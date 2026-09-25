La ciudad santa musulmán en Irak suspendió a las aerolíneas iraníes en cumplimiento de las sanciones de EEUU

El aeropuerto iraquí de Nayaf suspende todos los vuelos con origen o destino en Irán tras las sanciones de EEUU

Guardar

El aeropuerto de Nayaf, en Irak —un destino clave para los musulmanes chiitas—, suspendió el viernes todos los vuelos procedentes de Irán en cumplimiento de las sanciones estadounidenses, según declaró a la AFP el director del aeropuerto.

El director del aeropuerto, Hussein Muhanna, informó a la AFP de que “se paralizaron todos los vuelos entre Irán y el aeropuerto de Nayaf tras una directiva enviada por la oficina del primer ministro al gobernador” de Nayaf.

PUBLICIDAD

El aeropuerto de la ciudad santa de Nayaf, situada al sur de Bagdad, es un importante centro de operaciones para los vuelos iraníes.

Estos vuelos transportan principalmente a peregrinos chiitas iraquíes hacia las ciudades santas de Irán o a iraníes que visitan lugares sagrados en Irak. También dan servicio a estudiantes iraquíes que cursan estudios en Irán y a pacientes que buscan tratamiento médico en ese país.

Los vínculos entre Irak y su vecino Irán —ambos países de mayoría chiita— son profundos y están marcados tanto por la religión como por la política.

Las operaciones de las aerolíneas iraníes se suspendieron a las 02:00 de la madrugada (23:00 GMT del jueves), indicó el director del aeropuerto.

Varias fuentes, incluido un alto funcionario gubernamental, habían comunicado a la AFP a principios de esta semana que Irak aplicaría la prohibición estadounidense a las aerolíneas iraníes, sumándose así a otros países, como los Emiratos Árabes Unidos.

PUBLICIDAD

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había declarado que las aerolíneas iraníes cesarían sus operaciones el miércoles.

Aunque existen rutas terrestres, Irak sigue siendo uno de los principales destinos para las aerolíneas iraníes, especialmente después de que las compañías aéreas iraquíes dejaran de volar a Irán al comienzo del conflicto en Oriente Medio, en febrero.

Peregrinos chiítas iraníes salen del Aeropuerto Internacional de Nayaf cargando con su equipaje, en Nayaf, Irak. REUTERS/Alaa Al Marjani

La administración del aeropuerto de Nayaf emitió este viernes una circular a sus gerentes, a la que tuvo acceso EFE, en la que anunció la decisión de “suspender todos los vuelos de llegada y salida con destino u origen” a Irán a partir de las 2.00 horas de este viernes (23.00 GMT del jueves) y hasta nuevo aviso.

PUBLICIDAD

Esta medida se tomó “de acuerdo con las directivas oficiales emitidas por las autoridades competentes”, por lo que la administración pidió a los operadores que informen a las aerolíneas y que “se abstengan de realizar cualquier acción operativa” durante este periodo indefinido de suspensión.

Por su parte, una fuente del aeropuerto confirmó a EFE bajo condición de anonimato que los únicos vuelos programados para este viernes desde la instalación son con destino a Doha, la capital de Qatar, y Beirut, la del Líbano.

Nayaf es una de las ciudades sagradas chiíes más importantes, al albergar el santuario del imán Ali, el primo y yerno del profeta Mahoma y el primer imán para esta rama de los musulmanes, por lo que cada año la localidad recibe a millones de peregrinos, académicos y religiosos procedentes de Irán.

PUBLICIDAD

El miércoles, el Ministerio de Transportes iraquí rechazó haber ordenado no recibir aeronaves iraníes en los aeropuertos de Irak y culpó a las compañías de servicios y asistencia en tierra de no operar “por temor a las sanciones” de Washington.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, dijo a la cadena CNBC la semana pasada que “todas las aerolíneas iraníes quedarán paralizadas en todo el mundo” y “si aterrizan, no se les puede suministrar combustible, no se les pueden prestar servicios de aterrizaje ni venderles billetes; de lo contrario, quedarán excluidas del sistema del dólar”.

Ayer jueves, las autoridades emiratíes anunciaron también la suspensión de “todos los vuelos de aerolíneas iraníes” con destino y origen en Emiratos Árabes Unidos (EAU) “hasta nuevo aviso”.

PUBLICIDAD

Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación “Paria Económico” que lanzó Washington para aislar aún más financieramente a Teherán y tratar de doblegarlo en la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, a lo que suma el bloqueo a puertos y buques iraníes.

(Con información de AFP y EFE)