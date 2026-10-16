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Tinelli recordó en Dale Match su romance con Momi Giardina y Diego Castro se sinceró: “Casi pasamos un fin de año con vos”

El actor, exesposo de la influencer, explicó en el nuevo ciclo de Infobae en vivo que él y su hija Juli Castro averiguaron pasajes para compartir la celebración. El conductor habló de su noviazgo con la actriz

Marcelo Tinelli planteó el debate sobre la posibilidad de mantener una amistad entre ex parejas durante la emisión de Dale Match (Video: Dale Match, Infobae en Vivo)
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Marcelo Tinelli abrió un debate sobre las amistades entre exparejas en su programa Dale Match (Infobae en Vivo) y terminó protagonizando un ida y vuelta con Diego Castro, el actor y productor que supo estar casado con Momi Giardina, con quien tiene a su hija Juli Castro. La charla derivó en revelaciones sobre el vínculo que Castro mantiene con su ex y en una mención directa al propio Tinelli, que tuvo una relación con Giardina tiempo después de la separación de la pareja.

Todo comenzó cuando el conductor lanzó la pregunta disparadora de la noche: “¿Podés ser amigo de tu ex estando en una nueva pareja? ¿Podés mantener una amistad con tu ex estando en una nueva pareja?”. Anita Martínez respondió de manera afirmativa, mientras que Castro aclaró que, para él, la posibilidad de sostener ese vínculo “no depende de estar en pareja o no”.

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diego castro momi giardina
Diego Castro explicó que priorizar el bienestar de su hija le permitió mantener un vínculo de amistad con Momi Giardina tras su separación

El productor teatral no tardó en profundizar sobre su propia situación. “Yo soy muy amigo de mi ex y muy amigo del novio de mi ex”, afirmó, generando la reacción inmediata de Tinelli, que calificó el comentario como “una pelotudez” antes de que Carito Müller saliera en defensa de la postura de Castro, a quien definió como “muy inteligente” por la forma en que maneja esos vínculos.

Castro explicó entonces los detalles de su relación con Giardina, con quien compartió ocho años de matrimonio antes de separarse en mayo de 2006. “Con Momi somos muy amigos, pero realmente muy amigos. Yo sé todo, todo”, aseguró, y agregó que el eje que ordenó la relación familiar desde la separación fue priorizar siempre a su hija por encima de cualquier conflicto personal: “Siempre que vos ponés como eje principal a tu hijo o tu hija, todo se ordena”.

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Diego Castro confirmó en vivo que el romance entre Marcelo Tinelli y Momi Giardina duró cerca de ocho meses
Diego Castro confirmó en vivo que el romance entre Marcelo Tinelli y Momi Giardina duró cerca de ocho meses

La conversación tomó un giro inesperado cuando Castro confirmó la duración del romance entre Tinelli y Giardina, algo que generó sorpresa entre sus compañeros de piso. “Fue una relación que en su momento fue de... ocho meses, algo así”, precisó el actor, ante las repreguntas de Carito y Anita, que remarcaron que ese tiempo no podía considerarse un simple “picoteo”. “No fue un picoteo. Igual yo recontra banqué, porque en ese momento le hacía bien a los dos. Y para mí, si Momi es feliz, yo soy feliz”, sumó, en referencia al vínculo entre su expareja y el conductor.

“Estaba muy contento yo con la aparición de Marce”, lanzó, lo que provocó las risas del conductor. El actor fue incluso más allá al revelar el nivel de cercanía que llegó a tener con esa etapa de la vida de su ex: “Casi pasamos un Año Nuevo juntos en Punta del Este, chicos. A ese nivel llegó. Estuvimos a nada de ir. Juli y yo averiguamos pasaje. Siempre pasamos año nuevo juntos”.

El comentario dejó descolocado al propio Tinelli, que bromeó sobre el rumbo que había tomado la charla en vivo. Consultado por sus compañeros, Castro explicó su filosofía sobre los vínculos con los expareja de Giardina: “Si soy amigo de mi ex y mi ex está bien con alguien, yo soy feliz. Hoy, por ejemplo, Momi está con Sebi”, dijo en referencia a Sebastián Espada, la pareja actual de la influencer, a quien calificó como “un fenómeno”.

Momi Giardina definió su vínculo con Marcelo Tinelli como un salvavidas que la ayudó a atravesar una etapa personal compleja (Video: LAM, América TV)

El romance entre Tinelli y Giardina, que trascendió públicamente años después, se dio en un momento de soltería de ambos. Según contó la propia Giardina en una entrevista con LAM (América TV), la relación comenzó a los seis meses de haberse separado de Esteban Pusak Laborde, su pareja durante más de una década. “Cuando yo me separo, a los seis meses de separarme, me reencuentro con Marcelo, Cande y demás. Yo lo conocía desde hace muchos años. Y ahí como que se dio algo”, relató en esa oportunidad.

Momi definió a Tinelli como una suerte de “salvavidas” en un momento difícil de su vida: “¿Viste que cuando uno está atravesando un momento difícil, siempre aparece alguien que te rescata como para salir del fondo del mar? Fue como un salvavidas”. Según precisó, la relación tuvo una duración “mediana” y nunca tuvo apariciones públicas, ya que ambos acordaron mantener los papeles “hiper limpios”.

Giardina atravesó distintas historias de amor antes de su pareja actual. Tras su separación de Castro, mantuvo una relación de casi cuatro años con el actor Martín Bossi, que terminó en malos términos, y luego estuvo quince años en pareja con Pusak Laborde. Con Espada, a quien conoció en 2024 durante una transmisión en vivo de Luzu TV, continúa en la actualidad, tras una propuesta de casamiento que el productor le realizó arriba de un escenario y que se viralizó en redes sociales.

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