Alfredo Casero suspendió una función de Cha Cha Cha en Mar del Plata: los supuestos motivos

En medio del éxito en la temporada veraniega, Alfredo Casero sorprendió al dejar a su equipo en medio de las funciones de Cha Cha Cha (Puro Show – El Trece)

En una temporada con una cartelera teatral repleta de propuestas en Mar del Plata, la llegada de Alfredo Casero y Rodolfo Alacrán Samsó con Cha Cha Cha – Edición verano había generado entusiasmo y sorpresa. Por primera vez, el legendario ciclo de humor desembarcaba en la ciudad balnearia, prometiendo revivir la mística de uno de los espectáculos más influyentes del humor argentino. Sin embargo, el clima de expectativa y alegría se vio interrumpido de manera abrupta cuando Casero decidió abandonar la ciudad, dejando una función sin realizar y generando incertidumbre sobre el futuro inmediato de la obra.

Según pudo saber Teleshow por parte de fuentes allegadas a la producción de la obra, “el sábado por la noche estaba pactada una función y Alfredo no fue, por lo que dejó plantada a la gente. Y el domingo agarró la camioneta y se fue a Capilla del Señor”. Ante la situación, comentaron a este medio que se quedaron “todos sin trabajo” ante la decisión del actor.

De acuerdo a lo que supo este medio, las funciones en el Teatro Enrique Carreras no fueron suspendidas de manera oficial, aunque las entrevistas y los compromisos laborales previamente pautados por el momento lo están. Sin embargo, la incertidumbre reina en el ambiente. Desde el equipo aún se espera una definición sobre la continuidad del espectáculo y el cumplimiento de las presentaciones previstas para el 16, 17 y 18 de enero.

El actor y su elenco había realizado su debut veraniego el pasado 7 de enero (@joynixmedia y @agenciacoralok)

A su vez, al igual que la versión que dieron en Puro Show (El Trece), la decisión abrupta tuvo como punto de partida el malestar de Casero con un productor de la obra. Según relataron, el actor se encontraba en la playa con su mascota y solicitó que lo fueran a buscar. Ante la imposibilidad del productor, quien no disponía de vehículo propio en ese momento y le ofreció enviarle un auto a través de una aplicación, el humorista reaccionó de manera inesperada: tomó sus pertenencias y emprendió viaje hacia su Capilla del Señor.

También este medio pudo saber que la relación entre el actor y el equipo de producción venía tensa desde su gira por Europa. “Terminó el Movistar Arena y estaba apalabrado para todo el verano. Lo confirmó tarde y ahora ocurrió esto”, indicaron colaboradores de la obra.

Luego de reencuentro en el Movistar Arena, Casero y Alacrán volvían a trabajar juntos en Mar del Plata (RSFotos)

La situación no tardó en viralizarse y generó revuelo en redes sociales y portales de espectáculos. La periodista Laura Ubfal fue una de las primeras en dar a conocer la noticia en su sitio web y sumó un dato que encendió aún más la polémica. “Se fue diciendo que ‘Mar del Plata es una mier…’ y desapareció dejando a Alacrán y a todo el equipo sin trabajo”, escribió Ubfal, ampliando el desconcierto y la polémica en torno a la salida del capocómico.

El público, que aguardaba por las funciones de Cha Cha Cha – Edición verano, se encontró con la noticia de la suspensión y la ausencia de Casero en el escenario. Las redes, por su parte, se llenaron de mensajes de apoyo al resto del elenco y de preguntas sobre la continuidad del espectáculo, mientras la producción intenta reorganizar la agenda y dar respuesta a los compromisos asumidos con el público y los medios.

Así, el esperado arribo de Cha Cha Cha a Mar del Plata quedó envuelto en un clima de incertidumbre y polémica, con funciones sin definir y un equipo que aún espera una explicación formal. Por ahora, la temporada sigue marcada por la incógnita y el desconcierto, a la espera de saber si el legendario ciclo de humor podrá volver a brillar en la costa atlántica o si, esta vez, el telón se baja antes de tiempo.