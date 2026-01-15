La decisión que tomó Alacrán Samsó luego de la partida de Alfredo Casero de Cha Cha Cha en plena temporada

Samsó rearmó su verano y se sumó a un nuevo proyecto en la Costa (Joynix Media)

En un verano donde la oferta teatral de Mar del Plata desborda de propuestas y nombres consagrados, la llegada de Alfredo Casero y Rodolfo Alacrán Samsó con Cha Cha Cha – Edición verano se posicionó rápidamente como uno de los grandes atractivos de la temporada. El histórico ciclo de humor, símbolo de varias generaciones, aterrizaba por primera vez en la ciudad balnearia con la promesa de revivir una mística que marcó una época. Sin embargo, el entusiasmo y la expectativa se vieron alterados abruptamente por la sorpresiva salida de Casero, que dejó al público y al equipo con más preguntas que certezas. Frente a este panorama, Alacrán decidió dar un giro y redefinir su propio verano artístico.

En medio de la suspensión de los shows y la incertidumbre sobre el destino de Cha Cha Cha, Alacrán optó por mirar hacia adelante y redefinir su participación sobre los escenarios. El humorista eligió continuar con su propio recorrido por la Costa Atlántica junto al humorista Alfredo Silva, con quien ya inició una serie de espectáculos en diferentes localidades. Consultado por Teleshow sobre el proyecto con Casero, fue claro: “Lejos estoy de ser quien lo decide. Pero hasta donde sé no parece que sigue. Yo ya estoy haciendo funciones en otra compañía”.

Esta nueva etapa, que comenzó recientemente, no es un salto al vacío para Samsó, sino el resultado de una amistad y una química de años con Silva. “Nosotros hace 20 años que contamos chistes juntos, cuando recién arrancaba Silva, que se hizo un fenómeno viral por WhatsApp. Sus chistes empezaron a circular por todos lados. Él surgió en Crónica TV con Anabela Ascar, lo llevaba asiduamente y él contaba chistes ahí. Después siguió en Polémica en el bar y ahora está en Telefe. Pero sobre todo, haciendo eventos y shows”, relató el capocómico a este medio.

Alacrán, en medio de la abrupta suspensión de Cha Cha Cha, se centró en su proyecto con Silva los lunes, miércoles y viernes (Gentileza Alacrán Samsó)

La conexión entre ambos va más allá del escenario: “Cuando él surge, nosotros ya nos conocíamos porque yo navegaba y él estaba en San Fernando. Empezamos navegando juntos, después contando chistes juntos. Y ahora, somos como esos jugadores de fútbol que sin levantar la cabeza saben dónde está el compañero y se hacen los pases“. Y ahondó: ”Subimos al escenario y le dije: ‘No, arrancás vos’, porque originalmente es la obra de él, la gente lo va a ver a él. Arrancó, hizo 20 minutos, me hizo pasar a mí, y después juntos tenemos como un pimpón de chistes. Un chiste le hace acordar a otro y la gente va pidiendo, y se arma algo muy dinámico y fresco, donde siempre sale distinto”.

La respuesta del público no tardó en llegar. Tras su primera función juntos el lunes pasado en San Bernardo, la experiencia fue tan positiva que decidieron repetirla y expandir la gira por toda la temporada. “Alfredo y su productor quisieron que yo me sume al show, que ya me quede y que haga toda la gira juntos. Es más, quieren que cuando volvamos a Buenos Aires, sigamos juntos”, reveló Samsó.

El humorista, que quedó abruptamente sin proyecto en Mar del Plata tras la salida de Casero, ve con buenos ojos este nuevo rumbo. “En este momento de cambio, donde todo el mundo está expectante de Cha Cha Cha, pero que eso ya no está, a mí me viene muy bien que se enteren de este cambio, que estoy haciendo funciones con Silva. Y seguramente vamos a agregar más funciones, pero lo importante es que se sepa que estoy embarcado en esto. Es algo muy lindo y que disfruto mucho”, aseguró, emocionado, por este proyecto.

Alacrán se sumó a Silva para realizar una serie de shows juntos en la Costa (Gentileza Alacrán Samsó)

La agenda de la dupla para el resto del verano ya está en marcha: los lunes en San Bernardo a las 23, los miércoles en el Teatro Ocean de Mar de Ajó a las 22 y los viernes en San Clemente en el mismo horario. Cada función suma capítulos a la larga trayectoria de Samsó y refuerza su vigencia en el humor nacional, aun cuando la cancelación del proyecto con Casero no haya sido confirmada oficialmente por la producción.

Así, en medio de la sorpresa y la reconfiguración de la temporada teatral, Alacrán apuesta por un verano de risas y nuevas aventuras, mientras el público de la Costa Atlántica celebra la oportunidad de reencontrarse con una dupla que hace de la química y la improvisación una fiesta sobre las tablas. La historia de Cha Cha Cha tendrá que esperar su próximo capítulo; por ahora, el show sigue, de la mano de quienes no pierden nunca las ganas de hacer reír.