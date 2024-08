Alfredo Casero planea homenajear a Cha Cha Cha, a 29 años de la última emisión del programa de culto

El título estaba inspirado en la música de apertura (Video/YouTube)

El humor es esencial para la vida y muchas personas lo utilizan para aligerar su día a día. En Argentina, uno de los programas de televisión que lo consiguió fue Cha Cha Cha (América). El emblemático ciclo de sketches no solo tuvo un impacto durante su emisión, sino que su influencia persiste en la actualidad. A 29 años de su última emisión, Teleshow se comunicó con Alfredo Casero, una de las mentes maestras detrás de este ciclo de estilo innovador que marcó huella.

La idea nació después de De la cabeza, un proyecto que se emitió en América y que comenzó en 1992. “Tenía una idea en mente porque lo que yo sabía hacer era hacer reír a la gente”, confió el humorista a este medio. Al año siguiente, Casero, junto con Diego Capusotto, Fabio Alberti, Pablo Cedrón, Mex Urtizberea, Vivian El Jaber y Mariana Briski, formaron lo que eventualmente se conocería como Cha Cha Cha, siendo la inspiración del nombre su apertura musical que empleaba el estribillo de “Mozart Avec Nous”, una versión de Boris Vian de la Marcha Turca de Mozart. Este pequeño detalle, el “Cha cha cha, cha cha cha, non tu n’existais pas encore/Cha cha cha, cha cha cha, le Brésil n’en était pas là...”, se convirtió en una especie de lema no oficial del ciclo.

“Yo trabajaba en el Centro Parakultural y me fueron a buscar”, recordó el creador del ciclo. “También en esto fue muy importante Gabriel, el hijo de Juan Carlos Mesa, que nos invitó. Respecto a la idea, el día que vi a Laura Market, una pelirroja que era una de las integrantes del grupo teatral Gambas al Ajillo -y de la que estaba perdidamente enamorado cuando estaba pupilo en Luján- dije: ‘Voy a tener que hacer un programa con humor, necesito actores, necesito gente para hacerlo’. Entonces, empecé a buscar gente similar y enseguida apareció Diego Capusotto y Rodolfo “Alacrán” Samsó también se prendió. Pero en principio muchos dijeron que no, después se arrepintieron, y algunos quedaron resentidos. Pero sí, tenía una idea en mente porque lo que yo sabía era hacer reír a la gente”, agregó.

El alumno Capusotto, el sketch que le abrió paso al hijo de Alfredo

Si bien el programa sufrió algunas interrupciones en la emisión, la cual vio su final el 13 de agosto de 1997, esto no se convirtió en un impedimento para que pasara a ser un fenómeno cultural. Como figura central de este proyecto, Alfredo intentó buscar una forma innovadora e ingeniosa de hacer humor con la ayuda de cada miembro del elenco, el cual le aportó su toque único, enriqueciendo la diversidad y el dinamismo del ciclo.

“Cha cha cha marcó un antes y después porque nosotros teníamos enfrente un antagonista que era todo lo contrario: Marcelo Tinelli. Él empezó alquilando los mismos trajes que nosotros porque su productor ejecutivo, Claudio Villarruel, nos afanaba abiertamente para su programa diario”, recordó Casero respecto a la rivalidad que había entre ambos proyectos. “Repetían una fórmula que estaba bárbara, todo el mundo lo hacía, pero nosotros llevábamos a cabo 25 o 30 cosas diferentes por programa porque, era mi forma de hacerlo”, sumó Casero, quien recordó que toda la edición de los programas era “un laburo de locos”.

“Tuvimos que pelear contra muchísimas cosas y mantenernos constantemente en el canal. Incluso, llegamos a hacer 11 puntos de rating cuando lo hacíamos en vivo… Los conozco a todos, nos sirvió para darnos cuenta quién era quién. Creo que uno de los golpes más fuertes que recibí fue cuando Sebastián Borensztein nos dijo que iba a largar su propio programa, Viva la Patria, que duró solo una temporada. A pesar de que su papá, Tato, le había dicho que tenía que laburar conmigo, delante de mí”, sentenció el actor, quien dejó en claro que “fue de gran apoyo” que el mítico humorista fallecido le “diera bola”.

Juan Carlos Batman, otra de las creaciones del humorista para el ciclo

Los icónicos personajes y sketches

Una de las claves del éxito de Cha Cha Cha fue la creación de personajes y situaciones que lograban vislumbrar una parte de la realidad social y cultural argentina. Por ejemplo, Juan Carlos Batman, un sketch donde Casero interpretaba a un superhéroe resolviendo problemas particulares, y Siddharta Kiwi, un hindú que proponía soluciones absurdas a problemas cotidianos, se convirtieron rápidamente en favoritos del público.

Otro personaje memorable fue Susana Bronstein, una madre judía interpretada por Casero, quien amenazaba constantemente a su hija con quitarse la vida. Este tipo de humor, mezclado con un agudo sentido de la sátira, permitió que los sketches no solo entretuvieran, sino que también invitaran a la reflexión.

Alfredo en el papel de una madre judía que amenazaba con quitarse la vida

A su vez, diversos segmentos se destacaron por su crítica social y su capacidad para hacer reír a la audiencia mientras cuestionaban aspectos de la realidad argentina. Entre estos, se encontraba el segmento de El alumno Capusotto, donde Nazareno Casero hizo su debut precoz interpretando a un alumno que inventaba historias tristes para justificar su falta de estudio, engañando a sus profesores para obtener dinero.

Otro segmento muy recordado fue Los Cubrepileta, una parodia de las ficciones costumbristas italianas. En estos sketches, el personaje de Carlitos, interpretado por Capusotto, intentaba constantemente caer bien a la familia tradicional italiana de su novia, solo para ser engañado por Alberti y hacer el ridículo.

