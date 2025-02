Martín Seefeld: la increíble historia de amor que marcó su vida y el secreto para estar 35 años en pareja

Martín Seefeld y su historia de amor

En una conversación distendida y llena de anécdotas, Martín Seefeld sorprendió al revelar en La noche perfecta los pormenores de cómo conoció a Valeria Giuliani, la madre de sus hijos Lola y Pedro, su pareja desde hace más de 35 años. Lo hizo con su inconfundible tono de humor, pero la historia tenía giros dignos de una novela.

El actor fue interrogado por Sebastián Wainraich con una pregunta que prometía incomodar: “¿Es verdad que conociste a tu actual mujer gracias a que te la presentó su exnovio?“.

Seefeld, con una sonrisa pícara, advirtió que el relato era aún más enredado. “En realidad, yo estaba casado…”, reveló, para dejar en suspenso a los presentes. Luego aclaró que, en el proceso de su separación, su exmujer había comenzado un romance con un hombre que, tiempo después, se convertiría en su amigo y en el inesperado cupido de su actual historia de amor.

“Él estuvo en danza con mi exmujer. En una situación, digamos, muy justita”, admitió entre risas. Wainraich, rápido de reflejos, lanzó: “Floja de papeles”.

Pese a lo que cualquiera podría imaginar, la relación entre el actor de Los Simuladores y aquel hombre no solo no se quebró, sino que se fortaleció con el tiempo. “Siempre con él tuve muy buena onda”, afirmó. Y recordó un comentario que le hizo su amigo tiempo después:“La verdad que me quiero matar, porque de saber la amistad que iba a tener con vos, no hubiera vivido lo que viví”.

Martin Seefeld y Valeria Giuliani viven un amor desde hace 35 años

Pero el destino aún tenía un capítulo más por escribir en esa historia. Fue ese mismo amigo quien, con la mejor intención, decidió presentarle a alguien que consideraba especial.“Tengo una mujer que me encantaría presentarte, me parece que es alguien para tener un vínculo”, le dijo.

Seefeld, ya separado y soltero, aceptó la propuesta. Sin embargo, cuando el amigo terminó de describir a la mujer, lanzó un dato inesperado: “Yo estuve ahí”.

La reacción del actor fue inmediata: “¡Pero vos estuviste en todos lados!“.

Aquella presentación resultó ser la única de su vida y la más importante. El encuentro se dio en una cena a cuatro, donde el presentador llegó con su novia de entonces, que ya no era la ex de Seefeld. “Nos conocimos, fuimos a comer con él y con la novia”, recordó.

Lo demás es historia: aquel vínculo floreció y, 35 años después, sigue intacto. Como cierre de la anécdota, Seefeld, con su característico humor, bromeó sobre el amigo que le presentó a su gran amor: “Ese amigo se fue a vivir a Estados Unidos y nos tenemos mucho cariño. Pero tengo miedo de que vuelva ahora”.

Más allá de la anécdota que lo llevó a conocer a su esposa, también compartió una reflexión profunda sobre lo que, en su visión, sostiene una relación de pareja a lo largo de más de tres décadas. No se trata de fórmulas mágicas ni de promesas eternas, sino de pequeñas decisiones cotidianas.

"El amor se construye con detalles que hacen que las relaciones crezcan", detalló Martín Seefeld

“Uno es el humor, que lo diferencian pocas letras del amor, te tenés que divertir mucho”, aseguró con convicción. Para él, la risa compartida es un pilar fundamental, una especie de refugio ante el vértigo de la vida. Pero también destacó otro elemento crucial: la evolución personal. “Cada uno crece a su ritmo, y a veces uno va más rápido que el otro. Lo importante es esperarse, acompañarse”, explicó.

Seefeld profundizó en la idea de que el amor no es solo un sentimiento espontáneo, sino una construcción de gestos. “Uno no ama porque sí, el amor se construye con detalles que hacen que las relaciones crezcan y lleguen a otro lugar”. Y en ese proceso de construir, también hay momentos de desajuste: “A veces vos venís atrás y te esperan, y viceversa”.

En tiempos donde las relaciones parecen regirse por la inmediatez, el actor puso el foco en la importancia de la complicidad más allá de la atracción física. “Mucha gente habla de lo sexual, y sí, es importante, pero el día tiene 24 horas”, reflexionó. “Hay que tener una muy buena conversación, divertirte y pasarla bien. Y compartir los mismos valores, claro”.

Una historia de amores cruzados, amistades improbables y la confirmación de que el destino tiene sus propios planes.