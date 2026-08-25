Terranigma vuelve tras 30 años como port directo y con mejoras sin detallar

Terranigma presenta su tráiler.

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Terranigma, el clásico JRPG de acción desarrollado por Quintet, regresará en algún momento de 2027 mediante una colaboración entre Clear River Games y Square Enix. El port estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, con ediciones digitales y físicas anunciadas.

Un port directo del juego de Super Nintendo

La nueva versión será un port directo del título publicado para Super Nintendo Entertainment System en 1995. Un port adapta un juego existente al hardware moderno sin reconstruirlo desde cero, a diferencia de un remake. En este caso, Terranigma mantendrá los gráficos originales y no tendrá un aumento de resolución.

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La imagen del juego estará rodeada por un marco, una solución habitual al trasladar obras creadas para pantallas con una proporción distinta a la de los televisores y monitores actuales. Según el material presentado, ese fondo podría alternarse entre distintos colores e ilustraciones.

La interfaz incorporará un panel lateral con información que antes debía consultarse desde diferentes menús. Allí aparecerán el dinero acumulado, los puntos de experiencia necesarios para alcanzar el siguiente nivel y lo que parece ser un acceso rápido a los objetos del inventario.

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Clear River Games aseguró que la edición incluirá numerosas mejoras, ajustes y funciones adicionales. Sin embargo, todavía no explicó cuáles serán esas opciones ni detalló si habrá herramientas como guardado rápido, rebobinado, filtros de imagen o configuraciones alternativas. La promesa de nuevas funciones contrasta con una presentación visual que conservará el aspecto y la resolución de 1995.

El regreso de un juego que no llegó a Estados Unidos

Terranigma fue publicado originalmente por Enix en Japón y Europa, pero nunca recibió un lanzamiento oficial en Estados Unidos. Esa ausencia limitó durante tres décadas su disponibilidad en uno de los principales mercados occidentales y convirtió las copias originales en la única vía oficial para jugarlo en inglés.

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La edición de 2027 ampliará ese alcance. Será la primera vez que Terranigma deje de estar limitado a una consola de Nintendo, ya que también llegará a los sistemas de Sony, Microsoft y a PC mediante Steam. La lista abarca dos generaciones de PlayStation y Switch, además de Xbox Series.

El juego es recordado por combinar combates en tiempo real, progresión de personajes y exploración. El término JRPG identifica a los juegos de rol japoneses, mientras que su componente de acción implica que los ataques y movimientos se ejecutan directamente durante los enfrentamientos, en lugar de resolverse mediante turnos.

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Su historia gira alrededor de temas como la creación y la destrucción, la relación entre dios y la humanidad y la reconstrucción del mundo. Esos elementos, junto con su banda sonora y sus sistemas de combate, explican la permanencia del título dentro del catálogo de Super Nintendo pese a su distribución occidental limitada.

Terranigma, de Quintet

Clear River Games y el regreso de Terranigma

Ali Manzurin, director general de Clear River Games, describió al juego como una obra que permaneció inaccesible para muchos jugadores occidentales durante más de 30 años. El sello está orientado a recuperar títulos antiguos para plataformas actuales y será responsable de publicar esta nueva edición junto con Square Enix.

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El diseñador de personajes Kamui Fujiwara, quien también participó en la creación de escenarios y del mundo del juego original, celebró que Terranigma pueda volver a encontrarse en consolas y PC. “Ahora, por fin estará disponible una vez más en consola y PC, digital y físico”, explicó durante el anuncio.

Fujiwara reconoció que la edición moderna puede presentar diferencias frente a la experiencia de hace tres décadas, aunque destacó la conservación de sus ideas principales. El artista espera que los temas de dios y la humanidad, la creación y la destrucción mantengan su efecto entre los jugadores actuales.

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Clear River Games todavía no comunicó una fecha específica dentro de 2027, precios ni detalles sobre las reservas. Tampoco precisó qué plataformas recibirán copias físicas en cada región.