Dani La Chepi reveló el mal momento que vivió con su hija: “Se golpeó en lo del progenitor”

Dani La chepi vivió un tenso momento con su hija Isabella (Candela Teicheira)

Dani La Chepi compartió en las últimas horas en su cuenta en redes sociales un episodio que generó preocupación entre sus seguidores. En la publicación, la actriz y comediante relató un angustiante accidente sufrido por su hija Isabella, quien tuvo que ser llevada de urgencia a una guardia médica. Según explicó, un diagnóstico inicial erróneo generó gran inquietud.

Con una imagen de su hija de fondo en momentos en que se encontraba en una camilla, comenzó su relato: “Buen día. Se golpeó en lo del progenitor. Antes de empezar mi show en Escobar pedí que la llevaran a una guardia”. Fue entonces cuando a la menor le indicaron la inmovilización del pie con una bota debido a una fisura mal soldada en el tobillo, lo que podría requerir una operación futura. Con mucho pesar, La Chepi capturó en una instantánea el momento del diagnóstico.

Sin embargo, en una segunda opinión médica, la situación se aclaró. “La llevé a una traumatóloga y en la radiografía se veía una fisura vieja, pero soldada perfectamente. No tiene que usar bota y tampoco está soldado mal”, explicó la comediante en su publicación. Este desenlace trajo alivio tanto a ella como a sus seguidores. A la vez completó aclarando que por el momento se le pidió “no hacer actividad física por una semana”.

La publicación de Dani La Chepi sobre la salud de su hija que generó preocupación

Fue así que Dani aprovechó el desafortunado evento para transmitir un mensaje crucial a sus seguidores de siempre buscar una segunda opinión médica. “Siempre hay que pedir otra opinión, aunque dé ‘paja’ movilizarse 15 cuadras o esperar un par de horas”, afirmó. Además, subrayó la importancia de priorizar la salud de los hijos sobre cualquier otra cosa y evitar discusiones innecesarias: “Siempre es prioridad la salud de nuestros hijos y no la frase ‘no me digas lo que tengo que hacer’. Quizás les pasa y estallan de bronca y comienza una guerra de discusiones que no terminan en nada”. A la vez, remató: “Yo elijo mi paz y la de mi hija. Para mí, dejar de luchar no es haber perdido, es ganar”.

En una reciente charla con Teleshow, ambas hablaron de su presente y sus vivencias. “Del 1 al 10, ¿qué tan presente estuve o estoy en tu vida? No me hagas llorar…”, le preguntó la actriz. Completamente segura de su respuesta, la nena afirmó, contundente: “En todo momento, en todas las cosas. En la tarea, cuando estoy mal, cuando estoy bien”. Esto dio lugar a que la Chepi recordara uno de sus tantos proyectos artísticos que se interpusieron en su tiempo con su hija. “¿Te acordás cuando hacía El Juego de la Oca con Pollo Álvarez… que yo me sentía muy culpable, ¿te acordás que tenías la muestra de patín y no podía llegar? Pero llegué... yo nunca me perdí nada, nunca, y aprendí mucho”, remarcó.

Sosteniendo esa misma línea, continuó: “¿Seguimos siendo un equipo? Vamos de gira juntas, desde chiquita”. Acompañar a su mamá era de las actividades cotidianas de Isabella, las que recuerda con mucho cariño. “Me gusta estar con vos y, segundo, porque para los chicos son familia…”, aseguró. Por su parte, Daniela sumó: “Yo me ponía auriculares, porque eras muy chiquita y la música estaba muy fuerte, ¿te acordás cuando cantaba con Cacho Castaña?”.

“¿En qué cosas nos parecemos?”, fue otra de las preguntas que dejó vislumbrar el lado íntimo de ambas. “En un montón, nos gusta ver películas, es nuestro momento, ¿o no?”, aseguró la mayor de la dupla. “Nos gusta hacer videos juntas”, sumó Isabella. La cantante también confesó algunas similitudes entre ellas. “Nos parecemos en el gusto de la ropa, que vos usás mi ropa y yo la tuya, que yo no estoy de acuerdo, pero bueno…”. Acto seguido, con un tono divertido, Isabella le señaló las prendas que eligió para la entrevista: “¿Y esa remera de quién es? ¿Y esa remera?”. “Es tuya hija”, admitió la actriz entre risas.