.

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