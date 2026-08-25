The Blood of Dawnwalker tendrá 60 fps desde el estreno en PlayStation 5 y Xbox Series

The Blood of Dawnwalker | Desarrolladores: Rebel Wolves, Rebel Wolves Sp. z o.o. | Distribuidores: Bandai Namco Entertainment, BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.

Guardar

Rebel Wolves confirmó que The Blood of Dawnwalker tendrá un modo rendimiento a 60 imágenes por segundo en PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y Xbox Series X desde su estreno, previsto para el 3 de septiembre. La opción llegará mediante un parche de día uno, es decir, una actualización disponible junto con el lanzamiento. La decisión amplía la configuración anunciada inicialmente, que contemplaba únicamente modos a 30 y 40 fps.

De dos modos a tres tras las críticas

La discusión comenzó después de que un video dedicado a las versiones de consola detallara dos configuraciones gráficas. El modo calidad apuntaba a 30 fps, mientras que el equilibrado elevaba la frecuencia a 40 fps. La ausencia de una alternativa a 60 fps generó críticas entre los jugadores, especialmente porque esa tasa se ha convertido en una opción habitual en los títulos de acción para las consolas actuales.

PUBLICIDAD

Rebel Wolves explicó que el modo rendimiento ya estaba en desarrollo cuando comunicó las primeras especificaciones. El estudio prefirió anunciar entonces las opciones que podía garantizar para el lanzamiento, debido a que la configuración a 60 fps todavía se encontraba en pruebas.

Después de recibir los comentarios de los usuarios, el equipo aceleró una nueva ronda de evaluaciones. Los resultados permitieron confirmar que el tercer modo estará disponible desde el primer día, aunque será necesario descargar e instalar el parche de lanzamiento. La rectificación, por lo tanto, no implica que el desarrollo de esta opción comenzara después de las críticas: el trabajo estaba en marcha, pero todavía no había alcanzado el nivel necesario para hacer una promesa pública.

PUBLICIDAD

La distribución definitiva quedará dividida en tres alternativas para PS5, PS5 Pro y Xbox Series X: rendimiento a 60 fps, equilibrado a 40 fps y calidad a 30 fps. Cada usuario podrá elegir entre una mayor fluidez o una presentación visual con más detalle, según sus preferencias.

Qué cambia entre 30, 40 y 60 fps

Los fps indican cuántas imágenes completas genera el juego durante un segundo. Una tasa de 60 fps duplica la cantidad de cuadros del modo a 30 fps y ofrece movimientos más fluidos, aunque suele requerir reducciones en resolución, efectos visuales u otros elementos gráficos para mantener estable el rendimiento.

PUBLICIDAD

Bandai Namco actualizó el tráiler de las versiones de consola para mostrar cómo funciona The Blood of Dawnwalker con esta configuración. El material incluye combates, recorridos por el mundo abierto y exploración de ciudades, además de secuencias capturadas en las plataformas compatibles. El video permite observar los ajustes visuales empleados para alcanzar los 60 fps, pero no ofrece cifras concretas sobre resolución ni detalla qué efectos fueron recortados.

PlayStation 5 Pro contará con mejoras visuales generales frente a las demás versiones. Rebel Wolves no especificó cuáles serán esas diferencias ni explicó si afectarán la resolución, la calidad de imagen, las sombras u otros apartados técnicos.

PUBLICIDAD

La situación será distinta en Xbox Series S. Esa consola no tendrá modos gráficos seleccionables y ejecutará el juego a 30 fps como configuración estándar. El modo equilibrado a 40 fps y el de rendimiento a 60 fps quedarán reservados para PS5, PS5 Pro y Xbox Series X.

The Blood of Dawnwalker | Desarrolladores: Rebel Wolves, Rebel Wolves Sp. z o.o. | Distribuidores: Bandai Namco Entertainment, BANDAI NAMCO Entertainment America Inc.

Un RPG vampírico con fecha para septiembre

The Blood of Dawnwalker es un RPG de acción en mundo abierto con temática vampírica. Su historia plantea un límite de 30 días para salvar a la familia del protagonista, una cuenta regresiva que funciona como eje de la aventura. Los avances difundidos hasta ahora han mostrado enfrentamientos, exploración de entornos urbanos y desplazamientos por áreas abiertas.

PUBLICIDAD

El lanzamiento está programado para el 3 de septiembre en PC, PlayStation 5 y Xbox Series. La versión de PC no está incluida en la discusión sobre los modos cerrados de consola, mientras que las ediciones para PS5 y Xbox Series X tendrán las tres configuraciones después de instalar la actualización inicial.

Este será el primer juego de Rebel Wolves, estudio formado por antiguos desarrolladores de CD Projekt. El proyecto está dirigido por Konrad Tomaszkiewicz, quien fue director de The Witcher 3: Wild Hunt y líder de producción de Cyberpunk 2077.

PUBLICIDAD