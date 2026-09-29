Sin leche, sin medicamentos y sin salida: una familia cubana atrapada entre el hambre y paredes carcomidas por la humedad

El interior de una vivienda presenta paredes deterioradas, muebles desgastados y una ventana con vista a un patio donde se encuentran varias aves. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una publicación en redes sociales mostró a una familia en Cuba que, según el relato que acompaña al video, atraviesa una situación de hambre, falta de medicamentos y deterioro habitacional. Las imágenes exhiben a una mujer mayor dentro de una vivienda con paredes manchadas por la humedad, mobiliario deteriorado y aberturas precarias.

El video no identifica la provincia o dirección exacta en donde fue grabado. La persona que difundió el material, identificada como Ely, aseguró que la familia “ya no puede más” y que sus integrantes sienten que se “están muriendo de hambre”.

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Las imágenes muestran paredes deterioradas y una vivienda con aberturas precarias

En una de las secuencias se observa el exterior de la casa, con sectores de la fachada descascarados, una puerta improvisada con planchas de distintos materiales y una ventana cubierta de forma parcial. El patio tiene maleza y un camino de cemento quebrado.

Dentro de la vivienda, las paredes presentan manchas de humedad y desgaste. También se ve una cama o sofá con la estructura y el tapizado deteriorados, junto a una ventana con rejas. La mujer mayor aparece sentada en una habitación de escasa iluminación y con escasos elementos de uso cotidiano a su alrededor.

La autora del video sostuvo que el inmueble “no es una casa abandonada”, sino el hogar de una familia cubana que vive en condiciones precarias. “Esta es la realidad de la mayoría de las familias cubanas”, afirmó en la grabación.

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Evidencian el hambre de la población cubana, consecuencia de las medidas del régimen de Díaz Canel.

La denunciante aseguró que falta comida, leche y medicamentos

El relato difundido en redes señala que en el hogar hay niños, personas mayores y madres que enfrentan dificultades para conseguir alimentos. La persona que registró las imágenes aseguró que la familia no cuenta con medicamentos ni leche para un menor.

Mientras tanto, la adulta mayor llora no solo por no tener qué comer, sino por no saber cómo alimentar a los niños y niñas que viven con ella. “No tienen medicamentos, no tienen leche para esa criatura”, afirmó la denunciante, quien también indicó que una de las mujeres de la familia habría salido a pedir dinero en la calle.

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Según esa versión, los recursos que logran reunir alcanzan apenas para comprar porciones reducidas de comida. La publicación también plantea que los habitantes no pueden reparar ni modificar la vivienda por las restricciones que, según denuncia, impone el régimen cubano sobre las intervenciones en inmuebles.

Una adulta mayor llora junto a sus dos nietos ante la falta de alimentos en su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Prácticamente Cuba completa está así”, afirmó la autora del video

La denunciante sostuvo que la ayuda que reciben es limitada porque otras familias atraviesan una situación similar. “Recibe muy poca ayuda porque prácticamente Cuba completa está así”, expresó.

El video concluye con un llamado de atención sobre el impacto de la escasez en los hogares más vulnerables. “Se sienten abandonados detrás de una puerta que nadie toca”, afirmó la creadora de contenido que difundió la grabación.

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La identidad de la familia, la localidad en la que reside y las circunstancias concretas de su situación no fueron precisadas en el material compartido en redes sociales, pero la creadora precisó en que es la situación común de las familias en la isla.