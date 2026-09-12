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Zelensky advirtió que Putin “no va a cambiar su objetivo” de conquistar Ucrania por completo

“La paz es una victoria en comparación con la guerra, pero nosotros ya teníamos paz antes de esta guerra, y por eso no estoy seguro de que sea una situación en la que todos ganen”, reflexionó el presidente ucraniano

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Alina Smutko)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/Alina Smutko)
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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, rechazó que la guerra con Rusia pueda resolverse con una fórmula “en la que todos ganen” y advirtió que su par ruso Vladimir Putin no renunciará a su objetivo de ocupar el país, por lo que reclamó garantías de seguridad para Ucrania tras las reuniones de los enviados del mandatario estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Moscú y Kiev.

“No hay una situación en la que todos ganen en esta guerra. No puede ser así, porque ha habido tantas pérdidas humanas. Dejó de ser una situación en la que todos ganan desde el primer día de esta guerra”, afirmó en una entrevista con la cadena CBC durante su visita a Canadá.

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El mandatario se mostró crítico con la postura del asesor presidencial estadounidense Jared Kushner, quien viajó a Ucrania y Rusia junto al enviado especial Steve Witkoff para reactivar las negociaciones por la paz y planteó la búsqueda de un punto en el que “todos ganen”.

“La paz es una victoria en comparación con la guerra, pero nosotros ya teníamos paz antes de esta guerra, y por eso no estoy seguro de que sea una situación en la que todos ganen”, señaló Zelensky.

El jefe de Estado ucraniano vinculó cualquier avance en las conversaciones con la necesidad de que Estados Unidos y otros aliados otorguen garantías de seguridad a Ucrania. “No tener que vivir con miedo de que mañana nos vaya a ocupar”, indicó sobre esa exigencia.

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El presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, llegan a una conferencia de prensa conjunta en Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)
El presidente de Ucrania, Volodimyr Zelensky, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, llegan a una conferencia de prensa conjunta en Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Zelensky afirmó que Putin “no va a cambiar su objetivo” respecto de Ucrania y remarcó: “Él no va a cambiar su objetivo. Nunca. Conozco su objetivo y sé que esta persona quiere ocuparnos por completo. Y lo hará si no somos lo suficientemente fuertes y si el mundo no se mantiene unido”.

La visita de Kushner y Witkoff tuvo como eje la reanudación de las negociaciones para lograr un acuerdo entre Moscú y Kiev que ponga fin a la guerra. Ambos aseguraron que lograron avances y anticiparon una próxima reunión con representantes ucranianos y rusos para retomar el proceso.

“Creo que hemos logrado un avance significativo en Moscú. Hemos escuchado nuevas ideas”, declaró Witkoff desde Kiev, después de mantener conversaciones con Putin y Zelensky.

El mandatario ucraniano pidió el viernes a la administración de Donald Trump que imponga nuevas sanciones contra Rusia, tras los recientes ataques mortales registrados en territorio ucraniano. “Las sanciones deben imponerse ahora”, afirmó durante el foro Yalta European Strategy. “Sinceramente, a veces no entiendo por qué no se pueden tomar decisiones rápidamente”, añadió.

Zelensky solicitó a Trump nuevas sanciones contra Rusia (Europa Press)
Zelensky solicitó a Trump nuevas sanciones contra Rusia (Europa Press)

Zelensy anunció además que prevé reunirse con Donald Trump a fines de septiembre, mientras Estados Unidos impulsa contactos para intentar negociar el final de la guerra que comenzó en febrero de 2022. Además, reclamó una tregua entre Kiev y Moscú para detener los ataques contra infraestructuras energéticas.

Ucrania, sostuvo, responderá si Rusia ataca su red eléctrica durante el invierno. “Rusia sabe que, si atacan… recibirán lo mismo en respuesta”, advirtió. Moscú y Kiev intensificaron en los últimos meses los ataques de largo alcance, mientras las conversaciones promovidas por Estados Unidos continúan sin avances para poner fin al conflicto.

Un ataque ruso con drones contra una estación de servicio en Kiev causó el viernes la muerte de dos personas y dejó a otras cuatro hospitalizadas, según informó el alcalde de la capital ucraniana.

(Con información de Europa Press)

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