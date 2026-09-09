Nintendo fecha The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake para Switch 2

The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time presenta un tráiler oficial.

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Nintendo emitió el martes 8 de septiembre de 2026 una edición de Nintendo Direct dedicada a los 40 años de The Legend of Zelda. Durante la presentación de media hora, Nintendo anunció que The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake llegará a Nintendo Switch 2 el 5 de noviembre de 2026 y confirmó el estreno cinematográfico de la saga para el 30 de abril de 2027. El programa también incluyó una consola temática, nuevos amiibo, conciertos y actividades en el Museo Nintendo.

Ocarina of Time regresa con cambios gráficos y jugables

El anuncio principal estuvo a cargo de Eiji Aonuma, quien presentó alrededor de 15 minutos de gameplay del remake de Ocarina of Time, el juego publicado originalmente en 1998. El material permitió observar su nueva dirección visual, las modificaciones en los diálogos y varios ajustes en los controles.

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Esta versión incorporará un botón de salto, una acción que no estaba disponible de manera convencional en el lanzamiento original. Nintendo también mostró cambios en el combate, las físicas, los menús y el HUD. Esta última sigla se refiere a la información que aparece en pantalla durante la partida, como indicadores de vida, objetos equipados y acciones disponibles.

El remake conserva a Link como protagonista y recupera personajes centrales como Zelda y Ganondorf, ahora con modelos, escenarios y animaciones reconstruidos para la nueva consola. La presentación no detalló si habrá cambios amplios en las mazmorras, la estructura de la aventura o el contenido narrativo más allá de los diálogos modificados.

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El lanzamiento está programado para el 5 de noviembre de 2026, dos semanas antes de la fecha atribuida a GTA VI en la información de la presentación. Nintendo acompañará el juego con Zelda Notes, una función dentro de la aplicación de Nintendo que será compatible con el remake. No se explicaron todavía todas sus herramientas ni los requisitos para utilizarla.

La película llegará a los cines en abril de 2027

Nintendo confirmó que la película de imagen real de The Legend of Zelda se estrenará el 30 de abril de 2027. La emisión no incluyó un tráiler, teaser ni escenas del proyecto, de modo que su aspecto visual y varios datos de producción siguen sin mostrarse.

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Shigeru Miyamoto explicó que será una historia nueva construida a partir de elementos asociados con los 40 años de la franquicia. La película llevará como título únicamente The Legend of Zelda, sin un subtítulo que identifique una entrega, época o versión específica de sus personajes.

Miyamoto afirmó que el motivo de esa decisión será evidente al ver la película, pero no ofreció más detalles para evitar adelantar información de la trama. Tampoco se comunicaron durante el Direct nuevos nombres para el reparto o el equipo creativo.

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El estreno queda separado por casi seis meses del lanzamiento de Ocarina of Time Remake. Nintendo utilizará así dos calendarios diferentes: la nueva versión del juego encabezará sus anuncios de finales de 2026 y la adaptación cinematográfica llegará durante el primer semestre de 2027.

El gameplay del remake de Zelda: Ocarina of Time mostró cambios como salto libre, cámara independiente y nuevas opciones de movimiento para Link.

Switch 2 temática, amiibo, conciertos y Museo Nintendo

Antes del estreno del remake, Nintendo lanzará una edición especial de Switch 2 inspirada en The Legend of Zelda. Estará disponible el 29 de octubre de 2026, una semana antes que el juego, y utilizará los colores verde y dorado junto con el símbolo de la Trifuerza.

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El paquete tendrá controles Joy-Con temáticos y una base con diseño exclusivo. La línea se completará con un Mando Pro y una funda de transporte, aunque la presentación no informó precios, regiones de distribución ni si el juego estará incluido con la consola.

Nintendo también anunció figuras amiibo de las versiones jóvenes de Link y Zelda. La información disponible sitúa su lanzamiento en 2027, sin una fecha concreta. Estos accesorios suelen permitir que los juegos compatibles reconozcan una figura física mediante tecnología NFC, aunque todavía no se detallaron las funciones que tendrán en el remake.

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La celebración musical comenzó dentro del propio Direct con una interpretación sinfónica de temas de la saga. El montaje repasó escenas centradas primero en Zelda, después en Ganondorf y finalmente en Link. El compositor Koji Kondo apareció durante la emisión para hablar sobre esa introducción.

Los conciertos presenciales comenzarán en 2027. Las fuentes coinciden en que habrá una presentación europea en Londres el 3 de abril, pero difieren sobre la extensión del recorrido: una menciona una gira europea con más ciudades pendientes, mientras que otra limita las paradas internacionales a Chicago, Londres y Melbourne, además de cinco fechas en Japón.

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El Museo Nintendo, ubicado en Kioto, también incorporará propuestas relacionadas con The Legend of Zelda. Entre las novedades anunciadas están un restaurante temático, una estatua de Link y nuevos espacios preparados para fotografías de los visitantes.