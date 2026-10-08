La sorpresiva participación de Antonio Laje en un video de su hijo cantante: “Capaz aparece alguien con la letra”

El periodista Antonio Laje participó en un video promocional para respaldar el lanzamiento musical de su hijo Ezequiel (Video: Instagram)

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Antonio Laje protagonizó una escena inesperada en las redes sociales de su hijo Ezequiel Laje, quien se desempeña en la escena musical bajo el nombre artístico Leish. El conductor y periodista apareció en un video promocional del tema “Placer Culposo”, con carteles escritos a mano que acompañaban la letra de la canción, en un gesto que generó cientos de reacciones entre los seguidores de ambos.

La publicación, compartida en la cuenta de Instagram de Leish en colaboración del propio Antonio Laje, muestra al joven de 22 años recostado en una reposera rosa en un patio, con auriculares puestos mientras escucha su propia canción en el teléfono. Detrás de él, su padre sostiene distintos carteles con frases que corresponden exactamente a la letra del tema: “Quiero hablarte para verte”, “Quiero verte al despertarme” y “Yo no soy rencoroso”, entre otras.

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El video muestra al cantante Leish con auriculares mientras su padre sostiene carteles manuscritos con versos de la canción 'Placer Culposo'

En el pie de la publicación, Ezequiel Laje escribió: “Quizá hablarte todo el tiempo sea mi Placer Culposo. ¡Sigan escuchando Placer Culposo! Capaz les aparece alguien atrás con la letra”, en referencia directa a la aparición de su padre en el clip. La frase funcionó como un guiño cómplice hacia la audiencia, que no tardó en identificar al conductor televisivo entre los protagonistas del video.

“Placer Culposo” forma parte del repertorio que Leish viene desarrollando en plataformas digitales, donde combina trap y pop con una impronta orientada al público joven. El tema ya figura en la lista de reproducción del artista junto a artistas como Dua Lipa, Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter.

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Ezequiel Laje promueve sus temas en Instagram mediante contenidos creativos orientados a la moda y los viajes

El video forma parte de una serie de publicaciones en las que Leish promociona sus lanzamientos con recursos creativos y la participación ocasional de su entorno cercano. Con más de 6.300 seguidores en Instagram, el joven artista mantiene una presencia activa en redes, donde combina el anuncio de nuevos temas con contenido relacionado con moda y viajes, aspectos que forman parte de su identidad artística.

La aparición del periodista no pasó inadvertida entre los usuarios. En la sección de comentarios, varios seguidores destacaron el gesto paterno hacia la carrera musical de su hijo. “¡Bien, Antonio! Ese baile medio tímido, pero la canción lo merece, es hermosa. Me encantó cómo apoyás a tu hijo”, escribió una usuaria.

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Entre las reacciones también se destacó la de un usuario que expresó: “Na, na, na, na, na... Me morí de amor. Me dibujaron una sonrisa. ¡Las cosas que los padres hacemos por los hijos! Simplemente maravillosos los dos. No paro de cantar esta canción”. Otra seguidora agregó: “¡Qué lindos ambos! Me encanta la música de Leish. A seguir con todo”. Finalmente, una tercera cerró: “¡Qué genio el papá que ayuda a su hijo!”.

El músico Leish se posiciona en la escena independiente del pop argentino tras el lanzamiento previo de su tema 'Moda'

La actriz Sabrina Mateos escribió: “Ja, ja, ja. Geniales los subtítulos y muy bueno el tema”. Por su parte, Ángeles Balbiani también dejó: “¡Qué grande, Antonio!”. Mientras que Juli Navarro se sumó a la ola de comentarios al escribir: “Ja, ja, ja. Me muero, sí”.

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Mientras el cond continúa al frente de su labor periodística en televisión, su hijo avanza en paralelo en la escena musical independiente. La publicación conjunta sumó más de 700 comentarios y 142 reposteos en pocas horas, lo que refleja el interés que despertó la combinación entre la popularidad del conductor y el crecimiento de la carrera de Leish.

El propio Ezequiel Laje se autodefine como parte de una nueva generación del pop argentino y ya había presentado anteriormente otro de sus temas, titulado “Moda”, que también recibió comentarios positivos en sus plataformas digitales. La estrategia de incluir a figuras de su círculo familiar en sus contenidos audiovisuales se perfila como un recurso adicional para captar la atención de nuevas audiencias hacia su música.

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