Gobierno de Guatemala activa una unidad motorizada de la Policía Nacional Civil para vigilar los cuatro accesos principales a la capital

Agentes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) realizan un despliegue y maniobras en motocicletas durante un acto institucional celebrado en una plaza pública. Los efectivos, equipados con cascos e indumentaria de alta visibilidad, se desplazan en formación ante autoridades y personas congregadas en el lugar. Crédito PNCdeGuatemala

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La Policía Nacional Civil de Guatemala puso en funcionamiento desde el viernes la Élite Motorizada Metropolitana para vigilar los cuatro accesos principales a la capital, regular la circulación y prevenir accidentes en rutas donde las policías municipales de tránsito ya no pueden imponer multas. El despliegue busca reforzar la aplicación de la Ley de Tránsito con presencia permanente, reacción ante emergencias y controles sobre conductas de riesgo.

La unidad inicia con 70 agentes, dos mandos, 20 motocicletas y otras 10 en apresto para reforzar las operaciones cuando sea necesario. Sus patrullajes se concentrarán en los horarios de mayor congestión y vulnerabilidad vial, de lunes a domingo.

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El jefe del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, Carlos Fuentes, explicó que la nueva fuerza responderá a las denuncias de conductores por malas prácticas y cobros arbitrarios de algunas municipalidades o policías municipales de tránsito.

Las reformas aprobadas en 2024 establecieron que las policías municipales de tránsito no pueden sancionar en las rutas nacionales, centroamericanas e interamericanas. El decreto 33-2024 fijó esa prohibición, mientras que la Policía Nacional Civil asumirá la administración de la seguridad vial y las municipalidades mantendrán tareas de regulación del tránsito.

La Policía Nacional Civil de Guatemala puso en funcionamiento la Élite Motorizada Metropolitana para supervisar los principales accesos a la capital. (Diario de Centroamerica)

Cobertura en los accesos norte, sur, oriente y occidente

Los agentes motorizados cubrirán la CA-1 Occidente, la CA-1 Oriente, la CA-9 Norte y la CA-9 Sur, los cuatro corredores de entrada y salida de la ciudad de Guatemala. El director general de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, también mencionó la CA-2 Oriente y otras arterias estratégicas del país entre las rutas donde la capacidad operativa podrá intervenir.

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La naturaleza motorizada de la unidad apunta a reducir los tiempos de respuesta frente al congestionamiento, los accidentes, las emergencias y los delitos cometidos en flagrancia. La estructura anunciada por Boteo incluye un oficial segundo, un subinspector, dos unidades policiales de cuatro ruedas, 69 agentes y 20 motocicletas.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, presidió el lanzamiento junto al viceministro de Seguridad, Roberto Solórzano; el gobernador departamental de Guatemala, Mauricio Bernard, y las autoridades policiales. El funcionario sostuvo que la iniciativa debe dar certeza jurídica a quienes circulan por las carreteras.

“Una autoridad fuerte no es la que actúa sin límites. Una autoridad fuerte es la que conoce sus competencias, cumple la ley y hace que esta se cumpla”, afirmó Villeda durante el acto.

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Los controles se dirigirán al cumplimiento de las restricciones horarias para el transporte pesado, la circulación de vehículos de carga y transporte colectivo por el carril derecho, el uso de casco por parte de motociclistas y del cinturón de seguridad. También contemplan acciones contra las carreras clandestinas, el consumo de alcohol al volante y las distracciones que pueden causar colisiones.

La Policía Nacional Civil de Guatemala puso en funcionamiento la Élite Motorizada Metropolitana para supervisar los principales accesos a la capital. (Diario de Centroamerica)

Sanciones con fundamento legal y prevención de accidentes

Los agentes verificarán que el ascenso y descenso de pasajeros se produzca únicamente en paradas autorizadas fuera de la vía pública. Fuentes señaló que los buses extraurbanos se detienen en lugares no permitidos y generan congestionamiento en las principales arterias de la capital.

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El comisario general planteó que el desempeño de la unidad no se medirá por la cantidad de multas aplicadas, sino por los accidentes evitados y las vidas protegidas. “Estamos poniendo en práctica la profesionalización, la transparencia y el respeto a la ley”, indicó.

Villeda remarcó que el comando no fue creado para aumentar las sanciones, sino para ordenar la circulación, prevenir hechos de tránsito y aplicar correctamente la normativa. Según el ministro, los conductores deben saber que toda detención y sanción requiere una competencia legal, un procedimiento y el respeto del derecho de defensa.

La unidad deberá combinar criterio, firmeza y respeto en la atención de los conductores. El ministro pidió a los integrantes de la fuerza considerar que detrás de cada vehículo hay una persona que necesita llegar a su trabajo, su hogar o su destino.

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