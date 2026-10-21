Panamá

En Panamá la Caja de Seguro Social aprueba $116 millones para el abastecimiento de insumos

Medida centraliza las compras desde la ciudad capital y proyecta un ahorro de $13 millones para la institución, informaron las autoridades de Salud

Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, ubicado en la provincia de Chiriquí, una de las 73 instalaciones de salud que mantiene la institución en el país. (CSS)
Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, ubicado en la provincia de Chiriquí, una de las 73 instalaciones de salud que mantiene la institución en el país. (CSS)
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La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aprobó una inversión superior a los $116 millones para garantizar, durante los próximos tres años, el abastecimiento continuo de insumos médico-quirúrgicos en las 73 instalaciones de salud de la institución en el país.

El contrato, con una vigencia de 36 meses, contempla la adquisición, el almacenamiento, el transporte y la distribución nacional de 206 clases diferentes de materiales médico-quirúrgicos de alta categoría.

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La medida centraliza las compras desde la capital y proyecta un ahorro de $13 millones para la institución, según informaron sus autoridades.

El licenciado Amílcar Córdoba, presidente de la Junta Directiva, señaló que la licitación representa una transformación en la política de adquisiciones de la entidad.

Córdoba explicó que el nuevo esquema agrupa y centraliza las compras a nivel nacional desde la capital, con el objetivo de optimizar los procesos y generar ahorros para la institución.

Vista parcial de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. (CSS)
Vista parcial de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. (CSS)

“Esta es una muestra firme del compromiso que tenemos con la población para mejorar la atención en todo el país”, reiteró Córdoba.

Agregó que “todo el proceso se ha llevado a cabo con absoluta transparencia, mediante una licitación que generará ahorros significativos para la institución”.

Según detalló el presidente de la Junta Directiva, la medida persigue dos objetivos: conseguir los mejores precios para la CSS y asegurar la disponibilidad oportuna de los insumos para la población que depende del sistema de salud pública.

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El proyecto busca estabilizar la cadena de distribución en hospitales, policlínicas y el resto de las instalaciones del país. La meta es evitar interrupciones en el suministro de materiales médico-quirúrgicos que afecten la atención a los pacientes.

La compra unificada surtirá a las 73 instalaciones de salud de la CSS distribuidas en el territorio nacional. El acuerdo cubre 206 renglones distintos de insumos, desde materiales básicos hasta equipamiento de alta categoría.

Abastecimiento de medicamentos en la farmacia de la Caja de Seguro Social, en la sede ubicada en la ciudad de Panamá. (CSS)
Abastecimiento de medicamentos en la farmacia de la Caja de Seguro Social, en la sede ubicada en la ciudad de Panamá. (CSS)

El doctor Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, resaltó que este avance es resultado del trabajo en equipo dentro de la institución.

Young añadió que la compra unificada permitirá obtener precios más favorables frente al esquema anterior de adquisiciones. El directivo proyectó un ahorro de aproximadamente $13 millones para la Caja de Seguro Social a lo largo de la vigencia del contrato.

El director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud sostuvo que ese ahorro no compromete la calidad del suministro. Según explicó, el mecanismo garantiza que cada unidad de salud reciba equipamiento e insumos de la más alta calidad para la atención de los pacientes.

La diferencia entre el monto total de la inversión, de $116 millones, y el ahorro proyectado de $13 millones ilustra el impacto económico que las autoridades atribuyen al nuevo esquema de compras centralizadas.

El contrato quedó fijado en 36 meses, un plazo que la institución busca aprovechar para dar previsibilidad al abastecimiento de insumos en todas sus instalaciones.

La entidad busca garantizar el abastecimiento de insumos médico-quirúrgicos en todas sus instalaciones. (CSS)
La entidad busca garantizar el abastecimiento de insumos médico-quirúrgicos en todas sus instalaciones. (CSS)

La entidad también informó sobre los avances de sus unidades ejecutoras para mantener y recuperar la atención médica en todo el país.

Al corte de este martes, 20 de octubre, cuatro de las 74 instalaciones reportan un cierre parcial y otras cuatro permanecen totalmente cerradas.

No obstante, se han habilitado servicios modulares de atención para garantizar la continuidad de las prestaciones de salud más apremiantes para la población.

En la unidad de atención ubicada en la comunidad de Tonosí, provincia de Los Santos, epicentro del terremoto del 9 de octubre, la Caja de Seguro Social señala que desde el día 19 se está brindando atención en un hospital modular y recuperando progresivamente sus servicios. Además, agrega que el personal realiza visitas a los albergues provisionales que se encuentran en el área.

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