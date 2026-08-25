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Sony compró Bungie con hasta seis proyectos y la mayoría terminó descartada

Jason Schreier asegura que el estudio tenía cinco o seis proyectos cuando fue adquirido en 2022

Marathon, de Bungie
Marathon, de Bungie
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Bungie tenía cinco o seis proyectos en desarrollo cuando Sony adquirió el estudio en 2022, pero la mayoría terminó cancelada o desarmada durante los años siguientes, según el periodista Jason Schreier, de Bloomberg. Los planes incluían Destiny 2, Marathon y varios juegos como servicio, mientras que los reportes más recientes indican que el personal habría caído desde un máximo de entre 1.500 y 1.600 trabajadores hasta menos de 500.

Los planes que Sony encontró en Bungie

Schreier describió que la situación de servicios en vivo de PlayStation no podría haber salido peor. Según su relato, la adquisición incluía un estudio que mantenía Destiny 2 y que además preparaba “cinco o seis proyectos diferentes” con la intención de publicarlos durante los años siguientes.

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Varios de esos desarrollos respondían al modelo de juego como servicio. Este formato busca mantener un título activo durante largos periodos mediante temporadas, actualizaciones, eventos y contenido recurrente, con ingresos que pueden llegar a través de expansiones, suscripciones o compras internas.

Para PlayStation, Bungie representaba algo más que el equipo responsable de Destiny. Sony también esperaba utilizar su experiencia para evaluar otros proyectos multijugador de sus estudios y reducir los riesgos de una estrategia centrada en lanzamientos con soporte prolongado.

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Ese plan perdió alcance con el paso del tiempo. Schreier afirmó que “la mayoría de estos proyectos se desmoronaron” por distintas razones. Las fuentes no ofrecen una lista completa de los juegos afectados ni detallan en qué etapa se encontraba cada uno cuando fue descartado.

Entre los títulos identificados aparecen Destiny 2, Marathon y el juego para móviles Destiny Rising. Los reportes sostienen que Destiny Rising y Marathon no consiguieron atraer jugadores en grandes cantidades, aunque no aportan cifras de usuarios ni métricas concretas para medir ese desempeño.

De 1.600 empleados a menos de 500

La reducción de proyectos estuvo acompañada por una caída pronunciada de la plantilla. Cuando Sony compró Bungie en 2022, el estudio atravesaba uno de sus periodos de mayor tamaño, con entre 1.500 y 1.600 empleados. Las estimaciones citadas en los informes actuales sitúan el número por debajo de 500.

Eso supondría la pérdida de más de dos tercios del personal en aproximadamente cuatro años. La cifra incluye despidos, salidas y procesos de reestructuración posteriores a la adquisición, aunque las fuentes no detallan cuántos trabajadores abandonaron Bungie mediante cada una de esas vías.

En otro informe publicado el 22 de agosto de 2026, se señala que una ronda de recortes anunciada en junio afectó a 292 puestos registrados en el estado de Washington. Parte de las personas alcanzadas por esa medida trabajaba en Destiny 2, el proyecto activo más importante de Bungie antes de la compra.

El descenso de personal limita la cantidad de producciones que Bungie puede sostener de forma simultánea. También marca una diferencia considerable frente al escenario que Sony encontró en 2022, cuando había varios equipos trabajando en nuevos juegos mientras Destiny 2 continuaba recibiendo contenido.

Las fuentes describen fricciones prolongadas entre Bungie y Sony durante este proceso, pero no especifican qué decisiones correspondieron a cada parte. Tampoco aclaran si todos los juegos desaparecidos fueron cancelados formalmente o si algunos quedaron archivados sin un anuncio público.

Sony adquirió Bungie

Marathon queda como el trabajo principal

El estado actual de la producción presenta cierta falta de claridad. Un reporte sostiene que Bungie mantiene tareas de soporte para Marathon, mientras que tambien se afirma que el estudio está concentrado en la tercera temporada del juego. Ninguna de las fuentes identifica otro proyecto nuevo en desarrollo activo.

Marathon también atravesó cambios en su dirección. En julio, el director del juego, Joe Ziegler, dejó Bungie. Sus responsabilidades pasaron a Del Chafe III, mientras que Julia Nardin asumió como directora creativa. Bungie indicó que ambos cuentan con la experiencia necesaria para continuar el desarrollo.

El proyecto queda así como el principal trabajo conocido del estudio fuera del mantenimiento de Destiny 2. La información disponible no confirma qué ocurrió con cada uno de los restantes juegos como servicio que Sony esperaba recibir tras la adquisición ni si alguno podría retomarse más adelante.

El último cambio confirmado dentro del equipo de Marathon es la salida de Ziegler y el reparto de sus funciones entre Chafe III y Nardin.

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