Teleshow

Nuevo escándalo legal con Los Palmeras: despidos, traiciones y una marca partida en dos

La emblemática banda santafesina atraviesa su momento más crítico mientras se debaten contratos, pagos y el derecho al nombre

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Los Palmeras, en una vieja
Los Palmeras, en una vieja estampa de épocas en que ambas figuras estaban juntas (Credito: Candela Teicheira)

El escándalo que sacude a Los Palmeras dio un giro decisivo: los músicos de la legendaria banda santafesina habrían sido despedidos de la empresa que sostenía al grupo. Así lo reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live, en un programa que expuso las fisuras y tensiones detrás del fenómeno musical.

La disputa entre los líderes históricos, Marcos Camino y Rubén Cacho Deicas, se convirtió en un drama de impacto nacional. Hubo un tiempo, recuerda Etchegoyen, en que “se dijo que estaban reconciliados... pero yo te lo contaba: estaba todo mal”. La herida, lejos de cicatrizar, se agrava.

Pero, ¿qué significa todo eso? “La novedad de último momento que tengo para anunciar es que despidieron a los músicos de Los Palmeras”, expresó el conductor. Su tono reveló sorpresa, pero también la crudeza de una crisis laboral y artística. “Te lo voy a detallar”, comenzó.

Marcos Camino habló de Los Palmeras

La información agregó una dimensión legal y comercial al conflicto. “La marca de Los Palmeras se vence el mes que viene y Cacho Deicas habría mandado a decir a sus abogados que avisen que él seguirá teniendo el 50% de la marca”, relató el periodista. El futuro del nombre y el legado del grupo queda en entredicho. ¿Cómo repartirse la historia, el público, el aplauso?

Mientras tanto, entre los músicos y Marcos Camino, se discutiría la rescisión de contratos. La empresa que los reunía, Palmeras Producciones, ya no los cobija. “Tuvieron que despedirlos legalmente”, apuntó Etchegoyen, quien aportó más detalles: “Legalmente fueron despedidos, obviamente uno imagina que Marcos creará otra empresa para contratarlos nuevamente y así seguir trabajando”.

Surge entonces una nueva camada de dudas: ¿existirá un nuevo “Los Palmeras” sin Cacho Deicas? ¿Pasarán los músicos de una sociedad a otra, como quien cruza una frontera invisible? Según el periodista, se estaría trabajando ahí mismo, en la disolución y los despidos bajo esa Sociedad de Responsabilidad Limitada. Habrá otra compañía —anunció— “que dependerá únicamente de Camino y ya no de Cacho”.

Cacho Deicas anunció su vuelta a los escenarios como solista

En la cumbia santafesina, la pregunta flota: ¿cómo sigue la historia ahora que la marca cruje y los músicos quedan a la espera de un nuevo capítulo? ¿Puede sobrevivir “Los Palmeras” a la batalla de sus propios fundadores?

A solo semanas de anunciar su regreso a los escenarios ahora como solista, Deicas atraviesa una de las etapas más intensas y significativas de toda su carrera musical. Atrás quedó su salida de Los Palmeras y la angustiante experiencia del ACV que puso en jaque su salud y su futuro.

Cacho Deicas contó cómo está su salud y cuándo nació su pasión por la música

A puertas abiertas, Deicas habló con una honestidad que caló hondo en los oyentes del programa de streaming Un poco de ruido. “¿Pensaste en tirar la toalla alguna vez después de este parate? ¿O estabas convencido que querías empezar este camino nuevo?”, le plantearon apenas lo recibieron. La respuesta del cantante vino cargada de emoción y gratitud: “Te digo la verdad. Vos sabés que yo me dediqué más a seguir esta carrera porque cuando yo caí enfermo, la gente me mandaba mensajes, me mandaba todo el cariño que pueda haber. No sabés las cosas que me decían para levantarme el espíritu, para levantarme el ánimo. Fue la gente la que me ayudó y me puso otra vez en el mismo lugar”, reveló.

Palabras que encierran una verdad: el respaldo de sus fans fue el pilar sobre el que Deicas reconstruyó su ánimo. “Quiero agradecer a toda la gente que me ha mandado de alguna manera unos mensajes maravillosos, unas oraciones terribles. Fue un poco lo que me levantó el espíritu para seguir luchando con este ACV que me tocó a mí, justamente. Y bueno, estamos zafando”, explicó, casi como si aún le costara creérselo.

Temas Relacionados

Los PalmerasCacho DeicasMarcos CaminoConflicto legalCumbia

Últimas Noticias

Lissa Vera habló del miedo que siente tras denunciar a la expareja de Lourdes Fernández: “Tengo un botón antipánico”

A días del secuestro de la cantante en el departamento de su exnovio, su compañera de Bandana se refirió a la situación y a las medidas de prevención que tomó por su propio bienestar

Lissa Vera habló del miedo

El esperado reencuentro de Nicolás Cabré y Rocío Pardo con Rufina a su regreso de Turquía

El actor aprovechó el domingo para disfrutar de la familia y documentó momentos únicos junto a su hija, que tuvo con la China Suárez

El esperado reencuentro de Nicolás

El conmovedor adiós de Marco Antonio Caponi a su perrita Clerchu que lo acompañó 14 años

El actor argentino compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras la partida de su mascota. Un tributo cargado de nostalgia y gestos cotidianos

El conmovedor adiós de Marco

El nuevo look cómodo y sensual de Antonela Roccuzzo que la China Suárez imitó desde Turquía

La apuesta por prendas relajadas y tonos neutros que impone la esposa de Lionel Messi inspiró a la actriz a repetir el estilo en su guardarropas

El nuevo look cómodo y

Disfraces, juegos y risas: así fueron las vacaciones de Ángela Leiva en los parques temáticos de Orlando

En medio de sus días en Estados Unidos, la cantante compartió una recopilación de sus mejores momentos en Universal Studios, donde disfrutó de las atracciones y fiestas temáticas de Halloween

Disfraces, juegos y risas: así
ÚLTIMAS NOTICIAS
ARCA modificó el régimen de

ARCA modificó el régimen de anticipos del impuesto a las Ganancias: las claves

En Chubut se impuso el “Sí” para eliminar fueros de políticos, jueces y dirigentes sindicales

Los cocodrilos marinos surgieron en África: descubren en Egipto el fósil más antiguo de la especie

Para Barclays, Milei debe aprovechar la fortaleza política tras las elecciones y liberar el dólar

Una calificadora de EEUU subió la nota crediticia del Banco Nación a “AAA”

INFOBAE AMÉRICA
Subastan los exclusivos autos de

Subastan los exclusivos autos de Felix Baumgartner tras su muerte

Un terremoto de magnitud 6,5 golpeó el este de Guadalupe, paraíso francés en el Caribe

Wall Street abrió con fuertes alzas en todos sus índices tras los avances comerciales entre Estados Unidos y China

Tri Maharani, la única doctora especializada en veneno de serpientes en uno de los países con más víboras del mundo

Leila Guerriero: “La música del texto es importantísima”

TELESHOW
Lissa Vera habló del miedo

Lissa Vera habló del miedo que siente tras denunciar a la expareja de Lourdes Fernández: “Tengo un botón antipánico”

El esperado reencuentro de Nicolás Cabré y Rocío Pardo con Rufina a su regreso de Turquía

El conmovedor adiós de Marco Antonio Caponi a su perrita Clerchu que lo acompañó 14 años

El nuevo look cómodo y sensual de Antonela Roccuzzo que la China Suárez imitó desde Turquía

Disfraces, juegos y risas: así fueron las vacaciones de Ángela Leiva en los parques temáticos de Orlando