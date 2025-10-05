Teleshow

Por qué Pampita no hizo este año la peregrinación a la Virgen de Luján

Si bien la modelo compartió una imagen representativa por la tradicional jornada, esta vez no fue parte de la caminata religiosa

Una de las ausencias más comentadas en la peregrinación a Luján 2025 fue la de Pampita. Cada comienzo de octubre, miles de devotos llegan caminando a la Basílica de Luján, y en cada edición, la figura de Carolina Ardohain se destaca entre la multitud. Pero este año la modelo no estuvo presente en el mayor evento de fe católica del país, y el motivo sorprendió a quienes siguen de cerca su camino espiritual.

Allegados a Pampita confirmaron que la modelo se encuentra de viaje en compañía de su amiga Sonia Alfieri. Aunque le hubiera gustado sumarse como de costumbre a la multitud que camina hacia la Basílica, el compromiso con este viaje le impidió participar en la tradicional peregrinación. Pese a la distancia física, la conexión espiritual no se interrumpió, y Pampita optó por conmemorar la fecha con un posteo en sus redes desde su lugar de descanso. En una selfie se la vio junto a Alfieri frente a una iglesia con la bandera de Estados Unidos al fondo, sumando una frase dirigida tanto a la Virgen como a su familia y seguidores: “Siempre con nosotras y siempre con vos”, acompañada por la imagen de la Virgen de Luján.

La devoción de Pampita a la Virgen de Luján se remonta a varios años atrás. El santuario significa un espacio de encuentro y pedido espiritual para la conductora, quien cada año asiste al evento especialmente para recordar a su hija Blanca, fallecida en 2012. En más de una ocasión Pampita expresó públicamente que la caminata a la Basílica responde a una necesidad íntima, una mezcla de agradecimiento y de búsqueda de consuelo. No es solo una cuestión de fe, sino también de tradición familiar y de comunidad. Junto a amigas y colaboradores cercanos, la modelo comparte el trayecto, y en cada edición documenta el recorrido, los momentos de emoción y el arribo a la Basílica por medio de historias y videos en sus redes sociales.

En ocasiones anteriores, Pampita protagonizó instantes emotivos durante la llegada al altar de la Basílica, donde confesó haber pedido quedar embarazada y, tiempo después, regresó para agradecer por el nacimiento de Ana, su hija con Roberto García Moritán. El impacto personal de la peregrinación queda reflejado no solo en gestos de fe, sino también en la cercanía con los fieles que la acompañan. Incluso en momentos difíciles de su vida privada, como la reciente separación con Moritán, Pampita se mostró sonriente y receptiva al cariño del público, como sucedió en la última peregrinación en la que recibió muestras de afecto por parte de los presentes, aun cuando una fan le pidió que vuelva con su exesposo.

Caro, no puedo creerlo, soy tu fan. ¡Estamos peregrinando juntas! ¿Puedo decirte algo?”, le dijo al presentarse. La modelo asintió y la mujer se despachó con su desubicado pedido.“Vengo a desearte que te amigues conRobert, por favor. Los amo, por favor. Hacelo por Anita, soy ‘Team Anita’. Te amo, te amo, me encanta verte. No puedo creerlo, en una peregrinación”, se la escucha a la fanática en el clip que ella misma subió a su perfil deTikTok.

En redes sociales, millones de seguidores han sido testigos de transmisiones en vivo, fotografías al pie del altar y pequeños fragmentos llenos de emociones, desde la preparación hasta la llegada a Luján.

La ausencia de Pampita en la peregrinación de este año 2025 marcó un contraste con la energía y la emoción que suele transmitir en cada edición. Aun desde la distancia, la conductora mantuvo viva la tradición, recurriendo a la tecnología para participar a su manera, en una fecha que une memoria personal, fe y comunidad religiosa.

