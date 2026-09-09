Los diez momentos televisivos imperdibles de Chiche Gelblung

¿Cómo llamarlos? ¿"Momentos Chiche"? Surgieron en Memoria, el programa de Canal 9 que le aportaría definitivamente fama para el gran público, luego de años a cargo de la revista Gente. Denominador común: de lo impactante a lo polémico, de lo bizarro al olfato popular, o mejor, todo eso junto...

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La carrera periodística de Chiche Gelblung se divide claramente en su paso por la gráfica (revista Gente y La semana), por la radio (Continental, Mitre, Radio 10) y por la televisión. Pero fue sin duda desde su programa Memoria, en Canal 9, a mediado de los ‘90, donde surgirá el Chiche creador de momentos televisivos de alto impcato, casi siempre bordeando lo bizarro, como se verá.

Aquí, un compilado, un greatest hits de diez momentos destinados a ser recordados cuando no hablábamos de virales.

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La autopsia del ET

Memoria, su ciclo de Canal 9, fue el programa desde el que Chiche comenzó a patentar su estilo televisivo, con notas siempre cercanas a lo bizarro. Para muestra, nada mejor que la famosa autopsia del ET. Nótese el famosa, y es que basta pensar en Chiche en la tele para asociarlo automáticamente con ese momento de indudable bizarrez.

En una nota con Fernando Dente, el prestigioso periodista explicaba: “Eso fue inolvidable. Pero ¿qué pasa?, eso fue un documento. En realidad, nosotros hicimos una joda. De hecho, yo debo haber hecho cuarenta viajes a Estados Unidos a explicar la historia de esta autopsia... La historia maravillosa fue que el programa de Fernando Bravo y Teté Coustarot compraron los derechos de esa autopsia, que costaba en ese entonces cuarenta mil dólares. Cuarenta mil dólares nosotros no lo teníamos ni en dos meses... Entonces llamo a un tipo que era un desmitificador de las falsas ciencias. Lo llamo y le digo: ‘Enrique, quiero hacer la autopsia del ET’. ‘Sí, es una truchada’, dice. ‘Bueno, vamos, hagámosla’. Hicimos un muñeco, la escenografía era bastante elemental. Y teníamos que determinar cómo le sacábamos las vísceras y terminaron siendo menudo de pollo. Compramos tres kilos de menudo de pollo, se lo metimos dentro del ET y sacábamos los menudos de pollo".

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Aquí, las imágenes: más que mil palabras, como se sabe...

La famosa autopsia del ET en Memoria

Mirtha Legrand, sacada con Daniel Tinayre en un corte

Mirtha Legrand discute, sacada, con su marido, Daniel Tinayre. No están al aire, es un corte. Algo no le gustó, algo salió mal, y Mirtha se lo ricrimina a su esposo, por entonces involucrado en la producción de sus tradicionales almuerzos. Entrevistado sobre el tema, Chiche cuenta la trastienda, y revela el primer responsable de la difusión del tape: “Me lo trajo Gerardo Rozín. Me dice: ‘¿Te animás a poner esto?’ Por supuesto que me animo, ¡cómo no me voy animar!...“ Hoy sería viral, claro.

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Mirtha Legrand insultando

Con Mariana Nannis: “¿Vos tuviste que sacar alguna puta de encima de Claudio?”

Así, con esa crudeza podía preguntar Chiche. Y olfateaba como pocos las notas de alto impacto, esas que generan rebote (lo que hoy entendemos por viralizarse). Tema: botineras. Personaje: Mariana Nannis, por entonces la mujer de Claudio Caniggia, figura de la Selección argentina, “socio” en la cancha y en la noche de Diego Maradona...

—Mariana, vos hablaste que alrededor del fútbol hay dos mil prostitutas -arranca Chiche, suavecito...

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Entrevista con Mariana Nannis

Con Yiya Murano: “Soy inocente, señor Gelblung, no he matado, no soy una asesina”

Otra nota de alto impacto en Memoria. “Si es verdad lo que dice la Justicia y por lo que la condenaron, la señora María de las Mercedes Bola Aponte de Murano sería la primera asesina serial de la historia. Ella está acá hoy con nosotros”. Así presenta Chiche a Yiya Murano, la envenenadora de Monserrat, como se la comenzó a llamar mediáticamente a quien fue acusada y condenada por tres crímenes. Envenenaba a sus víctimas con masitas a la hora del te.

Tras una serie de preguntas y respuestas, ella dirá, mirando a cámara: “Soy inocente, señor Gelblung, y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. No he matado, no soy una asesina”. Su caso se hizo tan famoso en la historia criminal vernáculo, que el año pasado llegó al streaming en formato serie: Yiya, con Julieta Zylberberg y Cristina Banegas en los roles protagónicos.

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Entrevista a Yiya Murano

Alejandra Pradón bajo el detector de mentiras: “¿Alguna vez fuiste infiel?“

Invitado a recorrer su carrera por Fernando Dente, acá Chiche recuerda la vez que llevó a la vedette Alejandra Pradón para que se someta ante el detector de mentiras, otro momento estrafalario (evitaremos bizarro esta vez) en su carrera. Por su puesto, la pregunta del millón fue “¿Alguna vez fuiste infiel?“. Y de esta manera Chiche defendió su nota: ”Contame cómo se te ocurrió eso, porque yo te creí todo; no sé si era verdad o mentira, pero te lo creí todo", lo encaró Dente. “El detector de mentiras es una máquina muy seria. La clave no es las respuestas, la clave está en las preguntas, en cómo vos le preguntás. Al detector de mentiras vos le podés mentir, le podés decir la verdad, ¿viste?, qué sé yo. Lo que vale únicamente es la pregunta", explico, doctoral, Chiche.

