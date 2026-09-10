Los casos de dengue aumentaron 7,1% en una semana en Panamá

Los menores de 10 a 14 años registran la incidencia más elevada de la enfermedad, con 227,7 casos por cada 100.000 habitantes. Foto: Composición Infobae Perú

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Panamá acumuló 7.086 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 33, comprendida entre el 16 y el 22 de agosto de 2026. Aunque el Ministerio de Salud destacó una reducción de 30,4% frente al mismo periodo de 2025, la comparación semanal muestra un incremento de los contagios registrados.

En la semana 32, correspondiente del 9 al 15 de agosto, el país reportaba 6.616 casos acumulados. Una semana después, la cifra subió en 470, equivalente a un aumento de 7,1%, aunque parte de esa diferencia podría incluir notificaciones tardías incorporadas por el sistema de vigilancia epidemiológica.

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La variación también aparece en las clasificaciones clínicas. Los pacientes sin señales de alarma pasaron de 5.767 a 6.172, mientras aquellos con síntomas que requieren vigilancia aumentaron de 810 a 874. Los cuadros graves avanzaron de 39 a 40 casos durante el periodo comparado.

Las hospitalizaciones acumuladas pasaron de 753 en la semana 32 a 815 en la siguiente, un crecimiento de 62 ingresos o 8,2%. Las muertes también aumentaron de 16 a 17, aunque el total de pacientes internados permanece 14,7% por debajo del registrado durante 2025.

Las hembras del mosquito Aedes aegypti transmiten el virus después de alimentarse de la sangre de una persona infectada. (Magnific)

La mayor variación territorial ocurrió en Colón, que pasó de 1.595 a 1.753 diagnósticos, con 158 registros adicionales. La Región Metropolitana añadió 81 y alcanzó 1.861; San Miguelito sumó 54 y Panamá Norte incorporó 48. Chiriquí reportó 45 casos más y Panamá Oeste agregó 41.

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Los corregimientos con más de 100 contagios incluyen Veracruz, con 663; Puerto Pilón, con 381; y Tocumen, con 280. También figuran Sabanitas, Cristóbal Este, Burunga, Cristóbal y 24 de Diciembre. El grupo de 10 a 14 años presenta la incidencia más elevada, con 227,7 casos por cada 100.000 habitantes.

La mayoría de las infecciones produce fiebre, dolor intenso de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, náuseas, vómitos y sarpullido. Los síntomas suelen comenzar entre cuatro y diez días después de la picadura y pueden mantenerse durante varios días, según la Organización Mundial de la Salud.

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El peligro puede aparecer cuando la fiebre comienza a disminuir. Dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías o nariz, cansancio extremo, irritabilidad, dificultad respiratoria, piel fría o presencia de sangre requieren atención médica inmediata, porque pueden indicar pérdida de plasma, hemorragias o afectación de órganos.

Las autoridades sanitarias recomiendan eliminar objetos inservibles y mantener tapados los depósitos utilizados para almacenar agua. Cortesía Minsa

El dengue se transmite principalmente mediante la picadura de hembras infectadas del mosquito Aedes aegypti. Los machos no propagan el virus porque se alimentan de néctar y otras sustancias vegetales; son las hembras las que necesitan sangre para desarrollar sus huevos y pueden adquirir el agente infeccioso al picar a una persona enferma.

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Posteriormente, el insecto puede transmitirlo a otros seres humanos durante nuevas picaduras. El contagio directo entre personas no constituye la vía habitual. Los mosquitos tienen mayor actividad durante el día y depositan sus huevos en recipientes con agua estancada, incluso en cantidades pequeñas acumuladas dentro o alrededor de las viviendas.

En el escenario regional, la transmisión permanece activa, aunque con comportamientos distintos entre países. América registró en 2024 su peor epidemia documentada, con más de 12,6 millones de casos, antes de observar una reducción durante 2025. La circulación simultánea de varios serotipos continúa elevando el riesgo de cuadros graves en personas infectadas previamente.

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Durante 2026 persisten focos importantes. El estado brasileño de São Paulo contabilizaba hasta el 1 de septiembre 58.271 casos y 41 muertes, con 81 municipios en condición epidémica, aunque sus cifras eran inferiores a las de los dos años anteriores. El dato muestra un panorama regional heterogéneo, sin una disminución uniforme.

Los pacientes hospitalizados aumentaron de 753 a 815 entre las semanas epidemiológicas 32 y 33. (Crédito: Agencia Andina)

El Ministerio de Salud insiste en eliminar objetos inservibles, tapar depósitos, cepillar recipientes y renovar frecuentemente el agua almacenada. También recomienda evitar la automedicación, especialmente con aspirina o ibuprofeno, porque pueden incrementar el riesgo de sangrado, y acudir a una instalación sanitaria cuando aparezcan señales de alarma o deterioro repentino.

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La comparación entre las semanas 32 y 33 confirma que el acumulado nacional continuó creciendo, pese al descenso frente a 2025. Por ello, la reducción interanual no significa que la transmisión se haya detenido: el aumento de casos, hospitalizaciones y una nueva defunción evidencia que el riesgo continúa presente en varias regiones del país.