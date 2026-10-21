Exportaciones panameñas de servicios cierran al alza durante el primer semestre de 2026

Cajas apiladas con la inscripción "Hecho en Panamá" se encuentran junto a un contenedor de transporte marítimo en una terminal portuaria del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá cerró el primer semestre de 2026 con exportaciones de servicios por $11.130,4 millones, un 12,7% más que en el mismo período del año anterior.

El dato, difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), confirma la aceleración de un sector que ya había marcado un récord en 2025.

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Ese año, las exportaciones de servicios del país alcanzaron $20.194 millones, frente a los $18.385,7 millones de 2024.

La cifra oficial representó un crecimiento interanual de 9,8% y se convirtió en el nivel más alto registrado hasta ese momento.

La actividad de transporte, ligada a la conectividad marítima, la operación portuaria y la plataforma logística del país, generó $5.873,6 millones entre enero y junio de 2026.

ARCHIVO - Unas grúas cargan un buque en el puerto de Balboa del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá. (AP Foto/Matías Delacroix, archivo)

El monto, de acuerdo con las cifras oficiales, implicó un aumento de 16,7% respecto al mismo semestre de 2025.

Este rubro se consolidó como el de mayor peso dentro de la oferta exportadora de servicios panameña.

Su desempeño, añade la información, está directamente vinculado a la posición geográfica del país y a la infraestructura portuaria que conecta rutas comerciales internacionales.

El segundo componente de mayor relevancia fue el rubro de viajes, asociado al turismo internacional, que sumó $3.793,7 millones en el primer semestre. La cifra significó un incremento interanual de 14,7%.

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Entre transporte y viajes se concentró el 86,9% de las exportaciones de servicios del período. La proporción confirma que ambas actividades siguen siendo el motor principal de los ingresos que Panamá obtiene de los mercados internacionales en este sector.

El segundo componente de mayor relevancia fue el rubro de viajes, asociado al turismo internacional, que sumó $3.793,7 millones en el primer semestre.

Las exportaciones de servicios de Panamá crecieron de forma sostenida entre 2025 y el primer semestre de 2026, impulsadas sobre todo por el transporte marítimo y el turismo internacional. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, ambas actividades explican casi el 87% de los ingresos generados por el país en concepto de servicios exportados durante ese período.

El comportamiento trimestral también mostró una tendencia ascendente. Entre abril y junio de 2026, las exportaciones de servicios totalizaron $5.630,5 millones, con un alza de 15,9% frente al mismo trimestre de 2025.

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Ese resultado se ubicó como el valor trimestral más alto del período analizado. Durante los primeros tres meses del año, el total había sido de $5.499,8 millones, con un crecimiento interanual de 9,7%.

Más allá del transporte y los viajes, el país cuenta con otras actividades que amplían su potencial exportador de servicios. Entre ellas figuran los servicios financieros, los seguros, las telecomunicaciones, la informática y otros servicios empresariales.

Estos rubros representan, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, una oportunidad para fortalecer la diversificación y la competitividad del sector en los próximos años. Su desarrollo complementa el peso que hoy concentran las actividades tradicionales vinculadas a la logística y al turismo.

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Los rascacielos del centro urbano bordean la avenida costera y la bahía de la Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese marco, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) impulsa la Estrategia Nacional para la Exportación de Servicios Modernos (ENESM), lanzada el 20 de abril. La iniciativa busca promover y diversificar la oferta exportadora del país hacia segmentos de mayor valor agregado.

El Decreto Ejecutivo No. 14 complementa esa estrategia al crear el Comité Tripartito encargado de su seguimiento. Con esa estructura, el Gobierno panameño busca coordinar acciones entre los sectores público y privado para ampliar la presencia del país en los mercados internacionales de servicios.

Los resultados acumulados hasta junio de 2026 reflejan el peso creciente de los servicios dentro de la economía externa de Panamá.

El desafío, según se desprende de las cifras oficiales dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, pasa ahora por sostener el ritmo de crecimiento de las actividades tradicionales y, al mismo tiempo, consolidar nuevos segmentos con mayor valor agregado.

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