Nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand desde su internación: “Evoluciona favorablemente”

El Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, internada por un cuadro respiratorio bronquial.

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En el mediodía de este miércoles, el Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, internada por un cuadro respiratorio bronquial. Según el comunicado, “La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia”.

El texto agregó además que “de no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”.

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Con esas precisiones, el informe oficial firmado por el Dr. Enrique Echagüe, Director Médico Sanatorio Mater Dei, aportó nuevos datos sobre la evolución de Mirtha Legrand, en una internación que mantiene la atención puesta sobre cada novedad.

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand

La expectativa por este nuevo parte creció durante las últimas horas, luego de varios reportes sobre el cuadro de la conductora y sobre cómo atravesaba su estadía en el centro de salud. Hasta ahora, la información oficial habló de control clínico, seguimiento médico permanente y tratamiento acorde al diagnóstico inicial. Por eso, esta nueva actualización resulta clave para determinar si hubo cambios en su cuadro general, si respondió de manera favorable a la medicación y si existe alguna definición sobre la continuidad de la enfermedad.

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Cabe recordar que, desde que se conoció la internación, el estado de la conductora quedó bajo observación pública y generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo y en la televisión argentina. Cada dato sobre su evolución ocupó un lugar central, tanto por la dimensión de su figura como por la preocupación que despertó la noticia.

El conductor se comunicó con su hija, Marcela Tinayre, y contó en vivo novedades sobre la diva (Video: LAM, América TV)

La internación de Mirtha Legrand tomó estado público el domingo 7 de septiembre, cuando se conoció el primer parte médico difundido por el sanatorio. En ese informe inicial, la institución señaló que la conductora cursaba un cuadro respiratorio bronquial y que quedaba internada para su tratamiento y observación. Desde ese momento, el seguimiento de su salud pasó a ocupar un lugar destacado entre las noticias del espectáculo.

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Un día más tarde, el lunes 8 de septiembre, se conocieron nuevos datos sobre cómo había pasado la noche en el sanatorio. La permanencia en la clínica respondió a la necesidad de sostener el monitoreo cercano del cuadro y de evaluar la respuesta a las indicaciones de los especialistas. En ese contexto, la evolución de la conductora empezó a ser seguida con atención no solo por su entorno íntimo, sino también por colegas, figuras del medio y una audiencia que desde hace décadas mantiene con ella un vínculo directo.

Con el correr de las horas, además, trascendieron informaciones de su entorno íntimo que llevaron tranquilidad. Algunas versiones señalaron que se mantenía de buen ánimo y que transitaba la internación en condiciones estables. En ese marco, uno de los datos que más repercusión generó fue el que indicó que continuaba acompañada por personas cercanas durante su estadía en el centro médico, un aspecto que ayudó a reforzar la imagen de una recuperación controlada y sin sobresaltos en esas jornadas.

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El martes 9 de septiembre, nuevas informaciones señalaron que Mirtha Legrand estaba tomando el té con dos amigas mientras seguía internada. Ese dato volvió a instalar una señal de calma alrededor de su estado, aunque sin desplazar la relevancia del parte oficial. En situaciones de este tipo, el comunicado médico funciona como la fuente principal para establecer con exactitud el cuadro de un paciente, por encima de cualquier versión o comentario surgido en su entorno.

La salud de Mirtha Legrand generó repercusión en el mundo del espectáculo y en la televisión argentina desde que se conoció su internación.

Por eso, el nuevo informe difundido este miércoles concentra ahora la atención. Será ese documento el que permitirá establecer cómo sigue la recuperación de Mirtha Legrand, si el tratamiento mantiene la misma línea y si el equipo del Sanatorio Mater Dei contempla la posibilidad de una próxima alta médica o la continuidad de la internación bajo observación.

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