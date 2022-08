Tiene 21 años, brilló interpretando una ópera y logró lo que parecía imposible en Canta Conmigo Ahora

Avril Lerman interpreta "Nessun Dorma" en Canta Conmigo Ahora (El Trece)

Algún día tenía que pasar. Después de 15 galas, casi cien participantes, repechajes y desempates, en Canta Conmigo Ahora se rompió el récord de los cien votos. El programa que conduce Marcelo Tinelli en El Trece mostró a las cien luces amarillas encendidas con los cien jurados de pie, en un clima de emoción que dominó el estudio durante un buen rato. La responsable fue Avril Lerman, una santafesina de 21 años que cautivó a todos con una impactante versión de “Nessum Dorma”. Y fue tan destacada su actuación, que terminó con los seis intérpretes líricos del jurado quisieron compartir un rato el escenario con ella.

Todo había comenzado un rato antes, cuando la joven se presentó como cantante y coach vocal y dejó ver su gusto muy variado por la música, de Adele a Guasones; de Los Beatles a Abel Pintos. Y reveló un sueño que tenía desde muy chica y que estaba a punto de hacerlo realidad. “Hasta Tinelli y el Maipo no paro”, la frase que inmortalizó Zulma Lobato y que repetía desde su casa mirando el gran show de la televisión.

Marcelo Tinelli y Avril Lerman (Ramiro Souto. LaFlia)

Cuando se apagaron las luces, apareció con autoridad ante los cien jurados, que conjeturaban qué género podría interpretar. Y se presentó con una declaración de principios: “La música me hace olvidar de todo, me ha sacado de momentos difíciles, me acompañó en momentos hermosos. Me hace despegar, espero que vuelen y que canten conmigo”. Vaya si lo consiguió.

Avril abrió los ojos y sacó todo el caudal de su voz para interpretar Nessun Dorma, el aria de la ópera Turandot de Puccini. Ni bien se encendieron las pantallas y se permitió la opción de votar, el panel empezó a poblarse de señales amarillas, la prueba de que la gran mayoría de los jurados le estaba dando su visto bueno. Algunos, se dejaban llevar por la cadencia de la melodía moviendo sus brazos al compás. Otros, como los tenores Eduardo Bosio y Darío Sayegh no pudieron controlar el impulso de acompañarla. Alejandro Paker, el más estricto del estrado, no pudo resistirse y fue el último en pararse con lágrimas en los ojos, otorgando el pleno de jurados por primera vez en lo que va de la competencia.

Avril Lerman interpretó "Nessun Dorma" con los jurados en Canta Conmigo Ahora (El Trece)

Avril rompió en llanto, mientras Marcelo se acercaba incrédulo y el jurado parecía la popular más efusiva con gritos y aplausos. “¿De dónde saliste? ¿Dónde estabas?”, vociferaba el conductor antes de anunciar formalmente su puntaje. “Estoy muy agradecida, admiro a todos los que están ahí y a vos”, dijo la participante todavía conmovida mirando a Tinelli y antes de presentar a su familia. “Vine con papá, mamá, la novia de papá....”, enumeró hasta que Marcelo la frenó para aflojar el clima “Medio mi estilo sos vos”, le profirió al hombre que sonreía orgulloso por la performance de su hija.

Tinelli empezó la ronda de devoluciones por los cantantes líricos que no escatimaron elogios ni lágrimas. “Me llegaste al corazón, tu italiano fue magnífico”, señaló una emocionada Gabriela Pochinki. “Es el aria emblema de los tenores, popularizada por Luciano Pavarotti. Tuvo un desarrollo fantástico y quiero escucharla el resto del certamen para ver qué tiene para ofrecer”, agregó Eduardo Bosio.

Los cien jurados de pie por primera vez en Canta Conmigo Ahora (Ramiro Souto. LaFlia)

Desde otro rubro, L-Gante destacó la potencia de la interpretación: “Faltaba que exploten los vidrios por el tono de voz”. Por su parte, Coti destacó el trabajo cotidiano para lograr los objetivos. “No es solo soñar, sino esforzarse. Está muy enfocada, le pone energía y eso es muy valorable, por eso conseguiste lo que nadie logró”

Darío Sayegh retomó la senda de los cantantes líricos: “Pensé que iba a cantar una balada, cuando escuché ‘Nessun Dorma’ me desmayé. Me dejó helado y temblando, me hiciste acordar a la emoción cuando nace un hijo”, señaló conmovido. A continuación, todos los jurados líricos se congregaron en escena: Gabriela, Eduardo, Darío, Eduardo, Claudia Tejada, Nacho Mintz y Gisela Hendricks, que interpretaron el aria junto a Avril, regalando un inolvidable momento televisivo y abriendo una gran expectativa con lo que pueda ocurrir con la participante en lo que resta de la competencia.

