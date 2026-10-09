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Dalma Maradona sorprendió al contar la única elección que no le permite hacer a sus hijas: “Todo menos eso”

La hija de Diego Maradona habló de la pasión futbolera de sus niñas, de 7 y 4 años, y explicó por qué hay una decisión que no queda librada a su elección

Dalma Maradona contó qué es lo único que no les permite elegir a sus hijas
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Dalma Maradona habló de la pasión de sus hijas por Boca Juniors y reveló el gesto de Azul que le recuerda a Diego Maradona durante una charla con Luquitas Rodríguez y Roberto Galati. La actriz contó que sus dos niñas siguen los partidos del club y se emocionó al describir las similitudes que advierte entre la menor y su padre.

Mis dos hijas, no tienen... pobres, pero no tienen ninguna chance de ser de otro cuadro. No, pueden elegir lo que quieran. Igual están muy contentas de ser de Boca, ¿eh?”, afirmó Maradona en El Tribunero, el programa especial de fútbol de Paren la mano, al ser consultada por Luquitas Rodríguez sobre la identidad futbolística de sus hijas.

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Ante la pregunta sobre si juegan al fútbol, precisó que las niñas tienen 7 y 4 años y que, por ahora, siguen al equipo desde otro lugar. “No, no juegan a la pelota, pero sí ven los partidos. Tienen siete y cuatro”, respondió.

Rodríguez bromeó con la posibilidad de que fueran arqueras, una posición que remite de inmediato a su abuelo. Dalma descartó que sea una aspiración actual, aunque dejó abierta cualquier elección de sus hijas: “No, no. Y tampoco creo que quieran, pero igual si quisieran podrían, por supuesto. Si son de Boca está todo bien”.

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Dalma Maradona se emocionó al hablar de sus hijos

Más adelante, Roberto Galati le preguntó si identificaba en sus hijas o en Benjamín Agüero rasgos que le recordaran a Diego Maradona. La consulta conmovió a la actriz, que señaló que Benjamín tiene parecidos con su familia y se detuvo en un detalle de Azul, su hija menor.

Es terrible esto que me estás hablando porque voy a llorar. Benja tiene un... es muy parecido a Jani también y Jani es igual en papás, como... Pero pasa algo con Azul, con mi hija, la más chiquita, que camina igual. Te lo juro. Camina así. Yo digo: Pero no lo conociste, no, no lo viste caminar así, no sabés por qué’. Y, o sea, lo vimos y yo dije: ‘No, soy yo que estoy flasheando las ganas de que tenga algo’. Porque aparte es blanca, colorada, como que no, no, no, en, en el físico no es nada parecida a mi papá. Y dije: ‘No, soy yo que tengo las ganas de que tenga algo’. Cuando me lo dijo otra persona dije: ‘Pará, menos mal, tipo lo están viendo’. Y la forma que tiene de hablar y cosas que digo: ‘Guau. Increíble”, relató.

Dalma Maradona fue parte del velatorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera
Dalma Maradona afirmó en el programa El Tribunero que sus dos hijas son fanáticas de Boca Juniors

Meses atrás, Dalma Maradona también evocó a su padre tras la clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026. La Argentina venció 2-1 a Inglaterra en una de las semifinales, disputada en Atlanta, y la actriz compartió en sus redes sociales un mensaje dedicado a Diego Maradona, con referencias a la historia que une a ambos seleccionados desde México 1986.

La publicación combinó el festejo por el pase al partido decisivo con la emoción por la ausencia de su padre. La hija del exfutbolista acompañó el texto con imágenes de la jornada, entre ellas una postal de Lionel Messi con la camiseta número 10 y una bandera en la tribuna que reunía los rostros de Messi y Maradona.

“¡Y acá en la foto obvio ya haciéndome la canchera! Pero la sufrimos… ¡Porque si no la sufrimos no somos nosotros! Y a vos, ¿qué te puedo decir? ¡Desde que me subí al avión que no paro de llorar! ¡Porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados!”, escribió.

Luego, continuó: “No entendés la gente lo que es... bueno, en realidad lo debés saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos. ¡Y vos ahí firme con la Selección que amás y siempre defendiste! ¡Qué orgullo ser tu hija! La cancha fue una locura con Leo y su equipazo que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses. Igual te lo cuento como si no lo hubieras visto… si estabas ahí, cerquita. Lo sé. Tus amigos me custodiaron y me hicieron acordar a vos todo el tiempo. ¡La alegría que me da que te recuerden con tanto amor! ¡Gracias Atlanta por esta experiencia! ¡Gracias AFA por esta invitación inolvidable! ¡Seguimos! ¡A la final”.

El cruce con Inglaterra reactivó el recuerdo del Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona marcó dos goles que quedaron entre los más recordados de la historia del fútbol: el primero, conocido como la “Mano de Dios”, y el segundo, elegido como el “Gol del Siglo”. En Atlanta, la selección también utilizó una camiseta azul, un color que remitió a la indumentaria de aquel encuentro.

La clasificación llevó a la Argentina a enfrentar a España en la final, que se jugó el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey. El seleccionado español se impuso 1-0 en el tiempo suplementario.

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