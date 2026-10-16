Cuba

Donar o vender: ¿Qué hace realmente el régimen cubano con la sangre de sus ciudadanos?

La realidad en los hospitales cuenta una historia diferente: familias desesperadas buscando donantes por su cuenta y un Estado que ingresa millones de dólares exportando plasma humano

Bolsa de sangre en acuarela conectada a una camilla vacía y a billetes de dólares estadounidenses, con la bandera de Cuba al fondo.
Una bolsa de transfusión que conecta una camilla vacía con una pila de dólares ilustra la comercialización de recursos médicos en Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El creador de contenido cubano Alexey Marrero cuestionó públicamente el destino de la sangre donada en Cuba tras enfrentarse a una emergencia familiar.

Según relató Marrero, cuando un pariente necesitó una transfusión urgente, los suministros en el centro hospitalario “no aparecían”, obligando a sus familiares a “mover cielo y tierra” para encontrar un donante voluntario por sus propios medios.

PUBLICIDAD

A raíz de esta experiencia, el influencer denunció la severa falta de transparencia de las instituciones de salud estatales y acusó al régimen cubano de comercializar la sangre y sus derivados para obtener beneficios económicos a costa del altruismo de la ciudadanía.

Marrero articuló su reclamo con una interrogante central: “¿Qué pasa en Cuba si hay tantas donaciones de sangre? ¿Dónde va a parar esa sangre?”.

Para sostener sus afirmaciones, el creador citó datos históricos del Observatorio de Complejidad Económica y reportes presentados ante el Congreso de Estados Unidos, los cuales indican que entre 1995 y 2014 el gobierno cubano obtuvo alrededor de 700 millones de dólares por la exportación de sangre y derivados.

PUBLICIDAD

Marrero enfatizó que los ciudadanos acuden a donar de manera voluntaria creyendo que su gesto respaldará a los hospitales locales y a pacientes accidentados, no para que el Estado lucre con ello.

Descubre la impactante verdad detrás de las campañas de donación de sangre en Cuba. ¿A dónde va realmente esa sangre y cómo se beneficia el gobierno cubano?

Ante este panorama, el destino de las donaciones en la isla enfrenta dos narrativas opuestas: el discurso oficial del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y las investigaciones de medios independientes y organizaciones de derechos humanos.

El MINSAP sostiene que el Programa Cubano de Sangre se nutre de donaciones voluntarias organizadas por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). De acuerdo con las autoridades:

  • Uso asistencial: La sangre recolectada se destina a cirugías, tratamientos oncológicos, atención materna y emergencias.
  • Procesamiento farmacéutico: Alrededor del 95% de las unidades se fraccionan en componentes (glóbulos rojos, plaquetas y plasma). El plasma es procesado por la industria biotecnológica local para elaborar hemoderivados e insumos médicos destinados a la red sanitaria nacional.

Sin embargo, Organizaciones independientes como Archivo Cuba y medios como elTOQUE han documentado que el Estado cubano comercializa plasma humano y hemoderivados en el mercado internacional para captar divisas.

Investigaciones basadas en bases de datos comerciales de la ONU muestran que, entre 1995 y 2019, Cuba exportó 794,2 millones de dólares en productos sanguíneos y 566.3 millones en derivados de tejidos y órganos. En 2016, reportes revelaron que en un solo año el régimen ingresó más de 34,5 millones de dólares por la venta de plasma, con destinos comerciales como Brasil.

Una investigación revela cómo el régimen cubano habría construido un lucrativo negocio de plasma mediante la explotación de sus ciudadanos, incluidos presos políticos, lo que crea un fuerte contraste entre el éxito comercial y la escasez interna.

Crisis hospitalaria, desabastecimiento y mercado negro

Mientras se promueven iniciativas de exportación, el sistema de salud interno atraviesa un grave deterioro en la disponibilidad de insumos transfusionales:

  • Donantes de reemplazo: Es habitual que los hospitales condicionen las intervenciones quirúrgicas o la atención de urgencia a que los familiares del paciente lleven sus propios donantes.
  • Caída en las donaciones: Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), las donaciones pasaron de más de 585,000 en 2003 a unas 250,845 en 2023, una reducción de casi el 53%. La migración masiva, la desnutrición y el desgaste físico de la población han mermado el número de donantes regulares.
  • Progresión del mercado informal: Ante la escasez de insumos en los bancos de sangre y las demoras técnicas por falta de personal o recursos, ha proliferado un mercado negro donde los familiares pagan a terceros de forma privada para garantizar las transfusiones que los centros de salud no logran proveer.

