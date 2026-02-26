Así celebró Clara Darín el nacimiento de Dante, el hijo del Chino y Úrsula Corberó: “Siento tanto”

La profunda emoción de Clara Darin por el nacimiento del hijo del Chino y Úrsula Corberó

La llegada de Dante, el primer hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, generó una ola de mensajes y muestras de afecto en la familia. El jueves, la atención se centró en Clara Darín, la hermana menor del actor, quien eligió presentarse ante sus seguidores con un carrete de imágenes dedicadas a su sobrino recién nacido. En la publicación, Clara aparece sosteniendo a Dante en brazos, en una de las primeras fotos juntos. También incluyó instantáneas del embarazo, donde se la ve abrazando la panza de Úrsula, y retratos del día del nacimiento. La secuencia visual plasma la intimidad del vínculo y el entusiasmo palpable por el nuevo integrante.

La reacción de Clara en redes sociales no tardó en provocar respuestas. Bajo la galería de fotos, la joven artista compartió una frase breve y contundente: “Siento tanto que se siente como si antes no hubiera sentido nada”. Con esas palabras, Clara expuso el giro emocional que le produjo la llegada de su primer sobrino. El posteo rápidamente sumó cientos de likes y comentarios, entre los que sobresalieron los de su madre, Florencia Bas, y su hermano, el propio Chino. Florencia eligió la fórmula directa: “te amo”. Chino le escribió: “te quiero”. Clara devolvió el cariño con un “y yo te quiero a vos”. Los intercambios en la publicación reflejan la cercanía y la efusión familiar en un momento atravesado por la felicidad y la ternura.

Cabe recordar que de acuerdo a su estilo, la pareja conformada por Chino Darín y Úrsula Corberó mantuvo una postura de discreción durante todo el embarazo y el nacimiento. La confirmación de la llegada de Dante no llegó por canales oficiales ni por publicaciones en las cuentas de los protagonistas. La información salió a la luz a través de la periodista Lorena Vázquez, en el programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3, quien fue la encargada de dar la primicia y poner fin a una serie de especulaciones y rumores. La familia optó por no emitir comunicados ni realizar declaraciones públicas, en línea con la conducta reservada que caracterizó todo el proceso.

La tierna publicación de Clara Darín luego del nacimiento de Dante, le dedicó unas sentidas palabras a su sobrino (Instagram)

Durante los meses previos al parto, el entorno de la pareja alternó entre España y Argentina. La expectativa mediática se alimentó por la incertidumbre sobre el lugar donde nacería el bebé. Se mencionaron tanto Buenos Aires como Madrid, pero finalmente la ciudad elegida fue Barcelona. La elección de ese sitio permitió que ambas familias pudieran acompañar de cerca a la pareja en el inicio de la crianza. La decisión de preservar la intimidad familiar se mantuvo inalterable, en sintonía con la forma en la que transitaron todo el embarazo. Días después se supo que era varón y que se llama Dante.

El vínculo entre Chino Darín y Úrsula Corberó se forjó hace casi una década. El primer encuentro ocurrió en 2015, durante el rodaje de la serie La Embajada. Desde ese entonces, construyeron una relación sólida, marcada por el perfil bajo y la moderación en la exposición pública incluso en los momentos más significativos. La confirmación del embarazo llegó en septiembre del año pasado, cuando la actriz publicó una imagen en redes sociales con la frase: “Esto no es IA”. Con ese gesto, buscó despejar rumores y dar una señal clara, pero sin abrir la puerta a la sobreexposición. La pareja dosificó la información y evitó los detalles personales ante los medios.

En las horas previas al nacimiento, algunas imágenes circularon en redes y medios, entre ellas una que mostraba a Úrsula paseando por España del brazo de su suegro, Ricardo Darín, con el embarazo ya avanzado. Esa postal fue interpretada como signo del vínculo cercano entre la actriz y la familia de su pareja, y cobró un nuevo sentido tras el nacimiento de Dante.

La emoción de Clara Darín al cargar por primera vez a su sobrino Dante, hijo de Chino y Úrsula Corberó (instgram)

En cuanto al impacto personal, para Ricardo Darín, uno de los nombres más influyentes del cine y la televisión argentina, la llegada de su primer nieto significa una etapa distinta. Ricardo, a los 69 años, suma el rol de abuelo a su trayectoria, una función que lo conecta de manera profunda con la continuidad familiar.

Para Chino Darín, la paternidad se presenta en una etapa de consolidación profesional. Con proyectos a ambos lados del Atlántico y una identidad actoral cada vez más definida, el actor enfrenta el desafío de equilibrar su vida familiar y artística. El nacimiento de Dante suma una dimensión nueva a su recorrido, aportando un sentido íntimo y familiar que trasciende la exposición y los escenarios públicos.