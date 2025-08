Daniel Osvaldo y su nueva novia protagonizaron un escándalo en el estacionamiento de un supermercado

Daniel Osvaldo oficializa su romance con Malena tras su ruptura con Giannina Maradona (Video: Puro Show, Eltrece)

La vida sentimental de Daniel Osvaldo volvió a ser el centro de atención. El exfutbolista, conocido tanto por su trayectoria internacional como por sus romances de alto perfil, oficializó en redes sociales su relación con Malena, una joven artesana y estilista de 24 años. La noticia, que se conoció poco después de su separación de Giannina Maradona, se vio acompañada por un episodio polémico: un altercado en un supermercado de Banfield durante una de las primeras salidas públicas de la pareja.

La confirmación del romance se produjo a través de publicaciones en Instagram. Malena, quien mantiene su perfil privado bajo el usuario @rastade.laluna, compartió imágenes junto a Osvaldo, mostrando momentos de intimidad y complicidad. En una de las postales, el exdelantero de la selección italiana le dedicó un mensaje: “Feliz mes, chiquita de mi corazón. Te amo”. La joven, por su parte, acompañó las fotos con una frase que reflejó el entusiasmo por esta nueva etapa.

Un altercado en un supermercado de Banfield expuso a la nueva pareja de Osvaldo

El vínculo entre ambos, que ya llevaba algunas semanas, se hizo público en medio de la atención mediática que rodea a Osvaldo tras su reciente ruptura con Giannina Maradona. La relación anterior, que se extendió durante cuatro años y estuvo marcada por idas y vueltas, llegó a su fin a fines de mayo. Desde entonces, las especulaciones sobre la vida personal del ex jugador de Boca Juniors no cesaron, y la aparición de Malena en su entorno no pasó desapercibida.

El episodio que terminó de instalar a la pareja en el foco de la opinión pública ocurrió el fin de semana previo a la publicación del romance. Según relató Pochi de Gossipeame en el programa Puro Show (Eltrece), Osvaldo y Malena fueron vistos juntos en un supermercado de Banfield, localidad donde reside el exdeportista. Allí, Osvaldo protagonizó una discusión en el estacionamiento con otro hombre. La panelista detalló que el altercado no sorprendió a quienes conocen su temperamento, acostumbrado a episodios de tensión tanto dentro como fuera de las canchas. Aparentemente, el hombre involucrado sería Tomy Pelazo, exnovio de Malena y sobrino de Piti Fernández, líder de la banda Las Pastillas del Abuelo.

Malena, artesana y estilista de 24 años, conquista seguidores con su emprendimiento Dreadlockura

Mientras la atención se centraba en el incidente, se comenzó a indagar sobre la identidad y el perfil de la nueva pareja de Osvaldo. Malena, de 24 años, se presenta en redes sociales como “La Rasta” y se define como artesana, estilista y emprendedora. Su proyecto personal, Dreadlockura, La Reggaería de Male, cuenta con dos locales: uno en el barrio porteño de Caballito y otro en Lanús, en la provincia de Buenos Aires. Allí, ofrece servicios de rastas, cortes de pelo, tinturas, rapados, además de comercializar accesorios y trajes de baño. Su presencia en Instagram y TikTok, donde comparte contenido sobre su trabajo, le permitió reunir más de 61.000 seguidores.

La joven mantiene un perfil reservado en lo que respecta a su vida privada, aunque su actividad profesional y su estilo la convirtieron en una figura reconocida dentro de su nicho. Además, se conoció que, en su ruptura con Tomy Pelazo en 2024, fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación, lo que llevó a que varios amigos del entorno dejaran de seguirla en redes sociales.

En Puro Show, Pampito, Mati Vázquez y Pochi de Gossipeame analizaron tanto el perfil de Malena como la dinámica de la nueva pareja. Coincidieron en resaltar la juventud y el carisma de la artesana, así como la tendencia de Osvaldo a involucrarse en relaciones que rápidamente llaman la atención por algún motivo escandaloso. Además, se mencionó la decisión de la pareja de mantener cierta discreción, como la desactivación de los comentarios en las publicaciones conjuntas, una medida que busca limitar la exposición y el revuelo en redes sociales.