En conjunto, las denuncias ciudadanas y los datos disponibles reflejan la necesidad de una mayor transparencia en la administración de los recursos biológicos del país, así como la urgencia de priorizar la atención médica y el abastecimiento de los hospitales locales por encima de los intereses comerciales del Estado.

Temas Relacionados

CubaRégimen de CubaMinsapCrisis sanitariaDonación de sangre

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Periodista cubano fue enviado a una celda de castigo tras el hallazgo de un cuchillo que asegura no le pertenece

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reclamó una investigación independiente después de que el periodista Henry Constantín fuera castigado por la presunta tenencia de un cuchillo en prisión

Periodista cubano fue enviado a una celda de castigo tras el hallazgo de un cuchillo que asegura no le pertenece

Cuatro cubanos detenidos por protestar y orar en público: lo que revelan sus casos sobre el uso de la prisión provisional en Cuba

Las organizaciones de derechos humanos identificaron a los pastores Ariel Limias y Maikel Pupo Velázquez, junto al tatuador Oscar Echevarría Rubio y Cleidys García, como afectados por actuaciones estatales recientes

Cuatro cubanos detenidos por protestar y orar en público: lo que revelan sus casos sobre el uso de la prisión provisional en Cuba

De la tierra urbana de Camagüey a las 100 heroínas de la FAO: Cubana destaca por su modelo agrícola

La productora fundó y dirigió un organopónico de Referencia Nacional, distinguido como el mejor de ese municipio, cuya actividad se orientó a cultivos sostenibles y al fortalecimiento de redes alimentarias cercanas en un contexto de crisis alimentaria en la isla

De la tierra urbana de Camagüey a las 100 heroínas de la FAO: Cubana destaca por su modelo agrícola

El transporte estatal de pasajeros en Cuba cae 93% entre enero y septiembre de 2025

Las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información muestran un descenso desde 40,2 millones hasta 900.000 usuarios, en un contexto de escasez de combustible y menor disponibilidad de ómnibus

El transporte estatal de pasajeros en Cuba cae 93% entre enero y septiembre de 2025

La nueva ley de vivienda de Cuba: hasta dos propiedades permitidas, un plazo de cinco años para regularizar y el riesgo de perder la casa por abandono

La normativa reemplaza una legislación de 1988 y transforma las reglas sobre compraventas, herencias y conservación de inmuebles. Algunos ocupantes deberán actuar antes de que venza el plazo o quedarán como arrendatarios del Estado.

La nueva ley de vivienda de Cuba: hasta dos propiedades permitidas, un plazo de cinco años para regularizar y el riesgo de perder la casa por abandono

TECNO

ChatGPT ya puede leer y controlar las pestañas abiertas en Chrome

ChatGPT ya puede leer y controlar las pestañas abiertas en Chrome

Elon Musk creó un carro que vuela al estilo ‘Volver al futuro’: estos son los videos de Tesla que lo prueban

Sale la jefa de contenidos de Netflix tras el despido de 1.000 empleados y llega un exejecutivo Disney en su lugar

El regulador de comercio de Estados Unidos citó a OpenAI y Anthropic por posibles daños a usuarios de sus sistemas de IA

Anthropic concede a una ONG acceso de empleado para auditar sus propios modelos de IA

ENTRETENIMIENTO

Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

Primer vistazo a ‘El secreto de la asistenta’ con la reunión de Sydney Sweeney, Kirsten Dunst y el resto del reparto

“Quiero que no me vean solo como su hija”: Ever Anderson, de Disney y Marvel a actuar junto a Al Pacino con apenas 18 años

El día en que Tim Burton renunció a su debut: así cedió su primer largometraje a Martin Scorsese

Matthew McConaughey dijo pasó dos días solo en el desierto para leer 20 años de críticas negativas sobre su carrera

Este es el grupo de electrónica que se encarga de poner la banda sonora al Grand Theft Auto VI

MUNDO

Nuevos estudios al papa León XIV confirmaron una “mejora constante”: le realizaron análisis de sangre y una radiografía

Nuevos estudios al papa León XIV confirmaron una “mejora constante”: le realizaron análisis de sangre y una radiografía

Estados Unidos exige al Líbano retener los explosivos confiscados al grupo terrorista Hezbollah

El tráfico aéreo en Italia sufrió cancelaciones por problemas en la transmisión de datos

Una ofensiva de drones ucranianos paralizó durante horas las operaciones de numerosos aeropuertos rusos

El Vaticano advierte que el papa León XIV ajustará su pontificado en función de lo que determinen los médicos