En la esfera deportiva, Hugo Cosme Fatigatti, un personaje interpretado también por Capusotto, reflejaba las actitudes de un futbolista polémico y poco profesional. El deportista ficticio enseñaba a los nenes en su escuelita de fútbol técnicas absurdas, mezclando humor con una crítica vinculada al ámbito del deporte profesional.

El ministro de ahorro postal que parodiaba a políticos de aquella época

Si bien lo principal fueron las carcajadas que provocaban, el programa también generó controversia en la sociedad, en especial por Todos juntos en capilla, que solía cerrar cada emisión. En este segmento, Alberti interpretaba a un párroco que relataba la vida del mártir Peperino Pómoro. Este sketch provocó la reacción de algunas asociaciones católicas, que llegaron a enviar cartas al canal y a los anunciantes solicitando que lo retiraran del aire.

También llegó a dejar una gran huella el personaje de Gilberto Manhattan Ruiz, interpretado por Casero, donde encarnaba a un ministro de ahorro postal, que anunciaba medidas de recortes y “cachetazos” económicos de una manera abrupta.

Fabio Alberti como Peperino Pómoro

Los segmentos del programa eran diversos, pero cada uno de ellos logró instalarse en la memoria colectiva. Incluso, las nuevas generaciones se volvieron parte de su grupo de fanáticos y sus personajes lograron trasladarse a los tiempos actuales, donde se usan como memes, stickers y hasta gifs en las redes sociales.

Detrás de las risas

A la hora de ser consultado por su vínculo con los miembros de su equipo, Alfredo le confió a este medio que “Alberti es amigo mío”, en alusión al comediante que no solo fue parte de su equipo sino que luego siguió su carrera como parte de la dupla al frente de Todo x dos pesos y ahora tiene su propio restaurante en Uruguay, Choto. Por otro lado, el humorista comentó que Alacrán está “haciendo lo suyo en Miami e hicimos un show, pero ahora él no quiere trabajar porque está en lo suyo”. Por otro lado, el artista reveló: “Capusotto no me llamó por teléfono en 27 años, pero yo creo que todos tienen que matar eso para ser grandes”.

“A algunos nunca más los vi, creo que queda en el alma de todos y también cuando me acerco no parece muy importante para ellos lo que pasó. Generalmente tienen otra cosa, como en el caso de Alacrán, que tenía a Fernandito…”, reconoció el comediante a la hora de reflexionar sobre cómo se disolvió el vínculo con otros de los integrantes del equipo.

El segmento de Juan Carlos Batman reunía a varios de los actores

Por otro lado, Alfredo le confió a este medio que “la otra vez hablé con Vivian El Jaber para trabajar y ella me contó que está laburando muy groso, en obras muy importantes. Ella fue la que más se profesionalizó de todos….”. Mirando hacia atrás, recordó que “casi todos conocíamos a las familias, nos presentábamos a las novias que después fueron las mujeres…. Todos tuvimos un crecimiento muy grande y bueno, después con el tiempo se separan ‘The Beatles’”.

A la hora de realizar una comparación con el rubro televisivo en el que trascendió su show, Casero señaló que “la gente se ríe porque actúan a tentarse ante la tele”. “Se me hace que no hay una sola cosa que no sea una repetición constante”, marcó. También resaltó que “hoy por hoy hay cosas que son muy difíciles de producir, entonces buscan lo que les muestran en YouTube o TikTok”.

Los múltiples personajes del programa: Juan Carlos Batman, Peperino Pómoro y la familia de los Cubrepileta

“La visión cambió totalmente, ahora es la búsqueda de tratar de hacer pensar a la gente que no quiere hacerlo más, porque no aguanta más de tres segundos si algo no les interesa”. Por su parte, se mostró seguro de poder continuar realizando contenido de calidad. “En mi caso, me tengo mucha fe para hacerlo, aunque creo que ya está”, reflexionó.

El regreso de Cha Cha Cha

Los icónicos segmentos volverían en su 30° aniversario

“Sería un trabajo de locos. No es fácil volver a hacerlo porque tenés una gran corriente en contra, porque todos piensan que sos vos”, aseguró Alfredo a la hora de contarle a Teleshow que planea volver con su mítico ciclo. “Lo que pasa es que no hay lugar dónde hacerlo y no es sencillo. No es que yo lo quiera o no hacer, sino que mucha gente tiene que tener la buena voluntad o la plata para invertir. Y yo mismo les digo que no inviertan porque es un laburo bárbaro y hace falta mantenerlo con mucho dinero, que es como se hacía la televisión de antes, pero no la de ahora”, continuó el capocómico.

“Lo vamos a hacer con los que estén”, aseguró el humorista sobre su inminente proyecto (YouTube)

“Igual, yo tengo siempre el truco... Hoy por hoy está el deseo de hacerlo y tenemos pensado llevarlo a cabo, por lo que estamos tratando de conectarnos con la gente y lo vamos a hacer con los que estén”, adelantó el actor, quien tiene en sus planes volver en el aniversario número 30 de su ciclo de humor.

“Mi proyecto es hacerlo en un teatro grande, ubicado en la calle Corrientes, con todo lo que necesitamos”, aseguró Alfredo a la hora de compartir detalles inéditos de la vuelta de su ciclo y cuyo proceso dará inicios a fines de agosto, según el testimonio del propio actor. “Dentro de poco empiezo a trabajar y estoy feliz de poder hacerlo. Vamos a hacer Cha Cha Cha, pero a los 30 años con otro nombre. Sigue vivo como si hubieras hecho una joya y viste que sigue dando vueltas, pero cambia de dueño. Pero, a menos que la fundan, el ciclo va a seguir dando vueltas”, cerró.