Alejandra Pradón en el detector de mentiras

Graciela Alafano y Matías Alé se desnudan en vivo: “Preparen las tiritas negras, muchachos”

Graciela Alfano y Matías Alé salieron entre 1999 y el 2008, casi una década en la que se convirtieron en uno de los romances mediáticos más potentes al nuevo milenio. Chiche los desafía en cámara, sabiendo que ninguno de los dos le temía al ridículo, y si se trataba de levantar la vara de lo políticamente incorrecto, la pareja jugaría que juego. Y sí, no tuvieron problemas en franelear ni en ir quitándose la ropa...

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“¡Dos dementes!“, se defiende Chiche, y luego explica: ”El problema que yo tenía... yo trataba de tapar porque estaba mirando cuándo salía la placa de protección al menor. Si salía la placa listo, estábamos salvados. Al otro día nos querían levantar el programa. ¡Pero eso eran dos dementes!“.

El romance de Graciela Alfano con Matías Alé

Con Flavia Miller: “¿Te podés sacar un minuto los anteojos, por favor, que Bayly quiere verte los ojos?”

Alejandra Olga Suárez —Flavia Miller de nombre artístico— fue, en los ‘90, vedette, actriz y conductora. Buceando en la web, se le adjudica la siguiente filmografía: Susy, Humberto y Gladiolo (1997) y Trampa para gatos 3 - El Regreso de Jacobo (1999), dirigida por Victor Maytland antes de dedicarse de lleno (él) al cine XXX. Y Verano Maldito (2011), de Luis Ortega. La web también consigna que, entre 1992 y 1996, fue “extra en varias telenovelas” (no dice cuáles).

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Chiche había invitado a Jaime Bayly y, en medio de la entrevista con el peruano, hizo un movil con Miller y, hablando sobre cuestiones estéticas, le preguntó eso: “¿Te podés sacar un minuto los anteojos, por favor, que Bayly quiere verte los ojos?”. Y pasó esto...

Con Laura Miller y Jaime Baily

Con Freddy Villarreal, su imitador: “¿Uno puede hacer una nota de una pelotudez y que parezca interesante?"

Ese capo de la comicidad, máxime en el terreno de la imitación, que es Freddy Villarreal no podía no imitar a Chiche entre su larga lista de personajes. Y eso ya lo dice todo: sólo se imitan aquellas personas que tiene un estilo característico, único, personal, reconocible.

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Chiche se presta al juego, y a la vez, Freddy va al filo con el guion del sketch, donde se invierten los roles: “¿Qué tal? Buenas noches. Es, yo diría, la primera vez que me toca entrevistar a un imitador -empieza el Chiche/Freddy-. Y en este caso, lo curioso es que este imitador me imita a mí mismo. Hoy con nosotros nos acompaña Freddy Villarreal. Fuerte aplauso para Freddy. ¿Cómo estás?"

Y un poco más adelantes, más sarcástico, el humorista dispara con esta pregunta:

—¿Uno puede hacer una nota de una pelotudez y que parezca interesante?

Y responde Chiche:

—Mirá, yo imitando personajes medio pelotudos no me va mal.

La imitación de Freddy Villarreal

Entrevista a Nelson, “el hombre más pequeño del mundo”

Acá, además de bizarra, la palabra es freaky. Así hay que describir la entrevista entre Chiche y Nelson de la Rosa, el actor y comediante dominicano conocido popularmente como el hombre más pequeño del mundo (fallecido el 22 de octubre de 2006 a los 39 años de edad a causa de un infarto agudo de miocardio). Otra constante de Chiche: personajes... raros, freakys., tal el caso de Nelson, cuya estatura rondaba los 71 centímetros, y que en el país ganó popularidad a partir de una entrevista con Susana Giménez.

—¿Cuántos años tenés, Nelson?

—Treinta y dos.

—¿Cuánto?

—Treinta y dos.

—Bueno, no te había entendido bien. ¿Medís cuánto?

—Mmm...

—¿Setenta y un centímetros?

—Mmm...

—¿Y pesás...? ¿O no te pesás?

—(Ríe).

—No tenés ni idea. No te pesás...

—No tengo ni idea.

—Bueno, Nelson, contame un poco cómo es tu vida en este momento. ¿Estás casado, soltero?

—Soy casado.

Y así siguió la charla...

Entrevista con Nelson, el "hombre más pequeño del mundo"

Silvia Süller se somete a una “operación psíquica”

“A esta operación se iba a someter una voluntaria, pero tenemos a la señora Silvia Süller -presenta la nota Chiche-. El doctor Enrique Márquez, sanador filipino...”

El graf anuncia: EXPERIENCIA EN VIVO EN MEMORIA Silvia Süller se somete a una operación psíquica...

Los seguidores de Chiche lo saben bien: Silvia Süller primero, y su hermano Guido después, pasaron a ser invitados habituales en los programas de Chiche Gelblung.

—Te vamos a tener que destapar un poquitín -dice el galeno.

—Yo me voy a ubicar acá. ¿Estás nerviosa? -le pregunta Chiche.

—Y... no sé, más o menos, qué sé yo... -dice ella.

—No tengas miedo, porque vamos a trabajar sobre tu cuerpo bioplásmico.

Y así comenzaba otro momento Chiche en nuestra bendita tele.

Operación Filipina en vivo con Silvia Süller