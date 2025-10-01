Teleshow

La China Ansa celebró el cumpleaños de su marido Diego Mendoza con una lluvia de amor y fotos familiares

En pleno embarazo, la conductora homenajeó al exfutbolista por sus 33 años con una dedicatoria pública en las redes

La China Ansa recopiló algunos de los mejores momentos con su pareja por sus 33 años (Instagram)

La llegada del cumpleaños número 33 de Diego Mendoza se convirtió en una verdadera celebración del amor familiar y la complicidad de pareja gracias al sentido homenaje público que le dedicó China Ansa. Fiel a su estilo transparente y cariñoso, la conductora eligió las redes sociales para rendirle tributo al hombre que, asegura, es el verdadero motor de su familia. Un posteo en Instagram, cargado de imágenes de ternura y momentos cotidianos compartidos, fue la muestra de ese vínculo que en el tiempo no hace más que fortalecerse.

El texto que acompaña la publicación es puro sentimiento y confiesa en voz alta todo aquello que muchas veces queda reservado a la intimidad.“Feliz todo a mi gran amor. Hoy cumple años el verdadero empuje de esta familia, la persona con más claridad en sus actos y palabras que conocí en mi vida. La lealtad y honestidad con la que encarás al mundo, es lo que te convierte en un distinto…”, arranca China, transformando el posteo en carta abierta y en muestra de gratitud diaria.

El orgullo y la admiración desbordan en cada línea, hasta llegar a ese salto entre pasión y humor tan característico en la presentadora: “Ya sé que lo sabés de memoria, pero me tenés loca de amor como el primer día. No dejo de admirarte y amarte con locura”.

"No dejo de admirarte y amarte con locura", señaló la presentadora

Pero Ansa no se quedó ahí y fue por más, elevando la declaración al plano familiar. Reflexiona sobre su propio camino: “Y hoy reafirmo que en su momento creí estar eligiendo al mejor para mí, pero estaba eligiendo al mejor para mis hijos. Te amo, felices 33. Sí, me sigo comiendo a un pibito”.

En una de las imágenes principales de la publicación, la conductora deslumbró con un vestido dorado que acompaña su pancita de embarazada, y selló el momento con un tierno beso en la mejilla de Mendoza. Él respondió con una sonrisa relajada, la de quien está en casa, amado y en su mejor versión. La secuencia es una postal de felicidad y seguridad doméstica: el brillo del vestido, el apretado abrazo entre ambos y el gesto de ternura reflejan la esencia de una pareja que supo construir el amor desde el afecto y la amistad profunda. Los años transcurrieron y la complicidad solo creció, multiplicándose con la llegada de sus hijos.

La China celebró los 33 años de su pareja y padre de sus hijos
La conductora plasmó sus sentimientos en palabras y postales

Las imágenes acompañan ese texto a la perfección. Además de la instantánea de gala, se suman fotografías al aire libre, despojadas, donde la pareja disfruta del sol y del verde junto a su hija, lejos del bullicio mediático y de los sets. Hay abrazos espontáneos, besos y carcajadas; momentos que se alejan de los flashes y se acercan a lo real: la felicidad construida día tras día.

China no se detuvo solo en las fotos: también subió dos videos íntimos que muestran la dinámica familiar. En uno, Diego sostenía una pastafrola mientras su hija le canta “feliz cumpleaños” luciendo una remera personalizada con la frase “Papito, feliz cumple” escrita a mano, y la emoción y orgullo se reflejan en el rostro de ambos. En el otro, el agasajado presumió una camiseta con el frente que dice “papá de dos” y, en la espalda, la simpática advertencia. “No duermo nunca más”, un guiño tierno a la paternidad y sus desvelos.

La pareja junto a su hija mayor, India (Instagram)

El posteo acumuló en pocas horas cientos de “me gusta” y mensajes de afecto de parte de amigos, colegas y seguidores. No es para menos: quedó en evidencia que el motor de esta familia está en el cariño genuino, la admiración sincera y la celebración cotidiana de lo simple. A corazón abierto y sin filtros, China eligió rendir homenaje al compañero con el que sigue apostando todo: al amor maduro, a la complicidad, a la paternidad compartida y al futuro que juntos están gestando. Una historia auténtica, llena de motivos para festejar.

