La actitud de Evangelina Anderson que generó la furia de Ian Lucas: “¿No es más fácil decirlo de frente?”

La participación de la modelo en el programa que conduce Verónica Lozano fue la chispa que dio el pie al descargo que hizo el youtuber en sus redes sociales

Los dichos de la modelo y la complicidad de Marixa Balli fueron los detonantes del youtuber (Video: Cortá por Lozano- Telefe)

El enfrentamiento entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, que comenzó el jueves por la tarde y terminó con un descargo por parte de youtuber, tuvo su polémico comienzo en la última edición de Cortá por Lozano (Telefe), donde un comentario en vivo desató una cadena de revelaciones, bromas y explicaciones públicas sobre el trasfondo sentimental entre ambos, protagonistas de la última temporada de MasterChef Celebrity. La noticia de que Ian había dejado de seguir a Anderson en Instagram sorprendió a todos los presentes y generó un ida y vuelta tan inesperado como revelador, que terminó con un descargo del cantante en sus redes sociales.

La escena se activó cuando Vicky Braier, más conocida como Juariu, advirtió al aire: “Ian te dejó de seguir en Instagram”, ante la sorpresa de Anderson y del resto del panel. Entre risas y preguntas, Evangelina intentó restarle importancia, pero reconoció que no entendía el motivo y que ella sí lo seguía. El panel analizó el posible significado detrás del “unfollow” y coincidió en que podía tratarse de una señal de enojo, dolor o un intento de llamar la atención por parte de Ian Lucas, quien en el pasado había dejado comentarios y corazones en las publicaciones de Anderson. “¿No es más fácil decirlo de frente?”, preguntó Eva, mientras admitía que tras las grabaciones del programa no volvieron a hablar ni a verse fuera del ámbito profesional.

La conversación derivó en la dinámica de los grupos de WhatsApp y cómo las redes sociales se volvieron un nuevo lenguaje para comunicar distanciamientos y reclamos en la era digital. Anderson explicó que suele ir “de frente” y que no tiene problemas en eliminar o aclarar situaciones con sus compañeros de chat. Sin embargo, el gesto de Lucas —dejar de seguirla sin aviso— quedó flotando como un mensaje silencioso. El panel interpretó la acción como un intento de generar una reacción o de exponer el malestar ante los demás: “Es una llamada de atención: ‘Mirá, me hago el tonto, te dejé de seguir y mirá que me tenés que escribir’”, resumió uno de los presentes.

La foto que probó el
La foto que probó el el romance que Evangelina tanto negó en distintos programas

Marixa Balli, quien también fue parte del reality de cocina, agregó picante a la situación proponiendo que Evangelina le enviara un mensaje en vivo a su excompañero dentro de las cocinas más famosas, para preguntarle directamente por el motivo del “unfollow”. Anderson aceptó la idea y, entre risas, Balli improvisó: “Chicos, ¿cómo están? Bueno, grupo, este mensaje sobre todo es para Ian. Estamos aquí en el programa de Vero Lozano y tenemos un problema porque Juariu, que es la reina de las redes, acaba de decir que vos, Ian, dejaste de seguir a Eva. Y Eva finge demencia, queremos saber qué pasó. Ian, por favor, sabemos que estás en México muy ocupado, pero si nos podés responder, esto es televisivo, esto es Telefe, besito”. El panel aguardó expectante la respuesta, comentando en tono de broma la dinámica de los chats grupales y cómo, muchas veces, un simple gesto en redes puede desatar una discusión pública.

A lo largo de la charla, Anderson insistió en que no tenía nada contra Ian Lucas, lo definió como “superbueno” y “un divino”, y aclaró que nunca dejaría de seguirlo porque no había motivos para el enojo. El resto del panel especuló sobre si la maniobra de Ian Lucas buscaba llamar la atención de Evangelina o de su entorno, o si era una forma de forzar una charla o plantear su malestar por la distancia.

El episodio no pasó desapercibido para Ian Lucas, quien poco después publicó un descargo en sus redes sociales, explicando que la decisión de dejar de seguir a Evangelina respondía a sentimientos personales y a la necesidad de marcar un cierre tras la exposición mediática y el vínculo que ambos compartieron durante MasterChef Celebrity. Lejos de calmarse, la situación volvió a instalar el debate sobre la exposición pública de los vínculos sentimentales y el impacto que los gestos digitales pueden tener en la vida real de los protagonistas del espectáculo argentino.

