Las lluvias dan margen al Canal de Panamá para evitar nuevos recortes este año

La ACP prevé mantener 32 tránsitos diarios hasta diciembre, tras la recuperación de los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela. (AP Foto/Arnulfo Franco)

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La administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, prevé que la vía interoceánica mantenga 32 tránsitos diarios hasta diciembre, sin aplicar nuevos recortes durante los meses restantes de 2026.

Las lluvias de finales de agosto y septiembre mejoraron los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela y dieron a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) un margen mayor al previsto para sostener sus operaciones.

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Durante el Simposio Industrial de Sostenibilidad, Energía y Agua, Espino de Marotta explicó que las condiciones hídricas han evolucionado mejor que en los escenarios iniciales.

La ACP ya había reducido la capacidad de 36 a 32 buques diarios y el calado máximo de los Neopanamax de 50 a 48 pies. Por ahora, espera mantener ambos parámetros mientras observa las lluvias de octubre y noviembre.

La administradora sostuvo que la recuperación no elimina la presión de la próxima estación seca. La prioridad será almacenar suficiente agua para abastecer a la población y permitir el paso de buques durante los meses sin lluvias.

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Ilya Espino de Marotta, administradora del Canal, señaló que las lluvias de octubre y noviembre serán decisivas para llegar a la próxima estación seca con mayores reservas de agua. REUTERS/Enea Lebrun

«Si tenemos un octubre y noviembre muy buenos», dijo, el Canal podría evitar nuevos recortes de tránsitos y afrontar el verano en mejores condiciones que durante la sequía de 2023.

Los primeros 21 días de septiembre dejaron precipitaciones superiores al promedio histórico en la cuenca canalera, después de cuatro meses con déficit de lluvias. El 25 de septiembre, el lago Gatún registraba 84,64 pies y Alhajuela, 242,92 pies.

La mejoría de ambos embalses sostiene la operación actual de la vía, aunque la ACP seguirá evaluando sus reservas antes de la estación seca.

Espino de Marotta recordó que las restricciones de 2023 obligaron a reducir los tránsitos hasta 24 buques diarios durante parte de la crisis hídrica.

Para las navieras, explicó, la previsibilidad es fundamental: deben conocer con anticipación cuánto pueden cargar y cuándo podrán cruzar. Una reducción frecuente de calado o cupos afecta la confiabilidad comercial del Canal, incluso cuando la vía continúa operando.

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El diseño conceptual del futuro lago presenta un avance cercano al 35%. La ACP proyecta licitar su construcción en 2027. Tomado de la ACP

La respuesta a largo plazo es el proyecto del lago de río Indio, aprobado por la Junta Directiva de la ACP en 2025. La administradora explicó que permitirá almacenar agua para enviarla por gravedad hacia Gatún mediante un túnel de aproximadamente 8,7 kilómetros. La obra contempla una presa principal y tres auxiliares, con una inversión estimada de $1.500 millones.

De ese monto, alrededor de $400 millones se destinarían a mitigación ambiental y reasentamiento, según las cifras expuestas por Espino de Marotta. El diseño conceptual registra un avance cercano al 35% y la ACP proyecta licitar la construcción en 2027.

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La administradora calcula que el nuevo lago dará seguridad hídrica durante 50 años y permitirá sostener tanto el consumo humano como la actividad canalera.

Uno de los trabajos en marcha consiste en preparar las conexiones viales de la zona. Espino de Marotta informó que ya fueron adjudicadas tres carreteras permanentes, por un monto conjunto cercano a $30 millones, para mejorar la comunicación entre comunidades y facilitar el desarrollo del proyecto. La ACP estima que unas 8.000 personas se beneficiarán de estas vías.

La ACP evalúa las propuestas recibidas para las terminales de Corozal y Telfers, previstas en los extremos Pacífico y Atlántico del Canal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad también actualiza la línea base ambiental del proyecto y prevé presentar el estudio de impacto ambiental al Ministerio de Ambiente en el primer trimestre de 2027.

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La evaluación será de categoría III e incluirá espacios de participación pública en Panamá Oeste, Colón y Coclé. En paralelo, se identifican terrenos para el reasentamiento de las familias que viven en la futura área del lago.

Espino de Marotta describió ese reasentamiento como la parte más compleja de Río Indio. Tras nueve meses de conversaciones y más de 200 reuniones, la ACP acordó un marco de compensación con las comunidades. El plan incluye nuevos terrenos con título de propiedad, viviendas y apoyo para restablecer las actividades económicas de las familias afectadas.

Para el año fiscal 2027, que comienza en octubre de 2026, el presupuesto del Canal prevé ejecutar $82 millones en Río Indio. Estos recursos corresponden a la etapa de desarrollo del proyecto y forman parte de la inversión total prevista para el futuro lago. La ACP ha señalado que financiará la iniciativa con recursos propios.

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La estrategia de inversión incluye además dos nuevas terminales portuarias, en Corozal y Telfers, una a cada lado del Canal.

El Canal prevé ejecutar $82 millones en Río Indio durante el año fiscal 2027, que comenzará el 1 de octubre de 2026. (Foto AP/Matías Delacroix)

Según la administradora, aportarían capacidad para movilizar entre cinco y seis millones de contenedores adicionales. La ACP recibió propuestas para la precalificación el 9 de julio y evalúa qué empresas podrán participar en la siguiente fase de los procesos.

Otro proyecto es un corredor energético por la ribera oeste, planteado para transportar productos como propano, butano o etano.

La ACP recibió propuestas de precalificación el 23 de julio y trabaja en la definición del alcance antes de avanzar con la licitación. Espino de Marotta señaló que el traslado de estos productos por tierra liberaría capacidad en las esclusas Neopanamax para otros buques.

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La administradora mencionó igualmente un corredor logístico estimado en unos $1.780 millones, que extendería la conectividad por la ribera oeste hasta el puente Atlántico.

Estas iniciativas forman parte de la visión de crecimiento del Canal para la próxima década. Mientras avanzan sus estudios y procesos de selección, la prioridad inmediata sigue siendo conservar agua para mantener los 32 tránsitos diarios hasta diciembre.